JC Chasez de NSYNC méconnaissable dans le premier TikTok: vidéo – Hollywood Life

Crédit d’image : David Buchan/Shutterstock

La star de NSYNC, JC Chasez, 46 ans, a officiellement rejoint TikTok le 9 août, et la nostalgie est bien trop réelle ! JC a grandi car il arborait une tête pleine de cheveux gris avec une barbe et une moustache. Il a légendé le message, “Est-ce que je fais ça correctement ? @iamckirkpatrick @lancebass @Justin Timberlake @joeyfatone”

@jc_chasez Est-ce que je fais ça correctement ? @iamckirkpatrick @lancebass @justintimberlake @joeyfatone ♬ son original – JC_Chasez

JC a été le dernier des membres du NSYNC à rejoindre la populaire plateforme de médias sociaux. Il a demandé à ses camarades du groupe s’il créait correctement son premier TikTok. De nombreux fans de NSYNC ont commenté le message ravis de revoir JC. Un fan a écrit: “Eh bien, bonjour le renard argenté !!!!!” Dans la vidéo, qui semble avoir été filmée alors qu’il dînait au restaurant, JC a fait son meilleur travail de caméra pendant que sa petite amie Jennifer Huyoung lui a tiré la langue. Nous donnons définitivement à JC un A+ pour ses efforts !

Il a également ajouté la chanson emblématique du groupe “Bye Bye Bye” à la fin de la courte vidéo. La chanson est sortie pour la première fois en 2000, ajoutant encore à la nostalgie de la vidéo. Le TikTok de JC a gagné plus de 60 000 abonnés en une seule journée et sa vidéo a déjà dépassé le million de vues. Pour sa biographie TikTok, JC a écrit : “Profitez de ce 1 élément de contenu” et nous le sommes certainement !

Juste au cas où votre mémoire serait devenue floue au fil des ans – les membres de NSYNC incluent Justin Timberlake, 41 ans, JC Chasez, Joey Fatone, 45 ans, Chris Kirkpatrick, 50 ans et Lance Bass, 43 ans. Le boyband a été formé il y a près de 30 ans en 1995 avant les retombées du groupe en 2002. Certains de leurs tubes les plus connus incluent “It’s Gonna Be Me”, “This I Promise You” et “I Want You Back”, qui sont tous sortis au début des années 2000.

Maintenant, les gars font tous leur propre truc et n’ont pas sorti d’album sous le nom de NSYNC depuis 2001. Leur dernier album studio ensemble était leur quatrième album intitulé Célébrité. JC a précédemment travaillé sur La meilleure équipe de danse d’Amérique en tant que juge en 2008. Mis à part TikTok, les fans peuvent suivre l’ancien idole adolescent sur Instagram où il compte plus de 240 000 abonnés.

Après toutes ces années, il faut dire que JC a certainement bien vieilli, et ses followers sur TikTok sont d’accord. Un fan a écrit : « Cet homme a vieilli comme du bon vin » et le chanteur a répondu en plaisantant : « Rouge ou blanc ?