Subhankar Dey, actuel n ° 46 mondial (15 décembre 2020) a récemment longuement parlé de sa carrière et des luttes qu’il avait endurées dans ce voyage de Kolkata à Mumbai et a finalement battu le double médaillé d’or olympique Lin Dan en le Championnat Open de Badminton SaarLorLux en 2018.

Subhankar, qui joue également pour les Awadhe Warriors de la Premier Badminton League, comme la plupart des autres sportifs, a dû rester longtemps à l’écart du jeu en raison du verrouillage national. Ça finit par devenir ennuyeux pour lui. Il a dit. «Au début, 2-3 mois, j’étais motivé mais j’ai commencé à m’ennuyer. Heureusement, j’ai mon propre centre à Mumbai et j’ai quelques étudiants. Alors ils ont commencé à faire des sessions en ligne et nous avons commencé à faire des sessions physiques et c’est comme ça que j’ai tué mon temps. Subhankar a également une académie à Calcutta qui a été lancée avec son propre argent car il voulait redonner quelque chose au badminton, en particulier à Calcutta où il pense que l’infrastructure n’est pas de grande qualité. Après cela, il a également ouvert son académie de Mumbai.

Dans une récente interaction sur l’émission de Sports Tiger « Building Bridge », Subhankar, interrogé sur ses sentiments après avoir battu un médaillé d’or olympique, a exprimé son bonheur et a déclaré que c’était un rêve devenu réalité pour lui. Il a dit: «Quand j’étais petit, ma sœur a fait une grande affiche pour moi de Lin Dan et j’avais l’habitude de dormir à côté. Et je pensais qu’un jour je jouerai contre lui. Je n’ai jamais pensé à le vaincre cette fois depuis que j’étais très petit, c’était toujours un rêve pour moi. Je voulais voir Lin Dan, jouer comme lui et le copier quand j’étais à Kolkata.

Interrogé sur sa victoire contre Lin Dan, Subhankar a ajouté: «Je célèbre beaucoup après chaque victoire, mais après avoir vaincu Lin Dan, je n’ai pas du tout célébré. C’était assez surprenant car tout le monde en Inde était comme, vous avez battu Lin Dan, donc une certaine expression devrait être là. Mais je suis juste allé me ​​serrer la main et je suis parti. C’était le respect que j’avais pour lui.

Le navetteur de 27 ans est devenu célèbre pour la première fois au niveau national lorsqu’il a battu B.Sai Praneeth en quarts de finale des championnats nationaux de badminton de Nagpur en 2017 et la victoire contre Lin Dan en 2018 lui a permis de faire la une des journaux nationaux.

Dans le passé, Subhankar a également parlé de ses débuts à Calcutta et de la façon dont son frère et sa sœur aînés l’ont inspiré à se lancer dans ce sport. Il a déménagé à Mumbai avec seulement Rs 500 et des termes comme le tournant de sa carrière. Il a dit: «Je sens que mon tournant a été lorsque je suis arrivé à Mumbai. J’ai commencé à bien performer après m’être installé là-bas au niveau de l’Inde. Au départ, il n’y avait pas de sponsors mais je suis devenu le n ° 6 de l’Inde et je suis devenu membre du Championnat d’Asie U-19, cette fois j’ai obtenu une bourse de Hindustan Petroleum de Rs 12k. C’était la première bourse que j’ai obtenue pour moi et c’était une somme énorme pour moi à l’époque.

La vie est bouclée pour ce champion de navette qui a été jadis rejeté par l’Académie d’Hyderabad et se considère extrêmement chanceux d’avoir l’opportunité de jouer pour un club européen. Subhankar, qui s’entraînait à Bangalore sous Tom John avant son déménagement en Europe, était heureux là-bas mais a dû faire le déplacement en raison des frais élevés et de son désir de jouer dans plus de tournois internationaux. Près de 20 tournois clés sont joués en Europe chaque année était un autre facteur qui a influencé son déménagement. Il a parlé de son voyage en Europe et a déclaré: «J’ai envoyé près de 30 clubs dans toute l’Europe et j’ai reçu une réponse du Danemark. Et puis j’ai dit, très bien. C’était peu d’argent mais j’ai pensé que c’était l’occasion, peut-être que j’irai là-bas et au moins j’apprendrai beaucoup de choses et verrai comment ça se passe. C’est comme ça que je suis allé au Danemark »

Sur ses projets futurs, Subhankar a clairement déclaré qu’il voulait suivre le courant et entrer dans le Top 20 l’année prochaine.