JBL Reflect Aero Review : adapté pour le sport

Les Reflect Aero de JBL sont des écouteurs spécialement conçus pour ceux qui aiment faire de l’exercice. Ceci est rendu possible par la combinaison de ce que JBL qualifie de Powerfins, ainsi que de tubes ovales. Les Powerfins sont de petites ailes qui trouvent leur prise dans l’oreillette et les tubes ovales sont destinés au conduit auditif.

Trois paires de Powerfins et de tubes ovales sont incluses dans la boîte, afin que les utilisateurs puissent trouver la forme qui leur convient. Le test « Trouvez mon meilleur ajustement » dans l’application des écouteurs JBL vous aidera à cela.

La boîte comprend également un câble de charge USB-C et un étui de charge, qui est livré avec une boucle pour éviter d’égarer les bourgeons.

Thomas Bergbold

Construction et fonctionnalités

Le JBL Reflect Aero est livré avec une gamme de fonctionnalités, notamment Bluetooth 5.2, la suppression adaptative du bruit (ANC), des commandes tactiles et un indice de protection IP68 contre la poussière et l’eau. JBL précise qu’ils peuvent être utilisés jusqu’à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes, y compris en eau salée.

L’ANC utilise quatre microphones pour analyser le bruit ambiant. Vous pouvez activer le mode ambiant intelligent pour ajuster automatiquement les niveaux en fonction de votre environnement. Cela a très bien fonctionné pendant les tests – à la fois sur un vol et dans la voiture (en tant que passager), ainsi qu’à l’extérieur parmi le public.

La suppression du bruit n’est pas extrêmement forte, mais elle peut être ajustée facilement. JBL a même intégré une compensation du conduit auditif et un test du conduit auditif dans l’application.

La suppression du bruit n’est pas extrêmement forte, mais elle peut être ajustée facilement

Les écouteurs conviennent aux appels téléphoniques, les six microphones améliorant la qualité audio. Cela dit, les aides électroniques peuvent rendre votre voix un peu moins naturelle.

Le haut-parleur de 6,8 mm est censé produire un son puissant, et il réussit largement. Comme avec tant d’écouteurs Bluetooth intra-auriculaires, il manque une vivacité naturelle, mais n’a pas un son désagréable. L’audio convient au hip-hop, à la danse et à la pop. L’égaliseur de l’application vous permet d’ajuster le son selon vos propres préférences.

Thomas Bergbold

Une batterie épaisse ne rentre pas dans le petit boîtier, mais la capacité est encore suffisante pour environ sept heures de musique. Le boîtier de charge offre environ 16 heures d’autonomie supplémentaire. Lorsque la suppression du bruit est active, le temps de lecture est réduit d’environ une heure. JBL indique un temps de lecture de quatre heures après 15 minutes de charge, ce qui s’est reflété dans les tests.

Le boîtier est chargé via le port USB-C.

Vous ne trouverez probablement pas de meilleurs écouteurs à ce prix qui conviennent au sport

Application d’accompagnement

L’application casque de JBL est bien conçue et offre un niveau de personnalisation décent. En plus de la configuration déjà mentionnée de la suppression adaptative du bruit et des tests pour le bon ajustement, l’application brille avec des fonctions encore plus pratiques.

Thomas Bergbold

Cela inclut la configuration des boutons pour le contrôle de la musique, l’assistant vocal, Voice Aware et un « Auto Play & Pause », pour n’en nommer que quelques-uns. Une fonction importante pour les écouteurs Bluetooth est l’égaliseur, que JBL a très bien mis en œuvre.

Prix ​​et disponibilité

Les écouteurs JBL Reflect Aero coûtent 149 $ / 119 £. Les lecteurs américains peuvent les acheter chez JBL, Amazon et Walmarttandis que ceux du Royaume-Uni peuvent les obtenir auprès de JBL, Amazon et Currys.

Ce prix est inférieur à celui d’autres écouteurs adaptés au fitness, notamment le Beats Fit Pro et le Jabra Elite Active 75t. Cependant, si l’ANC est plus une priorité, vous pouvez envisager certains autres écouteurs sans fil économiques qui sont moins chers que le produit de JBL – bien que tous n’offrent pas d’étanchéité.

Verdict

Les Reflect Aero de JBL sont un choix idéal si vous souhaitez que des écouteurs accompagnent vos entraînements. Ils offrent un ANC décent, une construction confortable et durable et un son décent qui peut être facilement ajusté via l’égaliseur.

L’audio n’est pas impressionnant dans tous les genres, en particulier sur les pistes classiques et jazz. Bien sûr, les instruments acoustiques sont de toute façon un dur à cuire pour les écouteurs Bluetooth. Vous ne trouverez probablement pas de meilleurs écouteurs à ce prix qui conviennent au sport.

