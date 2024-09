JD Souther : l’auteur-compositeur-interprète à l’origine des tubes des Eagles décède à 78 ans

LOS ANGELES –

John David « JD » Souther, un auteur-compositeur et musicien prolifique qui a contribué à façonner le son country-rock qui a pris racine dans le sud de la Californie dans les années 1970 avec ses collaborations avec les Eagles et Linda Ronstadt, est décédé à l’âge de 78 ans.

Souther, qui a collaboré à certains des plus grands succès des Eagles, tels que « Best of My Love », « James Dean », « New Kid in Town » et « Heartache Tonight », est décédé mardi à son domicile au Nouveau-Mexique, selon une annonce sur son site Web.

Il a également collaboré avec James Taylor, Bob Seger, Bonnie Raitt et bien d’autres, et a également connu le succès en tant qu’artiste solo. Il était sur le point de commencer une tournée avec Karla Bonoff le 24 septembre à Phoenix, désormais annulée.

Lorsqu’il a été intronisé au Songwriters Hall of Fame en 2013, Souther a été décrit comme « l’un des principaux architectes du son de la Californie du Sud et une influence majeure sur une génération d’auteurs-compositeurs ».

Souther est né à Détroit et a grandi à Amarillo, au Texas. Il a déménagé à Los Angeles à la fin des années 1960, où il a rencontré Glenn Frey, membre fondateur et guitariste des Eagles. Les deux ont entamé une collaboration de longue durée, en commençant par un groupe appelé Longbranch Pennywhistle.

« Notre première année ensemble me semblera toujours comme hier », a déclaré Souther dans un communiqué après le décès de Frey en 2016. « Son incroyable capacité à faire de grosses blagues et ce groove brillant qui vivait en lui sont avec moi, même maintenant, dans cette perte et ce chagrin. … La musique et l’amour sont indestructibles. »

Souther a décrit ses débuts avec Frey au Troubadadour, le club de musique populaire de West Hollywood, comme « la meilleure étude de l’écriture de chansons que je puisse imaginer ».

« De nombreux grands auteurs-compositeurs sont passés par là : Laura Nyro, Kris Kristofferson, Randy Newman, Elton John, James Taylor, Tim Hardin, Carole King, Rick Nelson, Joni Mitchell, Neil Young, Waylon Jennings, Tim Buckley, Gordon Lightfoot, Taj Mahal et bien d’autres », a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur son site Internet. « Il semble impossible aujourd’hui d’imaginer autant de musique en un an et demi environ, mais c’était ma vie et le Troubadour était notre université. »

« C’est aussi là que j’ai rencontré Linda Ronstadt et où Don Henley et Glenn Frey se sont rencontrés pour former ce petit groupe de country rock appelé Eagles qui allait marquer l’histoire de la musique », écrit Souther.

Souther a enregistré seul son premier album éponyme en 1972 avant de former le Souther-Hillman-Furay Band avec l’ancien membre des Byrds Chris Hillman et Richie Furay de Poco. Un deuxième effort solo en 1976, Black Rose, comprenait un duo avec Ronstadt, son ancienne petite amie, « If You Have Crying Eyes ». D’autres duos qu’il avait enregistrés avec elle comprenaient « Prisoner in Disguise », « Sometimes You Can’t Win » et « Hearts Against the Wind », ce dernier figurant dans le film « Urban Cowboy » de 1980.

Son plus grand succès en tant qu’artiste solo était « You’re Only Lonely », issu de l’album du même nom, sorti en 1979.

Parmi les autres chansons qu’il a écrites, on trouve « Run Like a Thief » pour Bonnie Raitt, ainsi que « Faithless Love » et « White Rhythm and Blues » pour Ronstadt. Il a collaboré avec James Taylor sur « Her Town Too ».

Parmi les artistes avec lesquels il a travaillé en tant que chanteur figuraient Don Henley, Christopher Cross, Dan Fogelberg et Roy Orbison.

Il est apparu en tant qu’acteur à la télévision dans « Thirtysomething », « Nashville » et « Purgatory » et dans les films « Postcards from the Edge », « My Girl 2 » et « Deadline ».