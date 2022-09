KATE Middleton “créera son propre chemin” en adoptant l’ancien titre de la princesse Diana, a-t-on affirmé ce soir.

La duchesse de Cambridge et de Cornouailles a reçu ce soir le titre de princesse de Galles alors que Charles III prononçait son premier discours à la nation en tant que roi.

Kate Middleton “adoptera sa propre voie” en prenant l’ancien titre de la princesse Diana, princesse de Galles Crédit : Splash

Diana, décédée en 1997, a été la dernière royale à détenir le titre avant de divorcer du roi Charles.

À propos de Kate l’adoptant ce soir, une source royale a déclaré: “Le couple se concentre sur l’approfondissement de la confiance et du respect du peuple gallois au fil du temps.

“Le prince et la princesse de Galles aborderont leurs rôles de la manière modeste et humble dont ils ont abordé leur travail auparavant

“La nouvelle princesse de Galles apprécie l’histoire associée à ce rôle, mais voudra naturellement se tourner vers l’avenir alors qu’elle trace sa propre voie.”

S’exprimant lors de son premier discours public en tant que roi aujourd’hui, Charles a déclaré qu’il créait son fils et héritier, William, le prince de Galles.

Le roi a déclaré qu’il savait que son fils et sa femme “continueraient à inspirer” dans leurs nouveaux rôles.

Et il a dit: “En tant que mon héritier, William assume maintenant les titres écossais qui ont tant compté pour moi.

“Il me succède en tant que duc de Cornouailles et assume les responsabilités du duché de Cornouailles que j’assume depuis plus de cinq décennies.

“Avec Catherine à ses côtés, nos nouveaux prince et princesse de Galles continueront, je le sais, à inspirer et à diriger nos conversations nationales, aidant à amener les marginaux au centre où une aide vitale peut être apportée.”

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

