JD.com, Biogen, Oracle et plus

Un camion JD.com recevant des marchandises entrantes et préparant des expéditions à l’entrepôt et à l’installation de distribution de Gu’an, dans le nord-est de la Chine, à Gu’an, en Chine.

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Biogène – Les actions de l’action biotechnologique ont chuté de 3% après que Biogen a réorganisé son conseil d’administration. Trois membres actuels du conseil d’administration ne se présenteront pas aux élections, tandis que l’ancienne responsable de la stratégie d’entreprise de la société, Susan Langer, a été nommée au conseil d’administration, a déclaré Biogen lundi.

Oracle — Les actions ont augmenté de 2,7 % pour atteindre un niveau record grâce à un solide rapport sur les bénéfices du quatrième trimestre fiscal. Oracle a annoncé un bénéfice par action ajusté de 1,67 $, tandis que les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à 1,58 $. Les revenus ont également été plus élevés que prévu à 13,84 milliards de dollars contre une estimation de 13,74 milliards de dollars. Goldman Sachs a mis à niveau Oracle au neutre de la vente à la suite du rapport.

Norwegian Cruise Line Holdings – Norwegian Cruise Line Holdings a bondi de 4,8% au plus haut depuis mai 2022 après que Bank of America a relevé lundi son objectif de prix à 19 $ contre 17 $, bien que la société ait maintenu une note d’investissement neutre. Carnaval l’objectif est passé de 11 $ à 20 $, atteignant également le plus haut depuis mai 2022, tandis que Royal Caraïbes est passé de 82 $ à 95 $ et l’action a atteint son plus haut niveau depuis novembre 2021.

Pourvoiries urbaines — Le détaillant a gagné près de 4 % à la suite d’une mise à niveau vers une surpondération par Morgan Stanley. La société de Wall Street a cité la faible valorisation d’Urban Outfitters par rapport à ses pairs et l’amélioration des fondamentaux de l’entreprise.

Devon Énergie — Le titre de l’énergie a augmenté de 2,7 %. Goldman Sachs a mis à niveau Devon pour acheter à partir du neutre, affirmant qu’il se négocie à une valorisation attrayante et semble sur le point de s’apprécier à mesure que ses perspectives de production et de dépenses en capital s’améliorent.

Actions pétrolières – Les actions pétrolières ont largement augmenté alors que le brut WTI a gagné après les pertes de lundi. Le VanEck Oil Services ETF augmenté de plus de 4 %. Actions de Halliburton bondit de 5,7 %, tandis que Transocéan grimpé de 4,2 %.

Zions Bancorporation – La banque basée à Salt Lake City a perdu 12,4% après avoir déclaré que ses perspectives de revenus nets d’intérêts « diminuaient ». Les perspectives précédentes de la banque étaient « modérément en baisse », selon StreetAccount. La mise à jour est intervenue dans une présentation publiée lundi après-midi.

Actions Internet chinoises, métaux et actions minières – Les actions des sociétés Internet chinoises et des actions des métaux et des mines ont bondi mardi après que la Banque populaire de Chine a abaissé un taux directeur clé à court terme dans le but de stimuler une reprise post-Covid. Le KraneShares CSI China Internet ETF a augmenté de 2,7 % tandis que JD.com gagné 3,3 %. Les actions des métaux et des mines ont également été stimulées par les nouvelles, avec des actions de Freeport-McMoRan et Dynamique de l’acier en hausse de 5,1 % et 4,3 %, respectivement.

– Samantha Subin, Sarah Min, Alexander Harring et Jesse Pound de CNBC ont contribué au reportage.