JD Vance fait l’objet de vives critiques après avoir qualifié la fusillade dans une école de « fait de la vie »

La division idéologique des États-Unis sur le contrôle des armes à feu s’est étendue à la campagne présidentielle après J.D. Vancele candidat républicain à la vice-présidence, a regretté que les fusillades dans les écoles soient « devenues une réalité » aux États-Unis.

Commentaires de Vance – à la suite de la dernière fusillade meurtrière, au lycée Apalachee en Géorgie – a déclenché une polémique politique après que les démocrates les ont décrits comme la preuve d’un manque d’empathie tandis que les républicains ont affirmé que les remarques avaient été sorties de leur contexte.

Vance a appelé à davantage de mesures de sécurité dans les écoles sans mentionner le contrôle des armes à feu, tandis que les démocrates, dont Kamala Harris et le président américain, Joe Biden, veulent une interdiction des fusils d’assaut, davantage de vérifications des antécédents et d’autres mesures de sécurité des armes à feu.

En rapport: La campagne de Harris a récolté 361 millions de dollars en août, soit trois fois plus que celle de Trump

Interrogé sur la fusillade en Géorgie lors d’un rassemblement de campagne à Phoenix, en Arizona, jeudi soir, Vance a déclaré : « Je n’aime pas ça. Je n’aime pas l’admettre. Je n’aime pas que ce soit une réalité. Mais si vous êtes un psychopathe et que vous voulez faire les gros titres, vous réalisez que nos écoles sont des cibles faciles. »

Le garçon accusé de la fusillade dans une école de Géorgie est âgé de 14 ans.

Vance a ajouté : « Nous devons renforcer la sécurité dans nos écoles pour qu’une personne qui franchit la porte d’entrée… et veut tuer un groupe d’enfants – ne puisse pas le faire. En tant que parent, est-ce que je veux que l’école de mes enfants soit dotée de mesures de sécurité supplémentaires ? Non, bien sûr que non. Mais c’est de plus en plus la réalité dans laquelle nous vivons. »

Les remarques, qui ont été précédées d’une attaque contre la position en faveur du contrôle des armes à feu de Harris, la candidate démocrate à la présidence en les élections de novembreont été immédiatement reprises par la campagne Harris.

« Les fusillades dans les écoles ne sont pas seulement une réalité de la vie », a déclaré le candidat démocrate publié sur X (anciennement Twitter), avec un lien vers des images des commentaires de Vance.

« Il n’est pas nécessaire que cela se passe ainsi. Nous pouvons agir pour protéger nos enfants – et nous le ferons. »

Vance, le colistier de Donald Trump, avait accusé Harris de vouloir « retirer les armes aux citoyens respectueux de la loi ».

Les républicains et les démocrates sont de plus en plus polarisés sur le contrôle des armes à feu, un parti se positionnant sur la question des droits des propriétaires d’armes à feu tandis que l’autre s’identifie aux efforts visant à imposer des contrôles plus stricts.

Mais la querelle entre les deux candidats à la présidence a été éclipsée par la colère des républicains envers l’Associated Press, qui avait été accusée d’avoir déformé les commentaires de Vance dans un article sur X.

« JD VANCE affirme que les fusillades dans les écoles sont une « réalité de la vie » et appelle à une meilleure sécurité », peut-on lire dans le message. Il a ensuite été supprimé et remplacé par un version plus nuancée fournissant une plus grande explication.

« JD Vance déplore que les fusillades dans les écoles soient une « réalité de la vie » et affirme que les États-Unis doivent renforcer la sécurité pour éviter d’autres carnages comme celui de cette semaine qui a fait quatre morts en Géorgie », peut-on lire dans la deuxième version. Un deuxième message de suivi indique : « Ce message remplace un message précédent qui a été supprimé pour ajouter du contexte à la citation partielle de Vance. »

Ces publications ont été accueillies avec dérision sur X, le propriétaire de la plateforme, Elon Musk, écrivant : « AP signifie Associated Propaganda. »

En rapport: Hommage aux victimes de la fusillade dans un lycée de Géorgie : « Aussi formidables qu’elles puissent l’être »

Jeudi soir, Tim Walz, le gouverneur du Minnesota et colistier de Harris sur le ticket démocrate, posté sur XLe réseau social d’Elon Musk a appelé Twitter un extrait du discours de Vance et a commenté : « C’est pathétique. Nous ne pouvons pas abandonner nos enfants, ils méritent mieux. »

Atout, répondre En réponse à une question sur les fusillades en Géorgie posée par le présentateur de Fox News, Sean Hannity, mercredi, lors d’une réunion publique sur Fox News, il a déclaré : « Le monde est malade et en colère pour de nombreuses raisons et nous allons l’améliorer et nous allons guérir notre monde. »

L’ancien président a été accusé d’avoir fait preuve d’un manque de sympathie après les fusillades précédentes. En réponse à une agression meurtrière survenue à Perry, dans l’Iowa, en janvier dernier, qui a fait trois morts, il a déclaré : « C’est tout simplement horrible, tellement surprenant de voir cela ici. Mais nous devons nous en remettre, nous devons aller de l’avant. »

Un suspect de 14 ans, Colt Gray, est en garde à vue et devrait être jugé pour quatre chefs d’accusation de meurtre liés à la fusillade survenue mercredi en Géorgie, qui a fait deux élèves et deux enseignants morts. Les autorités ont porté des accusations de meurtre au deuxième degré contre son père, Colin Gray, pour avoir permis à son fils de posséder l’arme.