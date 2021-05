Je connais la raison du déclin du club, je ne peux pas le dire en public

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré que son équipe était sur une tendance à la baisse et qu’il y avait des raisons derrière cette baisse qu’il ne pouvait pas expliquer en public après sa sortie de la Ligue Europa.

L’équipe du nord de Londres est confrontée à la perspective de rater le football européen la saison prochaine pour la première fois depuis 1996 alors qu’elle se bat pour terminer dans la première moitié de la Premier League.

Arsenal a été éliminé de la Ligue Europa en demi-finale jeudi soir par Villarreal, dirigé par le prédécesseur d’Arteta Unai Emery, et la pression monte sur le joueur de 39 ans après une campagne extrêmement décevante.

Tirant de l’arrière 2-1 dès le match aller, Arsenal a fait match nul 0-0 à l’Emirates Stadium alors que le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang a frappé le poteau avec une tête tardive, mais le résultat final était un nouveau bas qui continue à glisser d’être des habitués de la Ligue des champions sous Arsène Wenger. .

« Je comprends [fans’] inquiétudes parce que lorsque vous êtes hors de la Ligue des champions pendant cinq ans, ce n’est pas seulement une victime, c’est une tendance », a-t-il déclaré.

« Il y a des faits pour soutenir cette tendance. Donc, il y a des choses à changer, c’est sûr parce que vous n’accepterez pas cela dans ce club de football. Je n’accepterai pas cela et les fans ne l’accepteront pas. . Nous devons donc tous travailler ensemble pour parvenir à quelque chose de très différent. «

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi cette tendance se produisait, Arteta a répondu: « Ce sont des choses à analyser de manière plus interne, je suis désolé. Nous l’avons fait. Il y a des choses dont nous ne pouvons pas discuter ici. J’assume l’entière responsabilité de ma part, c’est sûr, puisque je arrivé ici ce que j’ai essayé de faire, donner ma vie, mes meilleures capacités, investir chaque goutte d’énergie que j’ai émotionnellement pour soutenir tout ce qui se passe avec mes connaissances, avec le personnel, avec tous les joueurs qui essaient de contribuer avec tout le club pour donner le meilleur de nous-mêmes.

« Mais jusqu’ici cela n’a pas été suffisant et ceci quand le point d’interrogation arrive, pourquoi ce n’est pas assez? Est-ce juste une chose? Est-ce le manager? Est-ce autre chose? Qu’est-ce que c’est? Et puis c’est le football. la nuit où ce ballon entre, nous gagnons 1-0. Vous êtes en finale et c’est un monde différent. Mais aujourd’hui, ce monde n’a pas l’air très beau. «

Mikel Arteta montre sa frustration lors du match nul d’Arsenal avec Villarreal. Christopher Lee – UEFA / UEFA via Getty Images

Des sources ont déclaré à ESPN que la hiérarchie d’Arsenal était déçue de la fin de la campagne mais restait désireuse de continuer à soutenir Arteta, qui a joué un rôle déterminant dans les coulisses de la rationalisation de l’équipe, convaincant les jeunes joueurs Bukayo Saka et Folarin Balogun de signer de nouveaux contrats tout en également. aider à négocier une réduction de salaire initiale de 12,5% pour l’équipe première afin de compenser l’impact financier du COVID-19.

« Ce que j’ai ressenti la nuit dernière était une douleur profonde car au moment où le club est en ce moment, avec tout ce qu’il a vécu au cours des derniers mois, j’avais le sentiment que si nous pouvions emmener l’équipe en finale, cela pourrait être un grand tournant », a déclaré Arteta.

« J’ai ressenti cette responsabilité et j’étais tellement impatient d’y parvenir parce que je savais que cela pourrait être un moment déterminant. Ne pas pouvoir y parvenir a été très difficile personnellement, évidemment. Je sais que nous avons également déçu beaucoup de gens, et cela fait vraiment mal parce que nous voulons donner le meilleur à tout le monde, mais une chose que j’ai clairement indiquée est que pour faire ce que nous voulons faire, je n’ai aucun doute que nous allons y parvenir. Sinon, je ne serais pas assis ici. »