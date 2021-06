« Je comprends les difficultés »: Poutine soutient le Qatar pour la Coupe du monde 2022, déclare que les matchs de l’Euro 2020 en Russie soulignent le « retour à la normale »

La ville accueillera le premier de ses sept matches du tournoi samedi prochain, lorsque la Russie affrontera la Belgique, première du classement, avant d’affronter également la Finlande mercredi dans le groupe B.

Alors que les restrictions de Covid-19 restent en place, la Russie devrait être soutenue avec ferveur par une grande partie de la foule de plus de 30 000 personnes qui sera autorisée à assister à la Gazprom Arena, qui accueillera également des matchs entre la Slovaquie, la Pologne et la Suède ainsi que la Finlande contre la Belgique et un quart de finale.

« Malgré les défis posés par la pandémie mondiale, la vie revient progressivement à la normale », a déclaré Poutine dans son allocution de clôture au Forum économique international de la ville.

« Je le répète, notre rencontre à Saint-Pétersbourg en est un exemple. La semaine prochaine, Saint-Pétersbourg accueillera les matchs du championnat d’Europe de l’UEFA 2021 qui démarre. »

Poutine a souhaité publiquement à Tamim bin Hamad Al Thani, le monarque du Qatar, un joyeux anniversaire après ses 41 ans, l’appelant « notre grand ami. »

« Nos meilleurs vœux à vous, Votre Altesse », il ajouta. « Je suis convaincu que le Qatar accueillera la Coupe du Monde de la FIFA 2022 avec un grand succès.

Son Altesse : Nous remercions le Président Poutine d’avoir invité le Qatar au Forum de Saint-Pétersbourg et d’avoir choisi l’État du Qatar comme invité d’honneur#Qatar#SPIEF2021pic.twitter.com/8AOrwYO0rz – La péninsule du Qatar (@PeninsulaQatar) 4 juin 2021

« De tels événements et forums majeurs unissent vraiment et rapprochent les gens de différents pays. »

La Coupe du monde n’a pas été sans controverses, notamment le passage à un tournoi d’hiver pour la première fois de l’histoire et les protestations de joueurs de haut niveau contre les violations des droits humains signalées.

Ayant participé à la Coupe du monde réussie en Russie en 2018, Poutine a un aperçu de l’organisation nécessaire pour accueillir la pièce maîtresse la plus prestigieuse du football.

« La préparation du Qatar pour la Coupe du monde devient de plus en plus importante », il a dit Le directeur général de l’agence de presse du Qatar Youssef Ibrahim Abdulrahman Al-Maliki.

« J’ai parlé avec Emir et je comprends les difficultés auxquelles le Qatar est confronté – je veux dire les problèmes régionaux ainsi que les problèmes liés à la pandémie, ainsi que d’autres problèmes qui nécessitent une attention particulière.

« De notre côté, nous ferons tout ce qui est nécessaire pour soutenir nos amis au Qatar afin de les aider à se préparer à cet important événement mondial. »