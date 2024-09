JD Vance et Sarah Huckabee Sanders utilisent les enfants comme des ballons politiques

Mon mari et moi avons trois enfants. Cela nous rend très fiers, épuisés, ravis, parfois irrités, perpétuellement anxieux, souvent submergés par l’amour et étrangement conscients de la qualité variable des lanières de poulet dans les rayons surgelés des épiceries.

Cela ne fait pas de nous des personnes meilleures, des citoyens plus engagés, ni un plus grand droit à notre mot à dire sur l’avenir politique de ce pays. Est-ce que je porte plus de crème solaire, de pansements et d’élastiques à cheveux que mes proches, amis et collègues qui n’ont pas d’enfants à un moment donné ? Peut-être. Est-ce que cela me rend plus utile à la société qu’eux ? Certainement pas.

Au nom des parents du monde entier, je voudrais donc demander respectueusement aux républicains – y compris, mais sans s’y limiter, au sénateur de l’Ohio JD Vance et à la gouverneure de l’Arkansas Sarah Huckabee Sanders – de cesser d’essayer de creuser un nouveau fossé dans notre nation déjà divisée en suggérant (et, dans le cas de Vance, en déclarant carrément) que les personnes qui ont des enfants sont supérieures à celles qui n’en ont pas.

Parce que, honnêtement, vous donnez une mauvaise réputation aux parents. Et avec les fusillades dans les écoles, le manque de services de garde subventionnés et l’attaque actuelle contre les droits reproductifs, sans parler du fait que Noël arrivera dans les magasins le 1er novembre, nous avons déjà assez de choses à gérer.

Vance a passé une grande partie de sa carrière politique à dénoncer les parents qui n’ont pas d’enfants. Aujourd’hui, en tant que candidat républicain à la vice-présidence, il cible la vice-présidente Kamala Harris et son cercle désormais tristement célèbre de « dames-chats sans enfants ». (Dans la définition de la parentalité de Vance, les deux beaux-enfants de Harris ne comptent pas.)

Mardi, Huckabee Sanders a sauté dans ce train périlleux et bizarre. Alors qu’elle présentait l’ancien président Trump lors d’un rassemblement dans le Michigan, Sanders a souligné l’importance de l’humilité en politique en racontant une histoire pittoresque de mère. Mais le véritable but de l’anecdote est devenu clair dans la suite de son récit. « Mes enfants me permettent de rester humble », a-t-elle déclaré. « Malheureusement, Kamala Harris n’a rien qui la maintienne humble. »

C’est à peu près à ce moment-là que j’ai commencé à crier.

Tout d’abord, si vous comptez sur vos enfants pour vous garder « humble » pendant que vous transformez une de leurs remarques innocentes en une pique politique à la télévision nationale, vous devez vraiment repenser vos priorités parentales.

Deuxièmement, Harris a des enfants, et même si je n’ai aucune expérience en tant que belle-mère, je ne peux imaginer rien de plus humiliant ou de plus difficile que de devenir coparent d’enfants qui ont vécu un divorce, ce que Harris a fait avec un succès apparent.

Le plus important : arrêtez d’essayer de créer une hiérarchie sociale pronataliste là où il n’en existe pas. C’est antidémocratique et, dans ce cas particulier, outrageusement sexiste. Suggérer qu’une femme manque d’une certaine manière parce qu’elle n’a pas eu l’expérience physique de donner naissance ou d’élever un enfant depuis sa petite enfance est absurde et dangereux. (Pour ce que ça vaut, l’épouse de Vance, Usha, a récemment tenté de rassurer ceux qui au moins essayé d’avoir des enfants, ses attaques ne les concernaient pas. Tu te sens mieux ?)

L’argument selon lequel les parents – un rôle qui peut englober toutes sortes d’amour, de soutien, de dysfonctionnement et d’abus hideux – ont intrinsèquement plus de valeur que les personnes qui ne le sont pas est tout aussi absurde et dangereux. Associer la procréation au pouvoir politique ou au patriotisme n’est jamais un bon signe pour une société ; étant donné que les femmes assument encore la majorité des responsabilités parentales dans ce pays, on a un petit parfum de l’Allemagne «Kenfer, KOui, Kje suis” (enfants, cuisine, église) à propos de cette nouvelle sanctification de la parentalité.

C’est aussi une insulte pour le nombre croissant d’Américains qui disent qu’ils ne veulent tout simplement pas avoir d’enfants. Ce que j’applaudis personnellement. Heureusement, la plupart des Américains n’ont plus besoin d’avoir d’enfants pour travailler à la ferme, gagner de l’argent en travaillant comme enfants ou être vendus en mariage. Le contrôle des naissances permet aux couples hétérosexuels d’avoir des relations sexuelles sans entraîner des tonnes d’enfants et des femmes mortes d’épuisement. Les personnes de tous les sexes et de toutes les identités sexuelles sont autorisées à se marier et à avoir des enfants ou à ne faire aucune de ces choses sans être rejetées par la société.

