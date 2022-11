Je crains que papa ne meure après qu’un insecte mangeur de chair ait dévoré sa jambe en vacances – les médecins disent qu’il a besoin d’être amputé dans un hôpital “sale”

Un père BRIT risque de se faire amputer la jambe après avoir été dévorée par un insecte mangeur de chair suite à une piqûre d’insecte pendant ses vacances.

Alan Stephenson, 73 ans, se trouve dans un “hôpital épouvantable” en Thaïlande où il attend désespérément de savoir si les médecins devront retirer son membre infecté, dit son fils Kristian inquiet.

Alan Stephenson a subi une réaction anormale à une piqûre d’insecte Crédit : MEN Media

L’homme de 73 ans est dans un hôpital crasseux en Thaïlande Crédit : MEN Media

Alan risque de se faire amputer la jambe Crédit : MEN Media

Il a subi la réaction anormale à la morsure qui s’est transformée en la maladie horrible qui a dépouillé la peau et la chair de sa jambe des orteils au genou.

Sa famille a entrepris de collecter 18 000 £ pour un vol de miséricorde afin de le ramener chez lui d’une région reculée de Thaïlande et de sauver sa jambe.

Alan, de Hull, s’était rendu en Thaïlande pour passer quelques mois à explorer le pays.

Après avoir été mordu, il a appelé Kristian le 9 novembre pour dire qu’il était à l’hôpital et qu’il se sentait de plus en plus mal.

L’homme de 44 ans a enduré un voyage exténuant pour être aux côtés de son père dans un hôpital délabré, à des kilomètres de la ville la plus proche.

Il craignait pour la vie de son père après avoir vu des cafards ramper sur le plafond de l’hôpital et des chats errants manger de la nourriture laissée aux patients.

Son père était « à l’agonie absolue » et tellement confus qu’il ne pouvait se rappeler où se trouvaient son visa ou ses documents.

Kristian a déclaré: “C’était comme quelque chose de Banged Up Abroad. Les conditions de l’hôpital étaient épouvantables et n’avaient pas les ressources nécessaires pour faire quoi que ce soit avec sa jambe. Je pensais qu’il allait mourir ici.”

Alan souffre de diabète, ce qui a fait que sa jambe est devenue rouge et enflée.

Peu de temps après, l’infection a éclaté et Alan a été diagnostiqué avec une maladie mangeuse de chair.

Il a ensuite donné la nouvelle dévastatrice que l’amputation était la seule option.

“Sa jambe avait l’air horrible, mais parce qu’il n’était pas retourné ou aidé à sortir du lit, il avait des plaies de lit qui étaient tout aussi graves”, a déclaré Kristian.

Pendant que son père luttait contre l’infection, l’endroit où il résidait exigeait un loyer et emportait ses biens pour couvrir les frais.

L’hôpital exigeait également que les factures médicales en flèche soient réglées en espèces, même si le guichet automatique le plus proche se trouvait à près de trois kilomètres.

La famille a décidé de transférer Alan dans un hôpital meilleur mais plus cher dans une ville voisine.

Les médecins ont déclaré qu’ils pouvaient retirer la jambe infectée, mais l’opération a été reportée à plusieurs reprises, laissant la famille avec des factures de traitement en spirale.

Le député de Hull, Karl Turner, qui a aidé la famille, a déclaré: «Depuis que Kristian a contacté mon bureau au sujet de la situation de son père, je n’ai cessé de parler avec les ministres du gouvernement pour voir s’ils pouvaient aider au rapatriement d’Alan en Grande-Bretagne.

“Je sais que Kristian est maintenant avec Alan mais il a apparemment du mal à obtenir le soutien des équipes consulaires britanniques en Thaïlande.

“Je continuerai à pousser les ministres du gouvernement à faire en sorte que Kristian et Alan obtiennent le soutien dont ils ont besoin en cette période incroyablement inquiétante.”