«Je bois de l’urine de vache tous les jours. C’est pourquoi je n’ai pas Covid pour le moment  », déclare un politicien du parti au pouvoir indien

Dans une vidéo largement diffusée, qui aurait été enregistrée lundi, Pragya Singh Thakur, un député de Bhopal, dans le Madhya Pradesh, a vanté les vertus de boire de l’urine de vache.

«Si nous buvons l’urine de vaches indiennes, cela réduit l’infection de nos poumons», Thakur a dit, ajoutant «Je bois de l’urine de vache tous les jours. C’est pourquoi je n’ai pas Covid pour le moment. «

La députée, qui est membre du parti au pouvoir indien BJP, aurait fait cette déclaration lors d’une visite à l’hôpital au cours de laquelle elle a supervisé la livraison de 25 concentrateurs d’oxygène. Elle a fait la déclaration sans masque malgré la prévalence du Covid-19.

« L’urine de vache supprime l’infection pulmonaire, je la consomme c’est pourquoi je n’ai pas eu Corona ». ~ Pragya Thakur, députée du BJP de Bhopal.#CoronaSecondWave#CovidIndia#COVIDIOTSpic.twitter.com/Kxtb1L3jN8 – Md Asif Khan (@ imMAK02) 17 mai 2021

Thakur avait fait la une des journaux ces dernières semaines pour avoir été portée disparue alors que ses électeurs combattaient une vague meurtrière de Covid-19.

Dans un épisode tout aussi bizarre plus tôt en mai, le législateur du BJP Surendra Singh a également exhorté les gens à boire de l’urine de vache. Il a déclaré que les gens devraient mélanger 50 ml d’urine de vache avec de l’eau froide et la boire quotidiennement pour atteindre «Immunité naturelle» au virus.

Le législateur s’est enregistré en train de préparer sa recette et de la boire. «Les gens devraient se souvenir de Dieu et faire ce que les générations plus âgées ont fait pour traiter de telles choses», dit-il, remettant en question les progrès scientifiques contre le virus.

#REGARDEZ | Le député du BJP Surendra Singh à Ballia de l’UP a affirmé que boire de l’urine de vache l’avait protégé du coronavirus. Il a également recommandé aux gens de «boire de l’urine de vache avec un verre d’eau froide». (07.05) (Source: Vidéo faite par vous-même) pic.twitter.com/C9TYR4b5Xq – ANI UP (@ANINewsUP) 8 mai 2021

Les médecins indiens ont tenté d’annuler les affirmations selon lesquelles les excréments du saint animal de l’hindouisme sont un traitement alternatif efficace pour Covid-19. « Il n’y a aucune preuve scientifique concrète que la bouse de vache ou l’urine agissent pour renforcer l’immunité contre Covid-19, cela est entièrement basé sur la croyance », Le Dr JA Jayalal, président national de l’Association médicale indienne, a déclaré à Reuters la semaine dernière.

«Le maculage ou la consommation de ces produits comporte également des risques pour la santé – d’autres maladies peuvent se propager de l’animal à l’homme». il ajouta.

Au cours du mois dernier, l’Inde a fait face à une énorme augmentation des cas de Covid-19. Lundi, les autorités ont déclaré qu’il y avait eu 281 386 cas au cours des dernières 24 heures, marquant la première fois que les infections quotidiennes avaient chuté de 300 000 depuis le 21 avril.

