JD Vance a fait quelque chose que son patron républicain ne peut pas faire — RT World News

En étant raisonnable, poli et concentré sur les questions politiques, le colistier de Trump a remporté haut la main le débat à la vice-présidence.

Le candidat républicain à la vice-présidence, JD Vance, a fait preuve de bravoure lors de son débat avec son homologue démocrate Tim Walz cette semaine.

Le débat a été plein de surprises – notamment le fait que la confrontation entre les deux hommes politiques s’apparente à un véritable débat politique. Plus surprenant encore, il s’agissait d’un échange extrêmement courtois et poli.

À l’ère Trump, c’est un événement inattendu et rare. Trump est incapable de débattre sérieusement des questions politiques ; au lieu de cela, il se contente d’injurier et d’insulter ses opposants politiques.

Mais Vance et Walz ont réussi à s’engager dans une sorte de débat politique et aucun des deux candidats ne s’est abaissé à des attaques personnelles grossières.

L’aspect le plus surprenant du débat a été l’apparition sur scène d’une version radicalement nouvelle de JD Vance – et la transformation a été assez extraordinaire.

Vance a complètement évité les tactiques de caniveau de son mentor qui étaient auparavant sa marque de fabrique, et a adopté la pose d’un jeune politicien conservateur attentionné qui était même prêt à envisager une approche bipartite avec Walz sur certaines questions politiques – bien que ce ne soit pas le cas, bien sûr. , avec Kamala Harris, que Vance a diabolisée tout au long du débat pour elle « un bilan économique atroce » et l’incapacité à freiner l’immigration illégale massive.

Il existe de nombreuses versions différentes de la personnalité politique de Vance – le critique féroce de Trump, le comparant à Hitler et le traitant de « faux populiste »; l’acolyte obséquieux de Trump qui était plus dérangé et grossier que son maître ; et maintenant le conservateur attentionné s’engage dans un débat politique sérieux – et on commence à se demander combien de conversions sur le chemin de Damas Vance est capable de connaître.















Lors du débat, le nouveau JD Vance a proposé très efficacement une version de « Un Trumpisme à visage humain » cela donnait l’impression qu’il s’agissait d’un programme politique cohérent et peu menaçant – quelque chose que Trump lui-même n’a jamais été capable de faire.

Vance est apparu extrêmement confiant et détendu pendant le débat. Il s’est bien exprimé et a subtilement tenté de prendre ses distances avec Trump sur des questions clés du mieux qu’il pouvait. Il s’est montré très peu convaincant lorsqu’il a tenté de défendre la position de Trump. « élections volées » mensonge et sa complicité dans les émeutes du 6 janvier. Sur ces questions, Walz accusait à juste titre Vance de donner « des non-réponses accablantes ».

Pendant que Walz parlait, Vance lui souriait – un peu comme un python jeune et bénin observant sa proie.

Le nouveau personnage de Vance exposé dans le débat de cette semaine n’est, bien sûr, rien de plus qu’un stratagème politique intelligemment conçu pour capter les votes d’électeurs cruciaux – que Trump aliène avec ses divisions et sa grossièreté – et Vance n’est plus un conservateur attentionné. politicien que Trump.

Mais cela n’a pas d’importance dans le contexte de la politique américaine contemporaine – où règnent la duplicité flagrante, l’anti-intellectualisme et l’irrationalité.

Vance a clairement gagné le débat de cette semaine. Trump, cependant, doit être un peu mal à l’aise avec la nouvelle version de son candidat à la vice-présidence qui a été présentée pour la première fois cette semaine – car elle est très éloignée du brandon de droite inexpérimenté qu’il a choisi comme candidat à la vice-présidence, et le nouveau Vance semble être plus éligible que son mentor.

En fait, pendant le débat, Vance ressemblait bien plus à un candidat à la présidentielle que Trump ne l’a jamais fait.

Vance a pris soin pendant le débat de faire l’éloge de Trump – mais le Trump qu’il a décrit était une version aseptisée et ne ressemblait en rien au vrai Trump. Il sera intéressant de voir comment cette dynamique se déroulera pour le reste de la campagne et dans le futur si Trump devient président en novembre.

Comment Walz a-t-il réagi à cette nouvelle de JD Vance apparue de manière inattendue lors du débat de cette semaine ? Pas particulièrement bien.















Walz parut pris à contre-pied et perplexe. Il avait l’air bourru et grincheux tandis que Vance lui souriait avec condescendance et sournoisement tout au long du débat. Sur certaines questions politiques, Walz s’exprimait de manière impressionnante, mais il paraissait parfois troublé et plat.

Walz est clairement beaucoup plus à l’aise en campagne électorale, où il peut laisser libre cours à son enthousiasme et à ses émotions. Dans le contexte du débat, il apparaît mal à l’aise, figé et contraint. Contrairement à Vance, Walz a nerveusement pris des notes tout au long de la rencontre – jamais un bon aperçu lors d’un débat télévisé.

Walz semblait particulièrement mal à l’aise lorsqu’il a dû admettre avoir menti sur sa présence à Hong Kong au moment des manifestations de la place Tiananmen – se décrivant comme un « idiot » OMS «parfois mal parlé».

Walz était également très réticent à attaquer Vance sur ses opinions et positions politiques extrémistes antérieures. En fait, il semblait ne pas savoir précisément comment gérer la nouvelle personnalité politique de Vance – autrement qu’en l’acceptant au pied de la lettre.

Le débat politique n’a pas été particulièrement instructif, en grande partie parce que Vance a suggéré que même sur des questions comme l’avortement et le contrôle des armes à feu, il existait un certain terrain d’entente – du moins en termes d’objectifs ultimes – entre lui et Walz, mais pas, bien sûr, Harris. .

Les deux candidats ont prononcé les platitudes habituelles à propos d’Israël, et aucun d’eux n’était disposé à envisager une intervention américaine pour mettre fin ou même contenir l’escalade de la guerre au Moyen-Orient.

Vance a présenté une version plus civilisée de la position de Trump sur l’immigration de masse – il n’y avait aucune référence aux immigrants mangeurs d’animaux – et Walz a essayé de son mieux de défendre le bilan épouvantable de Harris et Biden sur cette question importante.

Les débats vice-présidentiels ne déterminent généralement pas le résultat des élections présidentielles, et l’impact de ce débat n’est pas clair.

La performance impressionnante de JD Vance pourrait cependant attirer certains électeurs influents vers la cause de Trump, et si tel est le cas, les élections de novembre seront encore plus serrées qu’il ne semble l’être actuellement.