JD Vance a choisi un lieu inquiétant pour son étape de campagne en Arizona

J.D. Vance a certainement choisi l’endroit idéal pour organiser son dernier meeting de campagne en Arizona. Parfait, car il correspond exactement à son fanatisme, vision du monde chauvineL’événement de Vance, co-organisé par le fondateur de Turning Point USA, Charlie Kirk, s’est tenu mercredi à l’église Generation à Mesa, en Arizona, et mettait en vedette le pasteur extrémiste Ryan Visconti.

Visconti a littéralement a dit à ses disciples « Les chrétiens ne peuvent pas voter démocrate. » En plus de Répétant les arguments de la droite à propos des électionsVisconti a également vomi beaucoup de venin anti-LGBTQ via ses comptes de réseaux sociaux.

Et ses opinions sur les femmes ne sont pas meilleures. Julie Roys, une journaliste chrétienne dont le travail se concentre sur le fondamentalisme et le nationalisme chrétien, trouvé des publications sur les réseaux sociaux de Visconti en 2022 dans laquelle il disait qu’une femme forte avec un mari faible « deviendra une femme toxique » et une autre dans laquelle il disait que la violence domestique n’est pas une raison bibliquement justifiable pour le divorce.

« Bien que déchirant, le terme « violence » n’est pas une justification biblique du divorce », a affirmé Visconti dans une story Instagram depuis expirée, ajoutant : « C’est l’argument le plus utilisé et le plus abusé (jeu de mots intentionnel). C’est un motif de séparation, mais pas de divorce. » Visconti aime apparemment faire des jeux de mots lorsqu’il minimise la violence domestique. (Dans une vidéo sur le site YouTube de l’église En mai, Visconti reprend cette idée, affirmant que le divorce n’est acceptable que dans les cas de violence « réelle », un terme nébuleux qui, selon lui, devrait être réservé aux cas de violence physique.) Notamment, des affirmations comme celles-ci, décourageant les conjoints battus de demander le divorce, s’aligner sur les commentaires de Vance ainsi. Et Kirk, qui a organisé une discussion avec Vance lors du rassemblement, est également connu pour diatribes sexistes.

Le porte-parole de Vance, Luke Schroeder, a déclaré à NBC News : « Le sénateur Vance soutient le droit de chaque Américain à pratiquer librement sa religion », ajoutant : « C’est une honte que les médias attaquent un pasteur à cause de ses croyances religieuses simplement parce qu’il organise un événement dans son église. » Turning Point USA n’a pas répondu à la demande de commentaires de NBC News.

Le fait que la campagne ait choisi ce lieu et ces co-organisateurs souligne un point sur lequel j’ai écrit récemment : la misogynie et le chauvinisme sont fondamentaux au parti républicain actuel. Il n’est donc pas surprenant que le rassemblement ait été marqué par un discours empreint d’hypermasculinité et de xénophobie.

Visconti (à 14:49 dans cette vidéo) a pris la parole pour commencer et a dénoncé la « laïcité », qu’il a décrite comme l’élimination de Dieu de « la salle de réunion et de la salle d’audience, de la salle de classe et de la chambre à coucher ». Le pasteur a affirmé que « les dieux démoniaques qui nous haïssent » promeuvent des choses comme « la DEI, la dépravation sexuelle [and] « idéologie radicale du genre ».

La discussion de Vance avec Kirk était pleine de peur anti-immigrés, y compris l’affirmation manifestement fausse selon laquelle « nous avons des milliers d’enfants disparus parce que Kamala Harris a laissé les cartels faire du trafic sexuel de mineurs dans notre propre pays ». Vance a déclaré que c’était « difficile à croire » – et c’est le cas, car selon le ministère de la Justice Rapport 2023la grande majorité des personnes poursuivies pour trafic sexuel d’enfants aux États-Unis sont des citoyens blancs de ce pays.

Mais au vu des déclarations passées de tous les acteurs concernés, personne ne devrait être surpris par le genre de rhétorique que nous avons entendu de la part de Vance jeudi. Dérangé ? Oui. Surpris ? Pas le moins du monde.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com