Je comprends pourquoi les fans ne regardent pas LaLiga

Les décisions controversées des arbitres ont provoqué l’indignation du manager de Barcelone Xavi lors du match nul de son équipe contre Getafe en Liga. Non seulement l’ailier barcelonais Raphinha a vu rouge en première mi-temps. Xavi lui-même a reçu un carton rouge consécutif directement à la suite d’altercations entre arbitres.

Xavi a pris le jeu et l’a appliqué à toute la ligue. Un concours terne, physique et brutal entre Barcelone et Getafe a donné un match nul sans but. Jaime Mata de Getafe a lui aussi écopé un double carton jaune. Pourtant, il y a eu 31 fautes combinées dans le match.

Le style physique de Getafe a conduit à 20 de ces fautes. Au grand dam de Xavi, Getafe n’a récolté que six cartons jaunes. À plusieurs reprises, Getafe a commis des fautes hors du ballon, en particulier sur Raphinha sur le côté droit. Barcelone n’était pas à l’abri non plus, mais il s’agissait de représailles car l’arbitre central Cesar Soto Grado a perdu le contrôle du match. De plus, Ronald Araujo a comiquement manipulé le ballon en jeu ouvert, ce qui devrait être un carton jaune instantané. Pourtant, l’arbitre n’a jamais brandi le carton.

Xavi enflamme la Liga et l’arbitre après avoir vu rouge

Tout cela a débordé pour Xavi, qui s’est trop plaint aux yeux des arbitres sur et en dehors du terrain.

« Nous avons eu une réunion avec les arbitres et le premier changement qu’ils ont dit qu’ils feraient, c’est qu’ils comprendraient mieux les entraîneurs et la tension que nous ressentons sur le terrain. Mais ce n’est pas ce qui s’est passé, et je ne le comprends pas », a déclaré Xavi lors de sa conférence de presse d’après-match.

Les décisions des arbitres ont été une plainte persistante de la Liga. Xavi n’est pas non plus fan de la nature physique de Getafe. Il a dit que c’est pourquoi LaLiga ne rivalise pas avec la popularité des autres ligues.

« Si ce match est le produit de la Liga, c’est un embarras absolu. Je comprends pourquoi les gens ne regardent pas notre football… J’ai été expulsé pour avoir dit à l’arbitre qu’ils laissaient Getafe s’en tirer avec beaucoup de fautes et ne faisaient pas la même chose pour nous.

Le manager a lié cela à la décision controversée du VAR vers la fin du match. Barcelone a réclamé un penalty, mais VAR a estimé que le ballon avait touché le bras de Gavi dans la préparation d’une éventuelle faute.

« Le handball offert à Gavi a été inventé. Ils nous ont dit lors d’une réunion que seuls des handballs très clairs seraient donnés et que celui de Gavi n’en était pas un, mais ils l’ont quand même donné. Ils nous ont dit qu’ils utiliseraient moins VAR et je ne sais pas si VAR est là pour aider ou non. Je ne vois pas l’intérêt de cette rencontre.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire