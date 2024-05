« Je comprends la colère de Lewandowski » – Xavi explique le remplacement de Barcelone

L’entraîneur de Barcelone, Xavi Hernandez, dit qu’il comprend pourquoi Robert Lewandowski n’était pas content d’être remplacé contre la Real Sociedad.

L’attaquant a été expulsé après 76 minutes de la victoire 2-0 à Montjuic et ne semblait pas très satisfait de cette décision.

Voici ce que Xavi a fait de tout cela :

« Le changement de Lewandowski était dû à une question tactique, pour pouvoir à nouveau appuyer haut, et parce que cette semaine, il y a trois matchs », a-t-il déclaré aux journalistes.

« Il nous fallait un peu plus de force. Il nous fallait un peu plus de jambes. Nous avons fait un gros effort et Robert a fait du très bon travail. Je comprends la colère de Lewandowski, je n’aimais pas non plus être changé.