JD Vance, Tim Ryan même en course, selon de nouveaux sondages

Le républicain JD Vance et le démocrate Tim Ryan sont au coude à coude dans la course au Sénat américain de l’Ohio à environ deux semaines du jour du scrutin, selon deux nouveaux sondages publiés lundi.

Les candidats se présentent même dans la course clé à mi-mandat, avec le soutien de 46% des électeurs probables chacun, selon une enquête Spectrum News/Siena College. Un sondage distinct de Marist a révélé que Vance et Ryan étaient à égalité à 47% chacun parmi les électeurs probables.

La course au Sénat dans l’Ohio est l’une des rares compétitions qui décideront si les démocrates gardent le contrôle d’un Sénat divisé à 50-50 par parti. Alors que le sénateur du GOP, Rob Portman, prend sa retraite, conserver le siège ouvert aiderait les républicains dans leur tentative de prendre le contrôle de la chambre.

Le sondage du Siena College a une marge d’erreur de plus ou moins 5,1 points de pourcentage et a été mené du 14 octobre au 17 octobre. L’enquête de Marist a une marge d’erreur de plus ou moins 4,3 points de pourcentage et a été menée à partir de 17 octobre au 20 octobre.

Le soutien de Ryan parmi les électeurs probables dans les deux sondages est resté inchangé par rapport à il y a un mois. Vance a vu une augmentation de 3 points de pourcentage dans le sondage de Sienne par rapport au mois précédent, mais son soutien a chuté de 1 point de pourcentage dans l’enquête mariste par rapport au mois précédent.

Les deux sondages révèlent que les femmes préfèrent Ryan et les hommes préfèrent Vance. Dans le sondage de Sienne, les femmes ont préféré Ryan avec une marge de 54% à 38%, tandis que Marist a montré qu’il détenait un avantage de 50% à 39% parmi les femmes. Le sondage de Sienne a révélé que les hommes préféraient Vance avec une marge de 55% à 37%, tandis que Marist a trouvé un avantage de 54% à 39% chez les hommes.

La fracture entre les sexes suggère que l’avortement peut être un facteur dans la course serrée. La question est passée au premier plan de l’esprit des électeurs en juin lorsque la Cour suprême a annulé Roe v. Wade et le droit constitutionnel à l’avortement.

Plusieurs États ont déjà interdit l’avortement ou adopté des interdictions quasi totales de la procédure, et le sénateur républicain Lindsey Graham de Caroline du Sud a proposé une interdiction nationale après 15 semaines. Vance a dit qu’il soutiendrait le projet de loi de Graham.

Ces dernières semaines, l’économie a éclipsé l’avortement en tant que problème numéro un pour les électeurs. Le sondage de Sienne n’a pas interrogé les électeurs sur les problèmes.

Mais l’inflation était la principale préoccupation des électeurs du sondage mariste, puisque 40 % ont déclaré que c’était le problème le plus important pour eux lors de cette élection. Un autre 20% des répondants ont déclaré que la préservation de la démocratie était leur principal problème, tandis que 18% ont répondu par l’avortement.

Ryan a battu Vance dans la collecte de fonds, mais des groupes extérieurs ont aidé le républicain à combler l’écart.

Ryan a levé 17,2 millions de dollars au troisième trimestre et a déclaré 1,4 million de dollars en espèces en octobre. Vance a rapporté 6,9 millions de dollars levés au troisième trimestre et 3,4 millions de dollars en espèces.

Le Sénat Leadership Fund, le Super PAC du Sénat du GOP, a versé à lui seul 24,6 millions de dollars dans la course au cours du cycle électoral, y compris la primaire, selon les données d’Open Secrets.

Les PAC républicains Protect Ohio Values, Club for Growth, USA Freedom Fund et Ohio Leads combinés ont accumulé plus de 62,4 millions de dollars dans la course de ce cycle. On ne peut pas en dire autant du côté démocrate, où le plus grand donateur a été le Save America Fund avec 3,1 millions de dollars.

Jusqu’au jour du scrutin, des groupes extérieurs ont réservé 7,9 millions de dollars en publicités pour Vance, selon les données d’Ad Impact. La campagne de Vance a réservé 434 000 $ d’annonces.

La campagne de Ryan a réservé 3,3 millions de dollars en publicités et des groupes extérieurs ont mis de côté 3,1 millions de dollars.