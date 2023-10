JC Jackson était un échange sans risque, mais les Patriots ont besoin de plus pour sauver la saison

Henri McKenna Journaliste de l’AFC Est

Les New England Patriots échangent contre le cornerback des Los Angeles Chargers JC Jackson, l’entraîneur Bill Belichick réalisant une acquisition sans risque à un moment désespéré pour la franchise.

Les Patriots ont une fiche de 1-3 et ils viennent de se faire racler par les Cowboys de Dallas lors de la quatrième semaine, une défaite en début de saison contrairement à ce que nous avons vu depuis que la Nouvelle-Angleterre a eu son match « On to Cincinnati ». Mais sans Tom Brady, il est difficile d’imaginer les Patriots se rétablir comme ils l’ont fait en 2015. Lors de cette défaite contre les Cowboys, les Patriots ont vu deux de leurs meilleurs joueurs défensifs, devance Matthew Judon et le demi de coin Christian Gonzalez, subir des blessures à long terme qui les assommera probablement pour l’année.

C’est probablement en partie ce qui a permis à cet échange avec Jackson de se concrétiser.

Gonzalez était le véritable CB1 de l’équipe et candidat à la recrue défensive de l’année, mais avec un labrum déchiré et une épaule luxée, il devrait rater le reste de la saison. Et sans Judon, les cornerbacks des Patriots seront plus exposés que jamais. Judon a mené l’équipe au chapitre des sacs au cours des deux dernières années et a été le leader émotionnel sur et en dehors du terrain.

Encore une fois, l’ajout de Jackson est logique.

Maintenant, vous pensez probablement que Jackson pue. Il a été en bonne santé pendant quelques matchs cette saison pour LA. Il s’est également habillé et n’a joué aucun snap. Il a connu une disgrâce précipitée depuis l’intersaison 2022 lorsqu’il a signé un contrat de 82,5 millions de dollars sur cinq ans. Le joueur de 27 ans a connu une saison 2022 difficile avant de se déchirer le LCA et n’a pas semblé impressionnant en 2023. C’est une baisse considérable de ses performances par rapport à ses jours en Nouvelle-Angleterre, où il était considéré comme l’un des meilleurs cornerbacks de la NFL. D’où son énorme contrat.

Mais ce n’est pas comme si les Patriots avaient dû faire grand-chose pour l’avoir. Ils ont échangé leur choix de sixième ronde contre le septième des Chargers. Cela représente quelques centimes en capital provisoire. Et puis LA a accepté de prendre en charge la quasi-totalité du contrat de Jackson. La Nouvelle-Angleterre ne lui versera que 1,5 million de dollars de salaire en 2023. Il doit environ 12 millions de dollars de salaire de base de 2024 à 2026, mais les Patriots peuvent le supprimer après cette saison et ne lui doivent rien.

Essentiellement, ces chiffres pourraient actuellement figurer dans les livres, mais il n’y a aucune garantie. L’équipe peut donc arriver à la fin de l’année et renégocier un nouvel accord avec Jackson, en fonction de la façon dont elle pense qu’il a joué. Et ce n’est pas comme s’il y aurait beaucoup d’autres équipes intéressées, étant donné la médiocrité de son jeu pour Los Angeles.

Les Chargers voulaient juste qu’il sorte du bâtiment et, apparemment, n’avaient pas envie de le supprimer purement et simplement, peut-être pour des raisons de gestion des relations publiques. Mais c’est à l’avantage de Belichick. Il obtient un joueur talentueux mais bon marché qui devra passer 2023 à faire ses preuves.

Il y a une complication au-delà de son contrat : Jackson a un mandat d’arrêt contre lui au Massachusetts. Après avoir reçu une contravention de 300 $ pour conduite imprudente, il n’a pas rempli ses conditions de probation – qui comprenaient un cours sur la conduite imprudente – et a ensuite raté sa date d’audience. Jackson a déclaré aux journalistes le 28 septembre que la situation avait été « manipulé » et « pris en charge ».

