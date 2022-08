JCA accueille 900 campeurs d’été et annonce des événements d’admission à venir – Shaw Local

JCA a proposé 20 camps d’été différents et a accueilli plus de 900 futurs étudiants dans la région du comté de Will. Ces camps ont été une opportunité fantastique pour les entraîneurs, les enseignants et les étudiants de travailler avec les futurs anges et hommes des collines.

Merci d’avoir choisi la Joliet Catholic Academy comme camp d’été pour votre enfant. Nous apprécions votre confiance en nous et espérons que vous avez été satisfait de notre programme. JCA se prépare déjà pour la saison des camps d’été de 2023 – restez à l’écoute pour plus d’informations.

La Joliet Catholic Academy organise plusieurs événements amusants pour les élèves du premier cycle du secondaire locaux au cours de la prochaine année scolaire. Ces événements sont conçus pour vous permettre d’en savoir plus sur ce que JCA a à offrir. Nous espérons donc que vous pourrez vous joindre à nous lors d’un ou plusieurs de ces événements :

Journées de l’ombre des 7e et 8e années – Inscrivez-vous en ligne

Les vendredis, de septembre à avril – de 7 h 50 à 14 h 40

Ouverture de la demande de bourse du prix du patrimoine (pour les élèves actuels de 8e année)

1er septembre 2022 – www.jca-online.org/heritageaward

Football, Cheer, Dance, Band Junior High Night (Joliet Memorial Stadium)

vendredi 7 octobre 2022

19h30 Coup d’envoi contre Brother Rice

Columbus Day Super Shadow Day (pour les élèves de 7e et 8e année) lundi 10 octobre

Défilé de retour/match de football

vendredi 14 octobre 2022 ; 17h00 Défilé

19h30 Coup d’envoi contre St. Benet Academy

Pratiquer le test de placement au lycée (pour les élèves actuels de 8e année)

Samedi 8 octobre 2022 – 8 h

Inscrivez-vous en ligne sur www.jca-online.org/practicetest

Journée portes ouvertes

dimanche 6 novembre 2022 ; 10h00-12h00 – Présentations et visites facultatives

Jeudi 10 novembre 2022, 18h30-20h30 – Présentations et visites facultatives

Examen de placement

samedi 3 décembre 2022 ; 8h00

Camps d’hiver JCA Camps de baseball, de cheerleading et de softball en salle ; Dates et heures à déterminer

Journée d’intensification de la 7e année vendredi 3 mars 2023 ; 9h30-13h30

Pour recevoir des mises à jour périodiques sur les événements futurs et les dates limites, visitez www.jca-online.org et rejoignez la liste de diffusion de JCA en demandant des informations sur les admissions.

Merci encore d’avoir choisi la Joliet Catholic Academy comme camp d’été pour votre enfant. Nous espérons que vous avez passé une excellente expérience et nous nous réjouissons de vous voir lors de nos prochains événements.

Académie catholique de Joliet

1200, avenue N. Larkin

Joliet, Illinois 60435

815-741-0500

www.jca-online.org