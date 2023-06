JCB Toughphone et Toughphone Max annoncés

JCB – le fabricant britannique d’équipements lourds – est de retour sur la scène des smartphones avec deux nouveaux téléphones Android robustes. Le JCB Toughphone et le Toughphone Max sont tous deux conformes à la norme MIL-SPEC 810G et disposent d’un indice de protection IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau jusqu’à 1,5 m d’eau pendant 30 minutes. Les nouveaux appareils sont dotés d’un cadre et d’un dos en polycarbonate durci avec des éléments métalliques.









JCB Toughphone

JCB Toughphone dispose d’un écran LCD IPS de 5,7 pouces avec une résolution HD+ et d’une encoche en forme de goutte d’eau abritant sa caméra frontale de 20 MP. Toughphone Max apporte un plus grand écran LCD IPS de 6,67 pouces avec une résolution FHD + et une caméra selfie 20MP logée à l’intérieur d’une découpe perforée. Les deux appareils sont dotés d’écrans protégés par Gorilla Glass avec un rebord en caoutchouc pour une protection supplémentaire contre les chutes et des protecteurs d’écran en verre pré-appliqués.









JCB Toughphone Max

Toughphone apporte une seule caméra arrière 20MP et un flash LED tandis que Toughphone Max est équipé d’une caméra principale 48MP, d’un module ultra large 16MP, d’une caméra macro 2MP et d’un module VGA.

Les deux Toughphones sont alimentés par des chipsets MediaTek – Helio P22 sur le Teoughphone avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et Dimensity 700 sur le Toughphone Max (8/256 Go). JCB Toughphone dispose d’une batterie de 4 050 mAh tandis que son frère Max fait monter les enchères à une cellule de 12 200 mAh qui est évaluée jusqu’à 30 jours en veille. Toughphone démarre Android 13 tandis que Toughphone Max est livré avec Android 12.









JCB Toughphone

JCB Toughphone est disponible sur commande pour 300 £ tandis que Toughphone Max est au prix de 600 £. Les livraisons commencent à partir de la mi-juillet.

