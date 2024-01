JDK 22 en phase deux de rampe, JEP pour JDK 23, Jakarta EE 11, GraalVM

Le tour d’horizon Java de cette semaine du 15 janvier 2024 présente des actualités marquantes : JEP 455 proposé pour cibler le JDK 23, JDK 22 dans la phase deux de Rampdown, un plan de version Jakarta EE 11 mis à jour, GraalVM et la mise à jour des correctifs critiques d’Oracle pour janvier 2024.

OuvrirJDK

JEP 455, Types primitifs dans les modèles, instanceof et switch (aperçu)a été promu depuis Candidat à Proposé pour cibler pour JDK 23. Cette JEP, sous les auspices du projet Amber, propose d’améliorer la correspondance de modèles en autorisant les modèles de types primitifs dans tous les contextes de modèles, et d’étendre instanceof et switch travailler avec tous les types primitifs. Aggelos Biboudismembre principal du personnel technique d’Oracle, a récemment publié une mise à jour projet de spécification pour cette fonctionnalité. L’examen devrait s’achever le 22 janvier 2024.

Ron Presslerarchitecte et responsable technique pour Project Loom chez Oracle, et Alex Buckleyresponsable des spécifications pour le langage Java et la machine virtuelle Java chez Oracle, a soumis Projet JEP 8323072, Méthodes d’accès à la mémoire obsolètes dans sun.misc.Unsafe pour la suppression. Cette JEP propose de déprécier les méthodes d’accès à la mémoire définies dans le sun.misc.Unsafe classe pour suppression dans une version ultérieure. Ces méthodes désormais non prises en charge ont fait l’objet de remplacements pris en charge depuis : JDK 9 pour accéder à la mémoire sur le tas ; et JDK 22 pour accéder à la mémoire hors tas.

JDK23

Construire 6 du JDK 23 versions à accès anticipé a été rendu disponible la semaine dernière avec mises à jour de la Build 5 qui incluent des correctifs pour divers problèmes. Plus de détails sur cette version peuvent être trouvés dans le notes de version.

JDK22

Construire 32 du JDK 22 versions à accès anticipé a également été rendu disponible la semaine dernière avec mises à jour de la Build 31 qui incluent des correctifs pour divers problèmes. De plus amples détails sur cette version peuvent être trouvés dans le notes de version.

Selon le JDK 22 calendrier de sortie, Marc Reinholdarchitecte en chef du Java Platform Group chez Oracle, officiellement déclaré que le JDK 22 est entré dans la phase deux de Rampdown. Cela signifie que : aucun JEP supplémentaire ne sera ajouté pour JDK22; et il y aura un focus sur les bugs P1 et P2 qui peuvent être corrigés via le Processus de demande de correctif. Des améliorations tardives sont encore possibles, avec le Processus de demande d’amélioration tardive, mais Reinhold déclare que “la barre est désormais extraordinairement haute”. L’ensemble final de 12 fonctionnalités pour la version GA en mars 2024 comprendra :

Pour JDK23 et JDK22les développeurs sont encouragés à signaler les bogues via le Base de données de bogues Java.

Jakarta EE

Dans son Hashtag hebdomadaire Jakarta EE Blog, Ivar Grimstaddéfenseur des développeurs Jakarta EE à la Fondation Eclipse, a annoncé une modification de la version Java ciblée pour Jakarta EE 11 afin de prendre en charge à la fois JDK 21 et JDK 17. Comme expliqué par Grimstad :

Même si cela peut sembler un changement important, il s’avère qu’il n’est pas si dramatique. Aucune des spécifications de composants ne prévoyait réellement d’exposer des fonctionnalités Java 21 dans leurs API. Le seul à proximité était Concurrence de Jakarta 3.1avec le support prévu de Java fils virtuels. Mais il s’avère qu’une conception soignée de l’API permet une prise en charge si la JVM sous-jacente la prend en charge. Le changement le plus important concerne le Test Compatibility Kit (TCK), qui doit pouvoir fonctionner à la fois sur Java 17 et Java 21. Les implémentations qui avaient déplacé leur base de code vers Java 21 sont également affectées dans une certaine mesure en fonction de leur degré d’avancement. obtenus et combien de fonctionnalités Java 17+ ils ont commencé à utiliser.

