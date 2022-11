Je craignais de perdre ma femme après son diagnostic de cancer – je ne pouvais ni parler ni dormir, déclare le ministre des Affaires étrangères James Cleverly

JAMES craignait intelligemment de perdre sa femme après qu’elle ait reçu un diagnostic de cancer du sein.

Le ministre des Affaires étrangères, 53 ans, a déclaré qu’il “ne pouvait ni parler ni dormir” lorsque sa femme, Susie, 49 ans, a reçu un diagnostic de cancer du sein triple positif en décembre de l’année dernière.

James Cleverly a admis qu’il y avait “quelques fois” où il pensait qu’il pourrait perdre sa femme Crédit : Sky News

James Cleverly et sa femme Susie sont mariés depuis 29 ans Crédit : Sky News

Susie, qui est mariée à Cleverly depuis 29 ans, avait repéré une peau capitonnée sous son sein droit le mois avant son diagnostic.

À l’époque, Cleverly était ministre au ministère des Affaires étrangères, où Liz Truss était secrétaire aux Affaires étrangères et Boris Johnson était à la barre.

Cleverly, qui est député de Braintree depuis 2015, a admis qu’il y avait “quelques fois” qu’il pensait qu’il pourrait perdre sa femme.

Il a déclaré à Sky News: “Je n’ai pas pensé à ma mortalité, et je n’ai certainement jamais vraiment pensé à perdre Susie, ou à ce que cela pourrait ressembler – et puis tout à coup, vous devez affronter cela. Et, nous sommes proches .”

Le jour où Susie a découvert qu’elle pourrait avoir un cancer, elle a dit qu’elle “avait éclaté en sanglots” et “pleuré la majeure partie de la journée”.

“Je n’arrivais tout simplement pas à prononcer les mots”, a-t-elle déclaré.

Astucieusement ajouté: “J’ai dû appeler mon secrétaire privé au ministère des Affaires étrangères pour lui dire” pouvez-vous annuler des réunions parce que je dois rentrer chez moi “, et il a dit” tout va bien ministre?

“J’ai essayé de dire que Susie pourrait avoir un cancer, je ne pouvais tout simplement pas prononcer les mots, je ne pouvais pas parler – j’aime parler, mais je ne pouvais tout simplement pas parler.

“Je suis rentré à la maison, Susie et moi en avons parlé, et j’ai essayé d’appeler [work] encore une fois pour expliquer ce qui se passait – et je ne pouvais toujours pas dire un mot.”

Susie a ensuite passé environ huit mammographies en une journée – mais les médecins n’ont rien pu voir jusqu’à ce qu’un scanner trouve trois bosses dans sa poitrine et un nœud dans son bras.

Après une IRM, les médecins ont trouvé plus de 12 bosses.

“Je n’avais pas peur quand ils m’ont dit ça”, a-t-elle déclaré.

“Je pense que la chose la plus effrayante était le mot ‘cancer’, donc dès que j’ai été d’accord avec le cancer, j’ai juste pensé que j’allais continuer.”

Astucieusement déclaré que la famille et les amis du couple ont été “fantastiques” – et que les députés de tous les partis ont apporté leur soutien.

“Il y avait cette énorme vague d’empathie et d’amitié, même de la part de personnes que je ne connaissais même pas particulièrement bien, c’était vraiment touchant”, a-t-il déclaré.

Au cours de son traitement exténuant, les ongles de Susie sont tombés et elle a dû faire face à des urticaires infectées et à des ulcères à l’estomac et à la bouche.

Elle a maintenant subi une mastectomie – mais suit toujours une immunothérapie pour réduire le risque de récidive.

Elle est également sur liste d’attente pour une chirurgie réparatrice.

Cleverly a déclaré qu’il n’aurait pas pu accepter le poste de ministre des Affaires étrangères plus tôt dans l’année alors que sa femme suivait une chimiothérapie.

Il a déclaré: “Si on m’avait demandé il y a peut-être six ou sept mois quand vous aviez subi une chimio, je ne pense pas que j’aurais pu lui donner l’énergie et la concentration que je pense que le travail mérite.

“Elle a toujours été très, très favorable à moi et à ma carrière. Et je voyage beaucoup. Je pense que le plus important, c’est que je pense que nous deux, peut-être moi, je suis moins blasé à propos du temps que nous avons ensemble.

“Donc, quand nous sommes ensemble, nous sommes très, très conscients de rendre ce temps vraiment précieux et vraiment significatif.”