JD McDonagh met à l’écart Tyler Bate dans le match Challenger NXT n ° 1

WWE NXT 2.0 a subi une transformation importante au cours des derniers épisodes. À la fin du spectacle de la semaine dernière, la société de lutte a dévoilé un nouveau logo or et blanc sans fournir beaucoup d’informations aux fans. Cela a jeté les bases d’un nouvel épisode NXT le 20 septembre. Dans la nuit, les rivaux de longue date de NXT UK, Tyler Bate et JD McDonagh, se sont affrontés pour devenir le prochain challenger n ° 1 du championnat NXT de Bron Breakker.

Pendant ce temps, Wendy Choo a été réduite au silence par Cora Jade. Ivy Nile et Tatum Paxley voulaient se venger de Toxic Attraction. La série Best of 3 d’Axiom et Nathan Frazer s’est poursuivie. Ailleurs dans la série, Von Wagner affronterait Sanga dans un duel de titans. Carmelo Hayes devait riposter après avoir perdu le championnat nord-américain NXT face à Solo Sikoa.

Voici tous les temps forts d’un épisode bourré d’action de WWE NXT 2.0 :

Segment d’ouverture, Match 2 sur 3 : Nathan Frazer contre Axiom

Shawn Michaels a ouvert le spectacle en retirant Solo Sikoa du championnat nord-américain NXT puisqu’il n’était pas un challenger sanctionné la semaine précédente. HBK a informé Melo qu’il combattra quatre gars dans un match en échelle pour devenir le prochain champion à Halloween Havoc.

Nathan Frazer, derrière 1-0 dans la série, a lancé tout ce qu’il avait contre Axiom dans une autre rencontre rapide dans le but d’égaliser leur meilleure des trois séries. Frazer a tenté d’arrêter le match plus tôt, mais Axiom a une fois de plus montré son génie, verrouillant un certain nombre de tentatives de soumission créatives avant d’exécuter un suplex parfait.

Axiom est monté à nouveau sur la corde supérieure, mais Frazer a rapidement bondi et envoyé Axiom voler avec un superplex et un casse-cou tordu en succession rapide avant de livrer un Phoenix Splash pour marquer le tombé.

Match par équipe : Attraction toxique contre Ivy Nile et Tatum Paxley

Toxic Attraction n’a accordé aucun crédit à Ivy Nile et Tatum Paxley, et Nile les a écrasés à l’intérieur du ring pour cela. Cependant, l’équipe d’étiquettes bien établie de Gigi Dolin et Jacy Jayne les a immédiatement mis de côté avec un finisseur High-Low sur la star de Diamond Mine.

Match par équipe : The Dyad contre Mailk Blade et Edris Enofé

The Schism a averti Cameron Grimes que sa réticence à écouter Joe Gacy pourrait lui coûter considérablement sa carrière. La Dyade a ensuite été attaquée par Edris Enofe et Mailk Blade. Après avoir échangé quelques coups vicieux, Reid s’est précipité pour larguer Enofe et l’a jeté à Fowler pour le tombé et les doubles genoux.

Match en simple : Cora Jade contre Wendy Choo

La deuxième année de “The Generation of Jade” a commencé en fanfare, lorsque Cora Jade a verrouillé les cornes avec Wendy Choo dans une bagarre houleuse. Jade a eu du mal avec l’offensive unique de Choo. Elle n’a cependant jamais perdu le contrôle de l’action et a gagné avec le DDT. Lash Legend a ensuite planté Choo avec une botte massive.

Match par équipe : Andre Chase et Bodhi Hayward contre Carmelo Hayes et Trick Williams

Carmelo Hayes a refusé d’apprendre à partir d’un moment d’enseignement, attaquant Andre Chase et son meilleur élève Bodhi Hayward alors qu’ils cherchaient à transmettre des connaissances sur l’ancien champion nord-américain. La majorité du match a été dominée par Hayes et Williams. Hayes s’est précipité pour écraser Chase avec un coup de pompe, mais Chase a fait un pas de côté et a enroulé Hayes pour un rapide 1-2-3 pour remporter la victoire.

Match en simple : Von Wagner contre Sanga

Les deux géants ont échangé des coups de poing dans un combat meurtrier alors que Von Wagner et Sanga cherchaient à régler leur score sur le ring. Wagner était absolument imparable tout au long du combat. Grâce à une distraction opportune de Robert Stone. en raison d’une distraction majeure causée par Robert Stone, Wagner a ramassé Sanga et l’a planté avec un slam de pompier pour une victoire incroyable.

Qualification du match en échelle : Oro Mensah contre Grayson Waller

Pour sa première rencontre sur NXT 2.0, Oro Mensah a affronté Grayson Waller pour une place dans le prochain North American Title Ladder Match à Halloween Havoc. Après une rencontre exténuante, Waller a été distrait par le retour d’Apollo Crew. Mensah n’a pas tardé à utiliser ce moment et a écrasé Waller avec un coup de pied au talon en coin pour assurer la victoire.

NXT No. 1 Contender Match: JD McDonagh contre Tyler Bate

Rivaux de longue date, Tyler Bate et JD McDonagh se sont affrontés dans un combat houleux pour un futur titre, avec le champion NXT Bron Breakker présent sur le bureau des commentaires. Les deux Superstars ont tenté de prendre le dessus en échangeant contres et revers à une vitesse effrénée.

Après une action intense, McDonagh a tiré Bate pour une corde supérieure Spanish Fly avant de le tirer hors de la toile pour un Devil Inside pour assurer une victoire durement disputée.

La jubilation de McDonagh a été de courte durée, alors que Breakker est entré sur le ring pour affronter son futur adversaire. Les deux Superstars ont été surprises. Cependant, l’ancien champion NXT UK Ilja Dragunov est entré sur le ring et a regardé McDonagh et Breakker pour terminer le spectacle de manière scintillante.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici