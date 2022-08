JCPOA 2.0 sera différent de son prédécesseur : professeur Virginia Tech

Une nouvelle version de l’accord sur le nucléaire iranien, également connue sous le nom de Plan d’action global conjoint, serait très différente de l’original, a déclaré Djavad Salehi-Isfahani, professeur d’économie à Virginia Tech.

“La version deux du JCPOA est très différente de la version un. La version un était mise en œuvre par un gouvernement modéré qui était dans l’ensemble très orienté vers l’économie mondiale, vers le rapprochement avec l’Occident”, a déclaré Salehi-Isfahani.

L’année dernière, les signataires du JCPOA ont entamé le premier de ce qui allait devenir de nombreux cycles de négociations à Vienne pour relancer l’accord depuis que les États-Unis s’en sont retirés en 2018 sous le président Donald Trump.

En vertu de l’accord initial de 2015, mis en œuvre sous l’administration Obama, l’Iran démantèlerait une grande partie de son programme nucléaire et autoriserait davantage d’inspections internationales en échange d’un allégement des sanctions économiques. D’autres puissances mondiales, telles que le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, la Russie et la Chine, étaient également signataires.

L’actuel président iranien, Ebrahim Raisi, est considéré comme plus dur et anti-occidental que son prédécesseur Hassan Rohani, qui a supervisé la signature de l’accord de 2015.

L’accord “visait à normaliser les relations de l’Iran avec l’Occident, [given that] L’équipe de Rohani et sa base politique – la classe moyenne moderne de l’Iran – étaient très occidentales et opposées à ce que l’Iran entre dans l’orbite sino-russe”, a ajouté le professeur.

“Un nouveau JCPOA, s’il se produit, se déroulera dans un environnement très différent [as] L’Iran est en train de déplacer son attention de l’Ouest vers l’Est. Il faut donc un accord différent.”