En conséquence, le Jakarta EE plan de sortie pour les versions d’étape de spécification a été modifié pour s’adapter à ce changement, mais Grimstad a maintenu que la version GA originale de Jakarta resterait au calendrier de juin/juillet 2024.

GraalVM

Oracle Labs a libéré GraalVM pour JDK 21 Community 21.0.2 comportant des correctifs basés sur Oracle Mise à jour des correctifs critiques pour janvier 2024. Il s’agit notamment : d’une mise en œuvre simplifiée du ValueAnchorNode classe; une résolution à un problème avec le -XX:+PrintGCSummary paramètre de ligne de commande si les assertions sont activées ; et une résolution pour empêcher les échecs System.console().readPassword . Plus de détails sur cette version peuvent être trouvés dans le notes de version.

BellSoft

Parallèlement à celui d’Oracle Mise à jour des correctifs critiques (CPU) pour janvier 2024, BellSoft a libéré Correctifs CPU pour les versions 21.0.1.0.1, 17.0.9.0.1, 11.0.21.0.1, 8u401 de Libéria JDKleur distribution en aval d’OpenJDK, pour résoudre ce problème liste des CVE. De plus, les versions 21.0.2, 17.0.10, 11.0.22 et 8u402 de Patch Set Update (PSU), contenant des correctifs CPU et non critiques, ont également été publiées.

Cadre de printemps

Le première version importante de Botte de printemps La version 3.3.0 apporte des corrections de bogues, des améliorations de la documentation, des mises à niveau des dépendances et de nouvelles fonctionnalités telles que : la suppression des API obsolètes dans une version précédente ; support pour le Micromètre @SpanTag annotation; et prise en charge de la configuration automatique JwtAuthenticationConverter et ReactiveJwtAuthenticationConverter classes pour les propriétés Spring Security OAuth2 dédiées. De plus amples détails sur cette version peuvent être trouvés dans le notes de version.

Le libérer de Spring Boot 3.2.2 est livré avec des améliorations dans la documentation, des mises à niveau de dépendances et des corrections de bugs notables tels que : getComment() méthode appelée dans une instance du JarEntry la classe renvoie des résultats incorrects à partir des instances de NestedJarFile classe; une fuite de connexion à la base de données lors de l’utilisation de jOOQ sans le spring.jooq.sql-dialect propriété ayant été établie; et en utilisant le MockRestServiceServerAutoConfiguration classe avec le Spring Framework RestTemplate classe et RestClient l’interface lève une exception incorrecte. Plus de détails sur cette version peuvent être trouvés dans le notes de version.

De même, le libérer de Spring Boot 3.1.8 apporte des améliorations dans la documentation, des mises à niveau de dépendances et des corrections de bugs notables tels que : les implémentations du SslBundle interface, PropertiesSslBundle et WebServerSslBundle ne fournit pas d’informations utiles toString() résultats; la marque, ^ qui indique qu’une erreur dans le modèle est égarée dans le message de journal provenant d’un PatternParseException ; et mélanger le matériel des certificats PEM et JKS dans le server.ssl les propriétés ne fonctionnent pas. De plus amples détails sur cette version peuvent être trouvés dans le notes de version.

La première version marquante de Sécurité du printemps 6.3.0 apporte des corrections de bugs, des mises à niveau de dépendances et de nouvelles fonctionnalités telles que : une nouvelle méthode d’usine pour le RoleHierarchyImpl classe pour une définition améliorée de la hiérarchie des rôles ; une nouvelle compensation pour compléter order attribut dans le @EnableMethodSecurity annotation pour permettre aux applications de sélectionner l’endroit où les intercepteurs doivent être placés ; et intégrer la mise en cache dans le HandlerMappingIntrospector classe. Plus de détails sur cette version peuvent être trouvés dans le notes de version.

