JD Vance place le Commerce Sec. Raimondo sur la sellette sur les exigences DEI en matière de main-d’œuvre pour le financement des CHIP – Twitchy

C’est du feu direct. Le sénateur de l’Ohio, JD Vance, critique absolument la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, à propos de l’administration Biden exigeant que les entreprises américaines soumettent des plans « d’équité » et de « diversité sur le lieu de travail » si elles souhaitent obtenir un financement pour les CHIP. Montre:

Le sénateur @JDVance1 obtient le commerce @SecRaimondo admettre que l’administration Biden oblige les entreprises à soumettre un plan « d’équité » et de « diversité sur le lieu de travail » pour recevoir les fonds CHIP. pic.twitter.com/tnvpbLCXjN – Tom Elliott (@tomselliott) 4 octobre 2023

C’est étonnant de voir Raimondo dire qu’il n’y a pas de mandats, puis dire « ils doivent nous montrer un plan de main d’œuvre » que l’administration « évaluera » afin d’obtenir de l’argent. Il n’est pas possible qu’ils accordent de l’argent à une entreprise sans un plan DEI approuvé par l’État. Le double langage est à couper le souffle ; Cependant, Vance ne la laisse pas s’en sortir.

Elle pourrait rater le changement d’une ampoule – tradeCraft (@gsjdiehev) 4 octobre 2023

Trop tard. Ils l’ont déjà fait.

Cela m’exaspère. Les propriétaires d’entreprise devraient être en mesure d’embaucher le meilleur candidat, quelle que soit sa race, etc. -Joe Culby (@CulbyJoe) 4 octobre 2023

Cela devrait exaspérer n’importe qui.

Il est bon!! https://t.co/zmIbOJ50SE – Donny Barstoal (@basedinstinct1) 4 octobre 2023

Il a bien géré la situation. Vraiment bien.

Exiger que les entreprises soumettent des quotas de diversité est raciste et anti-américain. Cela nuit également au noble objectif de construire davantage de puces informatiques ici même, chez nous. https://t.co/qhvdTZFJru – JD Vance (@JDVance1) 4 octobre 2023

Le gouvernement ne fait qu’empirer les choses.

Lorsqu’ils ont adopté les mesures d’aide face à la pandémie, les écoles et les hôpitaux ont dû perpétuer la pandémie. Lorsqu’ils ont adopté l’IRA, il a fallu faire avancer le programme Climate Quichotte. Et maintenant, avec la loi CHIPS, elle impose le respect du dogme révolutionnaire du DEI. L’avez-vous déjà compris ? https://t.co/Lmpechhcvv – Théo Jordan (@Theo_TJ_Jordan) 4 octobre 2023

Recommandé

Il y a un modèle, tout ce que vous avez à faire est de relier les points.

Je ne suis pas fan de Vance mais c’est le feu. Nous voulons que les entreprises fabriquent des produits aux États-Unis, mais leur disons ensuite qu’elles doivent soumettre un plan de main-d’œuvre à l’approbation du gouvernement ? WTF ? https://t.co/A8xDXcvpFK — 🦩rockmom 💃🏻 (@rockmom) 4 octobre 2023

Exactement.

Les politiques de quotas et de DEI constituent une discrimination intentionnelle fondée sur la race et le sexe. https://t.co/fFEejuPGbC – Chris Davis (@ChrisLDavis82) 4 octobre 2023

Oui, ils sont.

Cette administration et ce parti démocrate sont ouvertement racistes. C’est là l’objectif principal des attaques contre ce projet, et non les coûts. https://t.co/zZoHoYFJm9 – ┈ Raison Burger ┈ (@ReasonBurger) 4 octobre 2023

Le premier trouverait un meilleur écho auprès des gens que le second.

Les mandats de diversité sur le lieu de travail liés au financement gouvernemental devraient être illégaux. Aucun argent public ne devrait être utilisé à cette fin, et aucune entreprise ayant des quotas ou des mandats en matière de diversité ne devrait jamais être autorisée à recevoir de l’argent fédéral. https://t.co/x0N3rImMCv — 𝕋𝕙𝕖 𝕋𝕙𝕚𝕟𝕜𝕖𝕣 (@AtheismNLeCity) 4 octobre 2023

Les quotas et les mandats sont racistes et contre-productifs. Répétez cette opération jusqu’à ce qu’elle pénètre.

Attendez de réaliser que cela n’a jamais été une fonction du gouvernement.

Le gouvernement fédéral n’a aucune raison de dire à une entreprise privée qui elle peut embaucher.

Il s’agit de l’argent de vos impôts qui vous est volé, par la force, et incendié devant votre visage. -Tom Morgan (@TomMorgan68) 4 octobre 2023

Cela ne devrait pas être une fonction du gouvernement. Pourtant, nous y sommes.

Le sénateur JD Vance met en lumière le fait que l’administrateur Biden a des mandats DEI pour les entreprises qui souhaitent recevoir des fonds CHIP. Je suis sûr que ces puces seront de qualité supérieure à celles de Chine étant donné qu’elles seront fabriquées par une main-d’œuvre où le mérite n’a plus d’importance. https://t.co/8ZeI3n1TNq –CommiesOnCampus (@CommiesOnCampus) 4 octobre 2023

Les puces sont un élément essentiel de tout, des téléphones aux voitures en passant par les appareils électroménagers. Ils doivent travailler. Nous avons besoin d’une main-d’œuvre solide pour rivaliser avec la Chine.

Pourquoi ajouter des barrières à l’entrée d’une industrie que nous devons relocaliser rapidement aux États-Unis en raison d’une guerre imminente qui rendrait inutiles nos capacités technologiques ? Installer un bureau politique politiquement correct ne créera pas de micropuces. – Tony T-Bone (@AFlatBSharp) 4 octobre 2023

Non, on ne fabriquera pas de micropuces. Il emploiera cependant un certain nombre de bureaucrates.

Le gouvernement américain se concentre davantage sur le comptage racial des haricots que sur le fait d’amener des entreprises de pays asiatiques amis menacés par la Chine à fabriquer en Amérique. – Tony T-Bone (@AFlatBSharp) 4 octobre 2023

Les priorités, comme toujours, sont inégales dans cette administration.

Le considérer comme du socialisme serait trop gentil… – LeKingofScots (@TheKingof_Scots) 5 octobre 2023

C’est en quelque sorte une insulte au socialisme.

Vous voyez ce que l’acceptation du gouvernement $$ fait à tout le monde ? Corrompt tout. Arrêtez de l’accepter, faites-le par vous-même comme un adulte. https://t.co/XQlD5qKHO1 – Sérieusement? Ingouvernable! Auto-vérifié (@Seriously_onfb) 4 octobre 2023

Celui qui contrôle les cordons de la bourse a beaucoup de pouvoir sur tout le reste.

***

Note de l’éditeur : aimez-vous les reportages conservateurs de Twitchy s’attaquant à la gauche radicale et aux médias éveillés ? Soutenez notre travail afin que nous puissions continuer à vous apporter la vérité. Rejoignez Twitchy VIP et utilisez le code promo SAUVER L’AMÉRIQUE pour bénéficier de 40% de réduction sur votre abonnement VIP !