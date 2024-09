JD Souther, auteur de hits pour les Eagles, décède à 78 ans

JD Souther, qui a composé la plupart des plus grands succès de la scène country-rock du sud de la Californie dans les années 1970, notamment pour les Eagles, Linda Ronstadt et James Taylor, et qui a plus tard joué un vétéran de l’industrie musicale – en d’autres termes, une version de lui-même – dans la série télévisée à succès « Nashville », est décédé mardi à son domicile de Sandia Park, au Nouveau-Mexique, dans les collines à l’est d’Albuquerque. Il avait 78 ans.

Sa mort a été annoncé sur son site WebAucune cause n’a été fournie.

À la fin des années 1960, M. Souther faisait partie d’un groupe de musiciens de Los Angeles qui se retrouvaient à jouer le même genre de rock paisible, facile et aux influences country. Ils jouaient dans les mêmes salles — parmi lesquelles le Troubadour, la célèbre boîte de nuit de West Hollywood — et vivaient et faisaient la fête dans les mêmes canyons des collines d’Hollywood.

M. Souther a joué avec la plupart d’entre eux ou a écrit pour eux. Bien qu’il ait été élevé au jazz et à la musique classique, il a facilement maîtrisé le langage country-rock sur des chansons comme « Amour infidèle » et « Rythme et Blues Blancspour Mme Ronstadt;Le cœur du problème”, qu’il a écrit avec Don Henley ; et «Sa ville aussi”, une collaboration avec M. Taylor qu’ils ont chantée en duo.