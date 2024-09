JD Souther, auteur-compositeur country-rock à l’origine des tubes des Eagles, décède à 78 ans

JD Souther, le chanteur et auteur-compositeur qui a coécrit des tubes à la fois twangy et débonnaires pour les Eagles et Linda Ronstadt qui ont contribué à définir le son country-rock du sud de la Californie du milieu des années 1970, est décédé. Il avait 78 ans.

Son décès a été confirmé par un représentant des Eagles, qui a déclaré que Souther est décédé à son domicile au Nouveau-Mexique sans préciser la cause ni la date de son décès. Le musicien devait entamer une tournée la semaine prochaine à Phoenix.

Souther — dont les chansons les plus connues incluent les Eagles «Le nouveau venu en ville » et « Chagrin d’amour ce soir« Ronstadt »Amour infidèleIl a également été acteur et a joué dans les séries télévisées « Thirtysomething » et « Nashville » ainsi que dans des films comme « My Girl 2 » et « Postcards from the Edge ». Parmi les autres artistes qui ont enregistré ses chansons, on trouve Bonnie Raitt, James Taylor, George Strait et les Dixie Chicks.

En janvier, Souther s’est produit sur scène avec les Eagles au Kia Forum d’Inglewood, où Don Henley l’a présenté comme faisant partie de la « communauté soudée d’auteurs-compositeurs et de chanteurs » vers laquelle lui et Glenn Frey des Eagles se tournaient dans les années 70 « quand nous étions bloqués sur une chanson ou que nous essayions de commencer un nouveau matériel ». Il a ajouté que Souther était en partie responsable de trois des cinq singles n°1 des Eagles, qui comprenaient également «Le meilleur de mon amour”, une ballade tendre et pleine d’harmonie sur un gars « allongé dans son lit, te tenant près de moi dans mes rêves / Pensant à toutes les choses que nous avons dites, et s’effondrant ».

John David Souther est né à Detroit mais a grandi à Amarillo, au Texas, où il a joué de la batterie de jazz avant de se mettre à la guitare. Il s’est installé à Los Angeles à la fin des années 60 et a rencontré Frey, avec qui il a formé le duo éphémère Longbranch Pennywhistle ; le groupe s’est fait un nom au Troubadour de West Hollywood et a sorti un premier album en 1969 avant de se séparer l’année suivante.

Souther s’est ensuite lancé dans une carrière solo tandis que Frey a pris un contrat pour accompagner Ronstadt, avec qui Souther sortait. Henley a rejoint Frey dans le groupe de Ronstadt avec le guitariste Bernie Leadon et le bassiste Randy Meisner, ce qui a posé les bases pour que les quatre forment finalement les Eagles. David Geffen, dont le label Asylum a sorti le premier LP des Eagles en 1972, a « en quelque sorte » demandé à Souther de rejoindre le groupe, a déclaré Souther au Times en 2008.

« J’y ai réfléchi, nous avons répété un set et l’avons joué pour David [and Eagles managers] « Elliot Roberts et Ron Stone au Troubadour un après-midi », se souvient Souther. « Honnêtement, il m’a fallu une minute pour me dire que non, le groupe était déjà exceptionnel et que j’étais très content de rester à la maison pour écrire. Je pense qu’ils étaient soulagés eux aussi. »

En 1973, Souther s’associe à Chris Hillman des Byrds et Richie Furay de Buffalo Springfield pour former le Souther-Hillman-Furay Band, qui réalise deux albums country-rock très appréciés. Souther reprend son travail solo avec « Black Rose » en 1976, qui comprend un duo avec Ronstadt dans «Si vous avez les yeux qui pleurent”, et “You’re Only Lonely” de 1979, dont la chanson titre a dominé le classement adulte-contemporain de Billboard et s’est classée n° 7 du Hot 100, tous genres confondus.

James Taylor, à gauche, et JD Souther se produisent à Atlanta en 1981. (Rick Diamond / Getty Images)

Après que « Home By Dawn » de 1984 n’ait pas réussi à égaler ce succès commercial — le LP était « cette curiosité malheureuse qui est plus tard qualifiée de « succès critique », a-t-il déclaré dans une interview au Times en 1990, ce qui signifie que personne ne l’a acheté » — Souther a fait une pause dans l’enregistrement, découragé en partie par la dépendance croissante de l’industrie musicale à MTV. « Je n’étais pas un grand fan des clips vidéo parce que je pensais qu’ils encourageaient un excès de production au lieu de se concentrer réellement sur le cœur de la musique », a-t-il déclaré. dit le New York Times en 2012.

Pourtant, en tant qu’auteur-compositeur, il a connu un succès en 1989 avec le titre de Henley, approuvé par MTV, «Le cœur du problème”, qu’il a écrit avec la star des Eagles et Mike Campbell de Tom Petty’s Heartbreakers. La même année, il apparaît dans son premier film, incarnant un chanteur en train d’interpréter « Smoke Gets In Your Eyes » lors d’une fête dans « Always » de Steven Spielberg.

Nommé deux fois aux Grammy Awards et membre du Songwriters Hall of Fame, Souther — dont les survivants comprennent deux sœurs et une ex-femme et sa fille — a ensuite déménagé à Nashville et est revenu à l’enregistrement en 2008 avec le jazzy « If the World Was You », qu’il a rapidement suivi avec plusieurs autres albums et un rôle récurrent en tant que fixeur de musique country grisonnant dans le feuilleton d’ABC « Nashville ».

Interrogé sur ce qui l’a poussé à recommencer à enregistrer, il a déclaré au Times : « J’ai probablement arrêté d’enregistrer des disques parce que je pensais que cela me rendait fou. Il s’avère que j’étais fou de toute façon. »