Jackson rejoint une salle de cornerback des Patriots qui comprend Jonathan Jones, Jack Jones, Marcus Jones, Jalen Mills, Shaun Wade et Myles Bryant. (Jon Jones soigne une blessure à la cheville.) L’unité avait l’air bien meilleure avec Gonzalez dans le mélange. Mais peut-être que Jackson peut aider.

Pour les fans des Patriots qui se souviennent de Jackson comme d’un corner, il est important de mettre en contexte à quel point il a mal joué à Los Angeles. Regardons, par exemple, sa note PFF au cours des trois dernières années.

2021 avec la Nouvelle-Angleterre : 82,3 (sixième parmi les CB de la NFL)

2022 avec LA : 28,7 (235e — sur 236)

2023 avec LA : 48,2 (145e)

Il est fou de penser que Jackson est passé de l’un des meilleurs corners de la ligue au pire de la ligue. Mais c’est exactement ce qui s’est passé. Et même s’il jouait mieux cette année, les Chargers l’ont à peine laissé entrer sur le terrain.

Belichick aura les mains pleines pour faire de Jackson son dernier projet de remise en état. Et même si les Patriots pourraient s’avérer capables de rebondir en 2023, il est toujours possible que cette décision les aide en 2024. Si Jackson commence à mieux jouer, lui et Gonzalez pourraient s’associer pour devenir un formidable tandem la saison prochaine.

La Nouvelle-Angleterre, cependant, aura besoin de bien plus que Jackson si elle veut éviter une chute totale en 2023. Jackson commence à peine à remplacer Gonzalez. Et puis il y a le problème de la blessure de Judon, qui forcera le vétéran Josh Uche et la recrue Keion White à jouer des rôles plus importants. Et si tout se passe bien, cela ne ferait que boucher les fuites de personnel dans une équipe 1-3. La Nouvelle-Angleterre devra améliorer considérablement son attaque si elle veut rivaliser cette année.

Les Cowboys infligent à Bill Belichick la pire défaite de sa carrière

La bonne nouvelle est que les Patriots ont une série de matchs très gagnables au cours des huit prochaines semaines : contre les Saints, contre les Raiders, contre les Bills, contre les Dolphins, contre les Commanders, contre les Colts, au revoir, contre les Giants et ensuite contre. Chargeurs. Les Patriots pourraient-ils gagner six de ces matchs ? C’est optimiste de le penser. Mais c’est aussi possible.

Ce dont ils auront besoin en attendant, c’est de renforcer leur ligne offensive, qui a beaucoup souffert. Et peut-être – juste peut-être – Belichick deviendra agressif et achètera le passe-passe de premier plan dont cette attaque a vraiment besoin. Il a magasiné dans la poubelle des bonnes affaires pour trouver des options en agence libre et ni l’ailier rapproché Mike Gesicki ni le receveur JuJu Smith-Schuster n’ont été la réponse. Belichick a repêché le receveur Tyquan Thornton au deuxième tour en 2022 et il a été pour la plupart blessé et, même sur le terrain, largement improductif.

Jackson est peut-être un grand nom – du moins en Nouvelle-Angleterre – mais le mouvement est assez modeste. Cette équipe a besoin d’un grand mouvement. Si les Patriots sont sérieux, ils doivent mettre leurs jetons sur la table. Et ce n’est pas comme s’ils n’avaient pas d’argent de poche. Belichick a stocké 80 millions de dollars d’espace de plafond pour 2024. Il peut tout à fait se permettre un receveur comme Tee Higgins ou même Davante Adams, qui pourrait changer les perspectives de l’équipe en séries éliminatoires.

Je ne dis pas que cela va arriver. Je dis simplement que cela aurait beaucoup de sens.

Avant de rejoindre FOX Sports en tant que journaliste de l’AFC Est, Henry McKenna a passé sept ans à couvrir les Patriots pour USA TODAY Sports Media Group et Boston Globe Media. Suivez-le sur Twitter à @henrycmckenna .