“Je connais Xi Jinping, il me connaît” – Biden cherchera des “lignes rouges” dans les pourparlers avec le dirigeant chinois

Le président américain Joe Biden rencontrera le dirigeant chinois Xi Jinping.

Biden cherchera à établir des “lignes rouges” dans les pourparlers américano-sino.

Biden rencontrera également le sud-coréen Yoon Suk-yeol et le japonais Fumio Kishida.

Le président américain Joe Biden a déclaré dimanche qu’il chercherait à établir des “lignes rouges” dans les relations tendues de l’Amérique avec Pékin lorsqu’il tiendra des pourparlers à enjeux élevés avec son homologue chinois Xi Jinping.

Biden a déclaré qu’il participerait à la rencontre de lundi en marge d’un sommet du G20 en Indonésie plus fort après le succès inattendu de son parti démocrate aux élections de mi-mandat, qu’il était prévu de perdre lourdement.

Washington et Pékin sont en désaccord sur des questions allant du commerce aux droits de l’homme dans la région chinoise du Xinjiang et au statut de l’île autonome de Taiwan.

Biden a déclaré qu’il s’attendait à des discussions franches avec Xi.

“Je connais Xi Jinping, il me connaît”, a-t-il ajouté, affirmant qu’ils ont toujours eu des “discussions directes”.

Les deux hommes se connaissent depuis plus d’une décennie, depuis l’époque de Biden en tant que vice-président, mais lundi les verront se rencontrer face à face pour la première fois dans leurs rôles actuels.

Biden a dit :

Nous avons très peu de malentendus. Nous devons juste comprendre quelles sont les lignes rouges.

Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré que Biden pousserait la Chine à utiliser son influence pour maîtriser la Corée du Nord après qu’une série record d’essais de missiles ait fait craindre que le régime reclus ne procède bientôt à son septième essai nucléaire.

Biden a eu un coup de fouet du jour au lendemain avec la nouvelle que les démocrates ont conservé leur majorité effective au Sénat américain grâce à la victoire de Catherine Cortez Masto au Nevada.

“Je sais que j’arrive plus fort”, a-t-il déclaré à propos de l’impact de la mi-mandat sur ses entretiens avec Xi.

Biden rencontrera dimanche son homologue sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida pour discuter des moyens de faire face à la menace posée par le programme de missiles du Nord.

La Chine est le principal allié de Pyongyang et les responsables américains affirment que, même si Biden ne fera pas de demandes, il avertira Xi qu’une nouvelle accumulation de missiles et de nucléaire signifierait que les États-Unis renforceraient leur présence militaire dans la région – ce à quoi Pékin s’oppose farouchement.

“La Corée du Nord représente une menace non seulement pour les États-Unis, pas seulement pour (la Corée du Sud) et le Japon, mais pour la paix et la stabilité dans toute la région”, a déclaré aux journalistes le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan.

Le régime de Kim Jong Un a intensifié les lancements de missiles en réponse aux exercices aériens américano-sud-coréens à grande échelle, que le Nord a qualifiés d'”agressifs et provocateurs”.

Les tests comprenaient un missile balistique intercontinental et un autre projectile à plus courte portée qui ont traversé la frontière maritime de facto et atterri près des eaux territoriales du Sud pour la première fois depuis qu’un cessez-le-feu a mis fin aux hostilités pendant la guerre de Corée en 1953.

Biden s’est envolé pour Phnom Penh depuis la conférence sur le climat COP27 dans le cadre des efforts américains visant à renforcer son influence en Asie du Sud-Est pour contrer la Chine.

La Chine a déployé ses muscles – par le biais du commerce, de la diplomatie et de l’influence militaire – ces dernières années dans une région qu’elle considère comme son arrière-cour stratégique.

Biden a pris un coup voilé à Pékin lors de pourparlers avec les dirigeants du bloc régional de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Il a déclaré que les États-Unis travailleraient avec l’ASEAN pour “se défendre contre les menaces importantes à l’ordre fondé sur des règles et les menaces à l’État de droit”.

Bien que le président n’ait pas fait référence à la Chine par son nom, Washington a longtemps critiqué ce qu’il dit être les efforts de Pékin pour saper les normes internationales sur tout, de la propriété intellectuelle aux droits de l’homme.

Biden et le Premier ministre chinois Li Keqiang étaient assis de chaque côté de l’hôte, le dirigeant cambodgien Hun Sen, lors d’un dîner de gala pour marquer le sommet de l’ASEAN samedi soir.

Alors que Biden se rend à la réunion avec Xi soutenu par les démocrates voyant une “vague rouge” républicaine prédite, Xi a été sacré en octobre pour un troisième mandat historique en tant que chef suprême par le congrès du Parti communiste chinois.

Le président américain Joe Biden parle des résultats des élections américaines de mi-mandat alors qu’il assiste au sommet de l’Asie de l’Est lors des 40e et 41e sommets de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) à Phnom Penh. AFP Saül Loeb, AFP

Li a rencontré la chef du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, lors de la réunion de l’ASEAN samedi, lorsqu’il s’est également adressé aux participants.

Biden et Li ont participé dimanche à un sommet de l’Asie de l’Est qui clôture la première étape d’une trilogie de grands rassemblements dans la région, avec le G20 sur l’île de vacances de Bali et un rassemblement de l’APEC à Bangkok à suivre.

Les conséquences de la guerre en Ukraine devraient dominer les pourparlers à venir, même si le président russe Vladimir Poutine sera notamment absent.