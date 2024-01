Je crains que le Hamas ne viole ma fille tout en la tenant en otage. Les captifs libérés qui étaient avec elle ne voulaient pas me le dire pour épargner mon chagrin

Liri Albag, 18 ans, a été kidnappée dans son lit dans un abri anti-aérien lors de l’attaque du 7 octobre.

Son père Eli a rencontré Rishi Sunak et David Cameron et a parlé de son chagrin







Le père d’une jeune fille israélienne prise en otage par le Hamas a fait part de sa crainte que sa fille soit victime d’abus sexuels après que d’autres captifs libérés de Gaza ont évité de lui donner des détails sur son état.

Liri Albag, 18 ans, a été kidnappée dans son lit dans un abri anti-aérien avec trois autres femmes par des hommes armés du Hamas lors de leurs impitoyables attaques du 7 octobre.

Plusieurs de ses camarades captifs ont ensuite été libérés par le Hamas, mais Liri reste portée disparue sans qu’on ait pu la voir ni savoir où elle se trouve.

Aujourd’hui, son père Eli, affligé de chagrin, qui a rencontré hier le Premier ministre Rishi Sunak et le ministre des Affaires étrangères David Cameron, a parlé de la douleur de sa famille – et de son inquiétude quant au fait que Liri soit maltraitée en captivité.

« Ils disent qu’ils n’ont pas de nourriture, qu’ils n’ont pas d’eau, qu’ils ne prennent pas de douche, qu’ils dorment par terre, dans une humidité très froide, à 40 mètres sous terre.

“Et le plus important, c’est qu’ils les touchent”, a-t-il déclaré.

“Nous savons que certaines filles – c’est très difficile à dire – les ont agressées sexuellement, et nous sommes inquiets, surtout qu’elles ne les ont pas relâchées.”

M. Albag a décrit sa famille comme « brisée », ajoutant : « Toutes nos vies se sont effondrées ».

Eli Albag, le père de Liri Albag, 18 ans, kidnappée dans un abri anti-aérien près de la frontière israélienne le 7 octobre

Liri Albag, 18 ans, a été kidnappée dans son lit avec trois autres femmes par des hommes armés du Hamas lors des impitoyables attaques du 7 octobre.

La photo montre de gauche à droite : le député Stephen Crabb, Ran Gilboa, Orli Gilboa (parents de l’otage Daniela Gilboa), le ministre des Affaires étrangères David Cameron, Eli Albag – père de Liri, et le coordinateur des médias Gali Sheba

«C’est difficile à dire et difficile à penser, mais je crains qu’ils aient fait quelque chose de mal à ces filles. Je ne peux pas les comprendre, je ne peux pas comprendre ces animaux”, a déclaré M. Albag

Membres de familles de personnes prises en otage par le Hamas en Israël le 7 octobre (de gauche à droite) Eli Albag, le père de Liri Albag, 18 ans, qui a été kidnappée dans un abri anti-aérien près de la frontière israélienne ; Ziv Abud, la petite amie d’Eliya Cohen, 26 ans, kidnappée lors de la fête NOVA à Reim, et Liran Berman, le frère des jumeaux Ziv et Gali Berman, kidnappés chez eux dans un kibboutz à Kfar Aza.

Cette photographie prise le 22 janvier 2024 depuis Rafah montre de la fumée s’échappant lors du bombardement israélien sur Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza.

Le père de Liri s’est demandé pourquoi le Hamas ne libérait pas les jeunes femmes âgées de 18 à 30 ans, et s’est demandé à voix haute pourquoi les otages libérés ne répondaient pas à ses « questions difficiles » sur les abus sexuels.

“Je comprends qu’ils ne veulent pas en parler, ils ne veulent pas nous faire de mal. Mais nous comprenons. Nous comprenons vraiment”, a-t-il déclaré BBC.

Tsahal découvre un labyrinthe de tunnels piégés d’un kilomètre de long où le Hamas aurait retenu 20 otages

«C’est difficile à dire et difficile à penser, mais je crains qu’ils aient fait quelque chose de mal à ces filles.

“Je ne peux pas les comprendre, je ne peux pas comprendre ces animaux.”