Oui, les humains, comme pratiquement toutes les formes de vie, ont besoin de procréer, mais collectivement, et non individuellement. Et Dieu merci. La surpopulation est à l’origine du changement climatique, de la dégradation écologique, de la pénurie de logements et de la pénurie alimentaire. Un enfant américain sur cinq souffre déjà de la faim.

N’est-il donc pas formidable que, contrairement à nos ancêtres, la plupart d’entre nous puissent choisir quand et si nous avons des enfants ?

Pas selon Vance et un nombre croissant de politiciens pro-natalistes qui semblent déterminés à retourner les parents contre les non-parents. (Bonne chance avec ça. Qui d’autre que les non-parents achètera à vos enfants les super cadeaux de Noël ? Qui d’autre que les parents peut envoyer une équipe d’adolescents pour vous aider à déménager ?)

Vance évoque régulièrement la baisse du taux de natalité aux États-Unis et dans d’autres pays développés comme la raison de sa sanctification de la parentalité. Notre culture, dit-il, est devenue « anti-famille ». C’est tout simplement ridicule. Nos récits culturels continuent de se remplir de célébrations d’adultes qui choisissent d’avoir et/ou d’élever des enfants (avec l’avantage démographique supplémentaire d’inclure les familles homosexuelles et monoparentales), tout comme ils continuent de célébrer les couples monogames. La franchise « The Bachelor » est entrée dans ses « années d’or », bon sang !

S’il y a quelque chose qui est « anti-famille » aux États-Unis, c’est notre infrastructure sociale – en tout cas celle que Vance, Sanders et d’autres conservateurs imaginent. Leurs politiques sont diamétralement opposées à leur prétendu désir de voir les Américains avoir plus d’enfants : pas de programme national de garde d’enfants, pas de protection fédérale contre la FIV, des lois draconiennes et mortelles sur l’avortement et des coupes sombres dans l’aide alimentaire, les soins de santé, la garde d’enfants et l’éducation.

Voici un conseil de quelqu’un qui vit dans les tranchées : si vous voulez améliorer le taux de natalité, faites en sorte qu’il soit plus facile pour les gens d’avoir des enfants. Notamment en soutenant leur droit à la procréation de décider quand et avec qui.

Ce qui n’aide en rien, c’est la diffamation des gens qui n’ont pas d’enfants.

En particulier lorsque le refus d’admettre que les beaux-enfants « comptent » est dangereusement proche de l’idée selon laquelle « avoir des enfants » signifie « avoir ses propres enfants biologiques ». Cela revient à écarter l’adoption, la maternité de substitution, le recours à des dons d’ovules ou de sperme, le placement familial, la prise en charge par une famille élargie et tous les types innombrables de parentalité qui n’impliquent pas un couple hétérosexuel portant et élevant le fruit de leurs chromosomes combinés.

Donc si ce n’est pas votre famille, alors la moitié des familles de vos amis.

Mais même si la colère républicaine ne vise que ceux qui choisissent simplement de ne pas avoir d’enfant, l’idée selon laquelle un électeur qui n’a pas d’enfant est moins investi dans son avenir reste intolérante et ridicule. Cinq présidents, dont George Washington (si l’on ne compte pas les beaux-enfants), n’ont pas eu d’enfants. Platon, Beethoven, Isaac Newton, Michel-Ange, Susan B. Anthony, Julia Child, Léonard de Vinci, la reine Elizabeth I et, bien sûr, Jésus de Nazareth non plus.

Et pourtant, d’une manière ou d’une autre, ils ont tous réussi à avoir un impact considérable sur l’avenir.

Bien sûr, il ne faut pas avoir recours à des exemples historiques ni à des preuves d’impact social pour considérer les non-parents comme des personnes à part entière et des citoyens à part entière. La plupart d’entre nous, parents, ne dresserons pas de listes de « personnes remarquables ». Les gens ont le droit de choisir d’être parents ou non, car c’est leur droit. Point final. Ils ne doivent pas plus d’explications à qui que ce soit qu’un parent ne doit à qui que ce soit une réponse à la question « Pourquoi avez-vous eu tous ces enfants ? »

Les parents qui considèrent leurs pairs sans enfants comme intrinsèquement égoïstes, paresseux ou « peu humbles » en disent plus sur eux-mêmes que les personnes qu’ils jugent. N’aimez-vous pas vos enfants pour ce qu’ils sont ? Avez-vous besoin de vous raconter une histoire sur la façon dont ils font de vous une personne meilleure et plus importante ?

Pour bien fonctionner, la société a besoin de toutes sortes de personnes, avec des expériences de vie et des points de vue variés, et la diversité se présente sous de nombreuses formes. Le bonheur dans ses choix est plus évident lorsque l’on n’essaie pas de les imposer à quelqu’un d’autre ou de transformer les choix des autres en une étrange croisade. Car avoir des enfants est (ou devrait être) une décision personnelle basée sur le désir et la connaissance de soi, et non sur la pression familiale, sociale ou politique.

Les enfants ne sont pas des symboles de statut social, politique ou autre. Aucun enfant ne devrait être élevé par des personnes qui ne désirent pas réellement avoir d’enfants ; c’est une tâche assez difficile pour ceux d’entre nous qui le souhaitent.