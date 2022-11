JD Vance bat Tim Ryan, les projets de NBC News

Vance et Ryan se disputaient le siège rendu vacant par le sénateur républicain à la retraite Rob Portman. L’Ohio est devenu républicain de manière plus fiable lors des récentes élections, votant pour l’ancien président Donald Trump en 2016 et 2020.

Le républicain JD Vance a battu le représentant démocrate Tim Ryan dans la course au Sénat américain de l’Ohio, gardant le siège rouge et renforçant la tentative du parti de renverser le contrôle de la chambre, a projeté NBC News.

Tout au long de la campagne, Ryan a tenté de prendre ses distances avec le président Joe Biden en exprimant son opposition au programme d’annulation des prêts étudiants et à la position du parti sur l’immigration. Il a également réfuté les allégations selon lesquelles il était dans les poches des dirigeants démocrates, notant qu’il avait fait campagne contre la présidente de la Chambre Nancy Pelosi pour le poste de chef de la minorité en 2016. Ryan a déclaré à Vance lors d’un débat qu’il pourrait “retourner à San Francisco” s’il voulait débattre de Pelosi.

Au cours des dernières semaines de la campagne, Ryan a reçu peu de soutien des démocrates au niveau national. Vance, qui a suivi le démocrate dans la collecte de fonds, a reçu près de 30 millions de dollars de soutien du Sénat Leadership Fund, un super PAC lié au chef de la minorité du GOP au Sénat, Mitch McConnell.

Vance est un capital-risqueur et un acolyte du milliardaire Peter Thiel. Thiel, son ancien patron, a ensuite aidé à soutenir la société de capital-risque de Vance basée dans l’Ohio, Narya Capital, et a été très tôt l’un des principaux donateurs de la campagne. Ryan a essayé de dépeindre Vance comme un bagagiste qui se soucie plus de San Francisco et de Washington, DC, que de son pays d’origine.

Vance a acquis une reconnaissance nationale en 2016 avec ses mémoires “Hillbilly Elegy”, qui détaillent la pauvreté blanche et la toxicomanie dans les Appalaches. Initialement membre du mouvement “Never Trump”, il a ensuite embrassé l’ancien président ainsi que de nombreuses positions d’extrême droite.

Trump l’a approuvé au début de sa campagne primaire, ce qui a renforcé sa candidature pour remporter l’investiture. Un mois après le jour des élections, l’ancien président s’est réjoui de son soutien à Vance, déclarant lors d’un rassemblement pour le candidat que “JD m’embrasse – il veut tellement mon soutien”.