M. Albag a fait part de ses inquiétudes hier lors d’une réunion des Amis conservateurs d’Israël à laquelle ont participé le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères.

Le père de Liri a montré au Premier ministre une photo de sa fille et lui a remis une plaque d’identité sur laquelle étaient inscrits les mots « Ramenez-les à la maison ».

M. Albag a déclaré à propos du Premier ministre : « Il était très sensible et son cœur est comme une personne très chaleureuse. Et pour moi, cela m’a permis de me sentir plus proche et de savoir qu’il comprend très bien notre situation.

M. Albag a déclaré que le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères lui avaient dit qu’ils resteraient en contact étroit avec les responsables du Qatar, l’un des principaux médiateurs du conflit qui a réussi à négocier le cessez-le-feu initial au cours duquel des dizaines d’otages israéliens ont été libérés.

La rencontre de Rishi Sunak avec les familles des otages a eu lieu alors que d’autres membres de la famille organisaient hier une manifestation au parlement israélien – un symptôme du mécontentement croissant à l’égard du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Une femme a brandi des photos de trois membres de sa famille qui faisaient partie des 253 personnes capturées lors du déchaînement transfrontalier du Hamas du 7 octobre qui a déclenché les pires combats depuis des décennies.

Quelque 130 d’entre eux sont toujours détenus à Gaza après que d’autres aient été rapatriés chez eux lors de la trêve de novembre.

“Juste un que j’aimerais récupérer vivant, un sur trois !” » a crié la manifestante après avoir pénétré dans la discussion de la commission des Finances de la Knesset.

D’autres manifestants, vêtus de T-shirts noirs, brandissaient des pancartes indiquant : « Vous ne resterez pas assis ici pendant qu’ils meurent là. Levez-vous de vos chaises.

« Lâchez-les maintenant, maintenant, maintenant ! » ils ont scandé.

Un incendie fait rage au lever du soleil à Khan Younis suite à une frappe aérienne israélienne sur des cibles dans le sud de la bande de Gaza

Une vingtaine de personnes ont pris d’assaut la Knesset aujourd’hui, signe d’une dissidence intérieure croissante au cours du quatrième mois de la guerre à Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejeté les conditions présentées par le Hamas pour mettre fin à la guerre

Les manifestants ont brandi des pancartes et scandé des slogans lors de la session parlementaire

L’assaut contre la Knesset a eu lieu après qu’un haut responsable du Hamas ait déclaré qu’il n’y avait désormais « aucune chance » que les otages détenus à Gaza retournent dans leurs familles.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a résolument rejeté dimanche les conditions présentées par le Hamas pour mettre fin à la guerre – une libération de tous les otages en échange d’un retrait militaire total de Gaza par Tsahal et le maintien du pouvoir du Hamas.

“En échange de la libération de nos otages, le Hamas exige la fin de la guerre, le retrait de nos forces de Gaza, la libération de tous les meurtriers et violeurs”, a déclaré Netanyahu dans un communiqué.

“Je rejette catégoriquement les conditions de reddition des monstres du Hamas”, a-t-il rétorqué sans ambages.

Quelques heures plus tard, un haut responsable du Hamas, Sami Abu Zuhri, a déclaré que le refus du dirigeant israélien de mettre fin à l’offensive militaire à Gaza « signifie qu’il n’y a aucune chance pour le retour des captifs (israéliens) ».

Cela survient alors que le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré ce week-end que plus de 25 000 Palestiniens avaient péri dans les frappes israéliennes depuis le 7 octobre, déclenchant des manifestations contre la guerre dans les villes du monde entier.

Dans le cadre d’un accord négocié fin novembre par les États-Unis, le Qatar et l’Égypte, plus de 100 des 240 otages estimés capturés à Gaza lors d’une attaque menée par des militants du Hamas le 7 octobre ont été libérés en échange de la libération de 240 Palestiniens détenus en Israël. prisons.

Depuis lors, Netanyahu fait face à des pressions croissantes pour obtenir la libération des 136 otages toujours en captivité.

Une horde de manifestants ont campé ce week-end devant la résidence du Premier ministre israélien, scandant des slogans et brandissant des pancartes avec les visages de dizaines d’otages toujours coincés dans les griffes du Hamas.