JC Penney fermera plus de magasins au printemps après avoir déjà fermé plus de 150 magasins depuis le dépôt de bilan.

Le détaillant, qui est sorti de la faillite ce mois-ci après avoir été acquis par les propriétaires de centres commerciaux Simon Property Group et Brookfield Asset Management, Inc., fermera 15 autres magasins d’ici la fin du mois de mars, ont confirmé jeudi des responsables à USA TODAY.

«Dans le cadre de notre stratégie d’optimisation des magasins qui a débuté en juin avec notre restructuration financière, nous avons pris la décision de fermer 15 magasins supplémentaires», a déclaré JC Penney dans un communiqué à USA TODAY. « Ces magasins commenceront les ventes de liquidation plus tard ce mois-ci et seront fermés au public de la mi à la fin mars. »

La chaîne de grands magasins a été l’un des plus grands détaillants à déposer une demande de protection contre la faillite pendant la pandémie de coronavirus. JC Penney a déposé une demande de chapitre 11 à la mi-mai 2020 après des années de baisse des ventes et deux mois de perturbation due à la pandémie. Il avait initialement annoncé qu’il prévoyait de fermer environ 29% de ses 846 magasins ou 242 emplacements en faillite.

« Bien que les décisions de fermeture de magasin ne soient jamais faciles, notre stratégie d’optimisation des magasins vise à mieux positionner JCPenney pour générer une croissance durable et rentable et comprenait des plans de fermeture de 200 magasins par étapes tout au long de 2020 », a déclaré la société dans son communiqué à USA TODAY.

Selon un rapport récent du traqueur de données immobilières CoStar, plus de 40 grands détaillants ont déclaré faillite et plus de 11000 magasins ont été annoncés pour fermeture en 2020, ce qui bat les records de fermetures de magasins antérieurs.

Les ventes de liquidation ont été gérées différemment pendant COVID-19 avec moins d’acheteurs autorisés dans les magasins en fonction des réglementations nationales et locales.

Fermeture du magasin JC Penney 2021

Les magasins suivants devraient fermer à la mi-mars et commencer les ventes de liquidation plus tard en décembre.

Magasin de fermeture de l’Alabama JC Penney

Entreprise: Centre commercial Enterprise, 626 Boll Weevil Circle

Fermeture du magasin Arizona JC Penney

Kingman: Centre commercial Kingman Square, 3127 Stockton Hill Road

Fermeture du magasin Idaho JC Penney

Coeur d’Alene: Silverlake Mall, 200 W Hanley Ave.

Illinois fermeture du magasin JC Penney

Mattoon: Cross County Mall, 700 Broadway Ave.

Fermeture du magasin Kentucky JC Penney

Murray: centre commercial Chestnut Hills, 720 N 12th St. (US 641)

Fermeture du Massachusetts JC Penney

Sturbridge: Sturbridge Plaza, 194, rue Main

Michigan JC Penney fermeture du magasin

Fermeture du magasin Missouri JC Penney

West Plains: Southern Hills Centre, 1414 Southern Hills Centre

Fermeture de JC Penney en Caroline du Nord

Matthews: place Windsor, 10101 E, boulevard de l’indépendance.

Ohio ferme le magasin JC Penney

Bellefontaine: Fontaine Plaza, 1710 S Main St.

Pennsylvanie JC Penney fermeture du magasin

Clarion: Clarion Mall, 22631 Route 68

Fermeture de JC Penney en Caroline du Sud

Fermeture du magasin Texas JC Penney

Temple: Colonial / Temple Mall, 3111 S 31st St.

Vermont JC Penney fermeture du magasin

Saint Johnsbury: Green Mountain Mall, 1996, promenade Memorial

Fermeture du magasin JC Penney à Washington

Sequim: Centre commercial Sequim Village, 651 W Washington

Contributeur: Nathan Bomey, USA TODAY

Suivez Kelly Tyko, journaliste d’USA TODAY, sur Twitter: @KellyTyko