Le première version importante de Serveur d’autorisation Spring 1.3.0 fournit des mises à niveau de dépendances et de nouvelles fonctionnalités telles que : la possibilité de configurer une stratégie de validation de portée dans le OAuth2ClientCredentialsAuthenticationProvider classe; journalisation des erreurs améliorée pour documenter un code d’autorisation invalide ou expiré ; et prise en charge de la multilocation utilisant le composant de chemin pour l’émetteur d’un certificat. De plus amples détails sur cette version peuvent être trouvés dans le notes de version.

Versions 1.2.0-M1, 1.1.2 et 1.0.5 de Module de ressort ont été libéré comportant des corrections de bogues, des mises à niveau de dépendances et des améliorations telles que : éliminer l’utilisation des versions obsolètes fromDataSource() méthode définie dans Spring Boot DatabaseDriver classe d’énumération ; éviter le risque de ModuleTestExecution classe pour inclure les modules deux fois si un module est répertorié comme inclusion supplémentaire mais fait déjà partie des dépendances calculées ; et excluez les classes générées par Spring AOT de la vérification de l’architecture, car elles pourraient autrement introduire des dépendances aux composants d’application considérés comme internes au module. Plus de détails sur ces versions peuvent être trouvés dans les notes de version de version 1.2.0-M1, version 1.1.2 et version 1.0.5.

Le première version importante de Session de printemps 3.3.0 est livré avec des mises à niveau de dépendances et de nouvelles fonctionnalités telles que : un nouveau ReactiveFindByIndexNameSessionRepository interface pour fournir un point de terminaison Actuator pour les référentiels de sessions non indexés ; et un nouveau ReactiveRedisIndexedSessionRepository classe pour fournir un /sessions point de terminaison pour les applications Spring WebFlux. De plus amples détails sur cette version peuvent être trouvés dans le notes de version.

Le libérer de Printemps pour Apache Pulsar 1.0.2 est livré avec des mises à niveau de dépendances et un nouveau module de nomenclature, spring-pulsar-bom , ajouté au projet. Cette version sera incluse dans la version Spring Boot 3.2.2. Plus de détails sur cette version peuvent être trouvés dans le notes de version.

Hélidon

Le libérer de Hélidon 4.0.3 apporte des changements notables tels que : la prise en charge de l’utilisation de Map dans les constructeurs configurés pour éliminer l’utilisation de “compliqués” config.detach().asMap() obtenir les valeurs de l’enfant ; restaurer les spécificateurs d’accès du RegistryFactory la classe et son getInstance() et getRegistry() méthodes pour public pour une compatibilité ascendante améliorée avec la version 3.x ; et une sécurité améliorée résultant du fait que le fournisseur OIDC effectue d’abord une authentification par rapport au jeton d’identification et l’introduction d’un mécanisme de rafraîchissement du jeton d’accès. De plus amples détails sur cette version peuvent être trouvés dans le journal des modifications.

Quarkus

La première version candidate de Quarkus La version 3.7 présente des changements notables tels que : la prise en charge du fournisseur LinkedIn OIDC ; la capacité d’observer les événements de sécurité en cas d’échec ou de réussite d’un contrôle d’autorisation, de sorte qu’une application puisse l’utiliser pour implémenter un mécanisme de journalisation de sécurité personnalisé ; et support pour le Micromètre @MeterTag annotation, permettant d’ajouter des balises supplémentaires pour les méthodes annotées avec @Counted et @Timed à partir des arguments de la méthode. Plus de détails sur cette version peuvent être trouvés dans le notes de version.

L’équipe Quarkus a également annoncé que la documentation Quarkus est désormais équipée d’une recherche en texte intégral initialement implémentée sur le Guides Quarkus page. Cela remplace la simple recherche de sous-chaîne originale sur le titre et le résumé de chaque guide. Cette nouvelle capacité est alimentée par…