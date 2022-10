Je craignais de finir sans le sou, mais je gagne maintenant 45 000 £ par mois avec mon bousculade

Une femme de 55 ans qui devait se retrouver sans le sou dans la vieillesse a révélé comment elle gagnait maintenant 45 000 £ par mois grâce à son agitation secondaire unique.

Elaina St James, de l’Illinois, aux États-Unis, prétend être la femme de plus de 55 ans la plus prospère sur OnlyFans grâce à son contenu torride en ligne.

Elaina St James a abandonné son travail de 26 000 £ par an et gagne maintenant 45 000 £ par MOIS en vendant des photos torrides sur OnlyFans Crédit : Jam Press/@elainastjames

La femme de 55 ans de l’Illinois, aux États-Unis, dit que les jeunes hommes aiment son “maman bod” Crédit : Jam Press/@elainastjames

La mère célibataire a lancé son compte en avril 2021 et avant cela avait du mal à joindre les deux bouts, travaillant dans un emploi de bureau mal rémunéré à 26 000 £ par an.

Mais craignant qu’elle “n’arrête jamais de travailler”, Elaina gagne maintenant tellement d’argent qu’elle pourrait prendre sa retraite plusieurs fois.

Et se déshabillant pour les jeunes hommes qui l’aiment “maman bod”, elle est ravie de montrer au monde que “les femmes sont toujours sexy à plus de 40 ans”.

“OnlyFans est une aubaine – je cherche enfin à avoir une retraite confortable”, a déclaré Elaina à NudePR.com.

“J’étais à peine en train de me débrouiller et je pensais que j’aurais 75 ans et que je travaillerais chez Starbucks avec un autre travail à côté.

“Avant, je cherchais vraiment un sou, comparant des pizzas surgelées et choisissant toujours l’option la moins chère.

“Maintenant, je gagne plus d’argent que jamais.”

Elina dit qu’elle a été stupéfaite par l’accueil qu’elle a reçu en ligne avec des hommes de plus de la moitié de son âge abonnés à son contenu.

“Les gens disent que lorsque vous atteignez 40 ans, vous devenez invisible pour les hommes”, a-t-elle déclaré.

“Je leur prouve qu’ils ont tort. Et mes fans ne sont pas seulement des hommes de ma tranche d’âge – la plupart ont entre 20 et 30 ans. Mes fans sont extrêmement plus jeunes que moi.

“La plupart d’entre eux ne veulent probablement pas sortir avec quelqu’un de mon âge, mais je leur offre un exutoire sûr et amusant pour leurs fantasmes de femmes plus âgées.

“Je me fiche de ce que les gens pensent de mon style de vie, je n’en ai aucune honte.

Elina compte actuellement 172 000 jeunes fans adorateurs sur Instagram qui commentent régulièrement à quel point ils aiment son look.

Elle a déclaré: “Ma marque est” gros seins et un sourire “.

“Je n’aurais jamais pensé que ça décollerait comme ça car je n’ai pas le corps typique d’un modèle, je n’ai pas l’air parfait – mais les hommes adorent ça.

Malgré son attitude positive, la mannequin a admis qu’elle avait subi des réactions négatives et qu’elle avait même perdu des amis au cours de la carrière qu’elle avait choisie.

“Mais les points positifs l’emportent de loin sur les points négatifs <", a-t-elle déclaré.

Être positif à propos du vieillissement fait partie de mon message – l’attitude est primordiale. »

MAMAN TUM

La nouvelle carrière d’Elaina lui permet également de passer plus de temps avec son fils adolescent, non nommé pour des raisons de confidentialité, et de financer ses études, y compris ses futurs cours universitaires.

Elle a déclaré: «Maintenant, je peux être flexible avec les heures de travail, donc je peux passer plus de temps avec lui.

“Je n’ai jamais voulu être un fardeau pour mon fils et maintenant je peux envisager ma retraite avec impatience.

«Je me vois faire ça pendant encore 5 à 10 ans. Je suis en forme et en bonne santé et je peux continuer.

“Je le ferai jusqu’à ce que j’aie assez d’argent dont je n’ai plus besoin, peut-être que quand j’aurai 65 ans, nous verrons ce qui se passera.

“J’espère que je ne ferai plus OnlyFans à 70 ans – ce serait mon plafond!”