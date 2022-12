Je craignais que mon fils de 2 ans ne devienne aveugle après un accident à Primark – cela me hante toujours

Une maman TERRIFIÉE craignait que son tout-petit soit devenu aveugle après s’être blessé à l’œil à Primark.

Becky Marshall, 22 ans, a quitté son domicile à Bellshill, dans le North Lanarkshire, avec son fils de deux ans, Zak Gibb, pour faire des achats de Noël mercredi.

Zak a été transporté d’urgence à l’hôpital

Son œil est encore meurtri et enflé

Un crochet dans le magasin a attrapé son visage

Après être entrés dans Primark à Motherwell, le tout-petit a été immédiatement attiré par l’allée avec des jouets chantants pour arbres de Noël.

Mais alors que les articles étaient stockés sur un poteau à la hauteur de ses yeux, le crochet à l’extrémité a attrapé son visage et la mère et le fils se sont retrouvés à hurler lorsque son œil a commencé à gonfler rapidement.

Le personnel a couru avec des enfants secouristes avant que Zak ne soit transporté d’urgence à l’hôpital pour des contrôles supplémentaires de son œil – qui est toujours fermé deux jours plus tard.

Becky est furieuse car, malgré le retrait du crochet qui a blessé Zak, il y en a encore d’autres dans le magasin qui, selon elle, ont dit à sa mère qu’elle ne serait pas retirée.

Elle dit: «Je ramassais un haut de Noël qui était à côté de là où il se tenait quand ma mère a crié mon nom et je me suis retournée et il était en détresse sur le poteau.

“Je l’ai rapidement fait descendre pendant que je criais car j’avais tellement peur pour lui.

“Il hurlait de douleur et ne pouvait pas s’arrêter de pleurer.”

“Tout ce que je pouvais penser, c’était que mon petit garçon allait être aveugle et qu’il serait toujours à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital.

“Je reçois toujours des flashbacks de son visage et j’ai l’impression que cela me hantera pour toujours.”

Heureusement, Zak ne semble pas avoir subi de dommages permanents après avoir été évalué à l’hôpital.

Bien qu’il soit endolori, enflé et contusionné, Becky est soulagée d’avoir eu la chance d’échapper à quelque chose de plus sinistre.

Elle ajoute: «Je suis toujours en colère car je pense que Primark devrait savoir mieux et ne rien avoir au niveau des yeux.

« Et puis découvrir qu’ils ne prendront pas l’autre côté me dégoûte.

“Je veux sensibiliser tous les parents à la prudence, car en une seconde, la vie de votre enfant et vous-même pouvez changer pour toujours.”

Un porte-parole de Primark a déclaré: “Nous sommes désolés d’apprendre l’incident qui s’est produit dans notre magasin Motherwell mercredi.

“Nos collègues étaient sur place pour fournir une assistance et un soutien, et toutes les procédures correctes ont été suivies.

“Nous espérons que l’enfant et sa famille vont bien.”

Nous payons pour vos histoires et vos vidéos ! Avez-vous une histoire ou une vidéo pour The Scottish Sun ? Envoyez-nous un e-mail à scoop@thesun.co.uk ou appelez le 0141 420 5200