Je connais la douleur, je l’ai vécue : quand la sœur de Shilpa Shetty, Shamita Shetty, s’est confiée sur sa dépression | Nouvelles des gens

New Delhi: Shamita Shetty, la sœur de l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty, s’était confiée sur la dépression il y a un an. Après la mort tragique de Sushant Singh Rajput, elle s’était rendue sur Instagram pour partager une longue note qu’elle avait écrite sur la maladie mentale.

Elle a expliqué que n’importe qui peut être déprimé et qu’il faut demander de l’aide lorsque nous sommes dans un tel état. Elle le décrit comme un endroit sombre où l’espoir et le bonheur n’existent pas.

Elle a écrit : « La dépression… n’importe qui d’entre nous peut la traverser… la reconnaître… l’accepter… n demander de l’aide de toutes les manières possibles !! Cela peut vous entraîner dans un endroit très sombre, où l’espoir n le bonheur n’existe pas.. il essaie de te briser.. il se nourrit de chaque partie de ton âme.. tout fait mal, tu deviens ton pire ennemi dans ce monde sombre et terrible.. il devient ta réalité !! Je ne connais pas ton parcours.. pourtant il est si rapide de juger ! De haïr ! En attendant de te tirer vers le bas ! Tu tombes aux yeux de tes propres objectifs et de tes attentes, tu commences à te juger toi-même, alors..u FAIS ta réalité un sombre ! Mais rien de tout cela n’a d’importance car c’est votre voyage à nous seuls !!! »

Shamita révèle qu’elle avait déjà traversé une dépression, mais il lui a fallu un certain temps pour le reconnaître.

« Je connais la douleur parce que je l’ai vécue.. il m’a fallu un certain temps pour la reconnaître et l’accepter.. pour rassembler mon courage, la regarder droit dans les yeux et dire que je suis plus fort que toi.. n Je le ferai vous battre! Je ne sais pas pourquoi j’ai eu envie d’écrire ceci aujourd’hui… J’ai l’impression que ce monde change, tellement de choses se passent autour de nous qui nous changent, mais laissons cette phase nous rendre plus forts et non plus faibles », a-t-elle encore écrit.

Exhortant les gens à demander de l’aide pour la maladie mentale débilitante, elle a déclaré: « Vous devez demander de l’aide pour la dépression..n’essayez pas de lutter contre cela seul.. tendez la main! en passant.. Tendez la main à vos proches, cherchez de l’aide psychiatrique.. n combattez-le! N quand vous le faites, laissez-moi vous dire cela par expérience.. relations plus .. vous comprenez vraiment ce qui compte vraiment dans ce qui ne vaut même pas la peine d’être envisagé, et encore moins d’affecter votre âme ! ».

Actuellement, Shilpa Shetty fait la une des journaux en raison de l’arrestation choquante de son mari Raj Kundra le 19 juillet.

Récemment, elle a publié sa première déclaration après l’arrestation de son mari, homme d’affaires, Raj Kundra, le 19 juillet, dans une affaire de création et de distribution de pornographie. L’actrice se qualifie de « fiière citoyenne indienne respectueuse des lois » et a déclaré qu’elle n’avait jusqu’à présent fait aucun commentaire sur l’affaire, qui lui est faussement attribuée.

Auparavant, Shilpa avait poursuivi 29 membres du personnel des médias et publications pour « faux reportages et diffamation de son image » dans l’affaire de pornographie de son mari Raj Kundra.