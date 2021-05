JD Majethia de Khichdi donne une touche hilarante de Desi à l’affiche de la réunion de FRIENDS, les fans demandent un redémarrage

Les fans de la populaire émission de télévision américaine Friends attendent d’assister à la très attendue émission spéciale sur les retrouvailles le 27 mai. , Joey et Phoebe.

Les fans indiens sont également enthousiasmés par l’épisode spécial qui sera diffusé ce jeudi. Étonnamment, ils ont été traités avec une image éditée de l’affiche de la réunion qui présentait le casting de l’émission à succès, Khichdi. L’image a été partagée par le producteur de la sitcom, JD Majethia, sur Instagram où il a déclaré: «Ce serait la réunion indienne parfaite».

Majethia a joué le rôle emblématique d’Himanshu dans la comédie très appréciée centrée sur une famille dysfonctionnelle. Il a sous-titré le message de réunion édité dans le style de son personnage, « Ae baapu, aisa reunion manaenge, aisa reunion manaenge ki lage hee nai ki reunion manaya !! »

L’acteur-producteur a également demandé aux fans s’ils aimeraient voir une réunion Khichdi.

De nombreux fans ont sauté sur l’occasion en disant: «C’est la réunion réelle que nous voulons regarder», tandis que la section des commentaires était principalement inondée de personnes demandant à la fois la réunion de Khichdi et Sarabhai vs Sarabhai.

Khichdi a fait ses débuts à la télévision en 2002 et a eu une série de succès pendant deux ans couvrant 98 épisodes. L’émission est revenue avec une deuxième saison en 2005, et plus tard, la troisième saison a été diffusée en 2018. Cependant, la première saison a été la plus aimée, tandis que la plus récente n’a pas réussi à recréer la magie de l’original.

Le spectacle a également été transformé en film en 2010 avec le titre Khichdi: The Movie. Le film s’est bien comporté au box-office malgré la concurrence rude d’autres sorties telles que la vedette de Ranbir Kapoor et Priyanka Chopra Anjaana Anjaani.

Pendant ce temps, Friends: The Reunion sera disponible pour les fans indiens à regarder sur ZEE5.

