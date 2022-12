“Je continuerai à me battre”: les manifestants chinois disent que c’est plus gros que Covid

Se qualifiant elle-même et ses camarades manifestants de “gens du destin”, a-t-elle déclaré, “je continuerai à me battre”.

Il est difficile de dire dans quelle mesure les manifestations de novembre – les plus politiques et les plus répandues depuis les manifestations pro-démocratie de 1989 – ont joué un rôle dans la décision du gouvernement de lever les restrictions plus tôt que prévu. L’économie s’était effondrée pendant un certain temps. Il y a eu de nombreux affrontements entre les autorités locales et les habitants.

Mais la raison pour laquelle Pékin a agi quand il l’a fait était évidente pour beaucoup de ceux qui ont participé aux manifestations, ainsi que pour ceux qui ne l’ont pas fait : les manifestations ont ouvert une fissure dans une obscurité oppressante, laissant entrer la lumière et l’espoir.

“A cause des manifestants, je suis plein d’espoir pour l’avenir de la Chine”, a déclaré Tate, qui a été professeur de lycée pendant plus de trois décennies dans la ville méridionale de Shenzhen. Ye Qing, juriste à Pékin, a écrit sur Twitter à propos d’une manifestation du 27 novembre à Shanghai : « C’est à ce moment-là que le peuple a redémarré ce pays. Le temps a peut-être enfin commencé.

Les manifestants à qui j’ai parlé sont sobres quant à leur rôle et quant à l’avenir.

Mais ils sont désormais encore plus motivés à prendre leur destin en main. Ils se rendent compte que parce qu’ils ne peuvent pas voter, le gouvernement est libre d’imposer plus de politiques comme «zéro Covid», tout comme il a provoqué des catastrophes comme le Grand Bond en avant et la Révolution culturelle dans les générations de leurs parents et grands-parents.

Ils savent qu’ils affrontent le gouvernement autoritaire le plus puissant de la planète et le dirigeant chinois le plus au poing de fer depuis des décennies. Leurs récentes protestations n’ont certainement pas eu d’impact sur la structure du pouvoir à Pékin.