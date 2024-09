JD Souther, auteur-compositeur des Eagles et des tubes de Linda Ronstadt, décède à 78 ans

John David « JD » Souther, membre du Songwriters Hall of Fame connu pour avoir co-écrit des tubes avec les Eagles, James Taylor et Linda Ronstadt, est décédé à l’âge de 78 ans.

L’auteur-compositeur-interprète est décédé paisiblement chez lui au Nouveau-Mexique, selon les représentants de Solters PR. La cause du décès n’a pas été précisée.

Souther est né à Detroit, dans le Michigan, le 2 novembre 1945, et a grandi à Amarillo, au Texas. Après avoir déménagé à Los Angeles, en Californie, à la fin des années 60, il a formé un partenariat de longue durée avec Glenn Frey des Eagles. Le duo a brièvement formé un groupe appelé Longbranch Pennywhistle qui a sorti un seul album éponyme en 1970 pour Amos Records de Jimmy Bowen.

Au cours des années 70, Souther a collaboré à plusieurs chansons des Eagles, notamment « Best of My Love », « James Dean », « New Kid In Town » et « Doolin-Dalton ». Il a ensuite coécrit « Heartache Tonight » avec Frey, Bob Seger et Don Henley, que les Eagles ont enregistré et sorti en 1979, ce qui a valu au groupe son dernier titre à atteindre le sommet du Hot 100.

En tant qu’artiste solo à succès, Souther a enregistré son premier album éponyme en 1972 avant de former le Souther-Hillman-Furay Band avec l’ancien membre des Byrds Chris Hillman et Richie Furay de Poco. En 1976, il a sorti un deuxième album solo, Rose noireproduit par Peter Asher, et qui comprenait un duo avec sa petite amie de l’époque, Linda Ronstadt, « If You Have Crying Eyes ». Ses deux plus grands succès en solo incluent le single « You’re Only Lonely » de 1979, qui a atteint la septième place du Hot 100, et le duo « Her Town Too » de 1981 avec Taylor.

L’auteur-compositeur prolifique a également écrit « Run Like a Thief » pour l’album de Bonnie Raitt de 1975, Plaque d’accueilet plusieurs chansons pour Ronstadt, dont « Faithless Love » et « White Rhythm and Blues ». Souther a également enregistré plusieurs duos avec Ronstadt, parmi lesquels « Prisoner in Disguise », « Sometimes You Can’t Win » et « Hearts Against the Wind », ce dernier faisant partie du film de 1980 Cowboy urbain.

En tant qu’acteur, Souther est également apparu dans des émissions de télévision Trentenaire, Nashvilleet Purgatoire ainsi que les films Cartes postales du bord, Ma fille 2, et Date limite.

L’artiste aux multiples facettes devait entamer une tournée ce mois-ci avec Karla Bonoff jusqu’au nouvel an, qui sera annulée.

Lors de son intronisation au Songwriters Hall of Fame en 2013, Souther a été reconnu comme « l’un des principaux architectes du son de la Californie du Sud et une influence majeure sur une génération d’auteurs-compositeurs ».

Lors d’une interview avec PBS diffusé en 2016Souther a déclaré qu’il y avait « beaucoup de timing dans tout type de carrière dans les arts » et s’est qualifié lui-même de « chanceux ».

« Si j’avais vraiment le choix, j’irais à la plage, je resterais deux semaines de plus à Aspen pour skier, ou je resterais simplement à la ferme avec mes chiens », a-t-il déclaré en repensant à sa carrière. « Je travaille parce que j’aime mon travail, mais je ne l’aime pas plus que ma vie. »

Lorsqu’on leur a demandé pourquoi il y avait un si grand écart entre 1984 La maison à l’aube et Si le monde était toi En 2008, Souther a répondu : « J’ai dit : « Je vais quitter la roue du hamster pendant un moment et voir à quoi ressemble la vie quand elle n’est pas là. écrire, enregistrer, faire une tournée, écrire, enregistrer, faire une tournée, écrire, enregistrer, faire une tournée, promouvoir« Et franchement, j’ai eu 12, 14, 20 ans plutôt heureux, vraiment. »

Après sa pause, l’auteur-compositeur-interprète a sorti quatre autres albums. En repensant à son retour, Souther a ajouté : « Je suis retombé amoureux de mon travail, ce qui est toujours la clé. »