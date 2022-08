JBL intègre un écran dans ses nouveaux véritables écouteurs sans fil

Les vrais écouteurs sans fil ont tous tendance à se ressembler – mais pas les derniers de JBL, qui vont là où aucun autre fabricant n’a encore osé en claquant un écran tactile sur le côté.

Les nouveaux JBL Tour Pro 2 sont de véritables écouteurs sans fil haut de gamme standard, à l’exception de l’inclusion d’un écran LED de 1,45 pouces sur le côté du boîtier de charge.

Pourquoi demandes-tu? Eh bien, ce n’est pas aussi idiot que cela puisse paraître. Vous pouvez l’utiliser pour faire des choses évidentes comme contrôler la lecture de musique et changer le volume, ou même répondre à des appels téléphoniques, mais rien de tout cela n’est trop nouveau.

Plus important encore, JBL a emballé le boîtier avec toutes les mêmes commandes que vous trouvez dans l’application pour smartphone qui accompagne le casque, vous donnant un accès plus rapide (plus) aux paramètres pour contrôler la suppression active du bruit (ANC) du casque, passer en mode ambiant, ou même permuter entre différents paramètres d’égalisation.

Le raisonnement de l’entreprise est double : premièrement, la plupart des gens n’interagissent pas avec toutes ces options bien au-delà de la configuration initiale, car vous ne voulez pas vraiment plonger dans une application à chaque fois. Avec des commandes personnalisables sur le boîtier, vous pouvez décider des paramètres auxquels vous avez besoin d’un accès rapide et les utiliser sans les autres distractions de votre téléphone.

Deuxièmement, vous n’êtes pas toujours connecté à votre téléphone. La plupart des gens veulent utiliser les mêmes écouteurs sur leur téléphone que sur leur ordinateur portable ou de bureau, mais vous manquez alors toutes les fonctionnalités supplémentaires qu’ils contiennent. Avec le Tour Pro 2, même lorsqu’il est couplé à un PC, vous avez le contrôle total de votre ANC et d’autres options, de sorte que vous ne devez jamais rien manquer.

Dominic Preston / Fonderie

Cela semble particulièrement important compte tenu du nombre de fonctionnalités intelligentes que JBL a intégrées. L’ANC adaptatif s’ajuste pour réagir au bruit autour de vous, compensant ainsi les fuites sonores. Smart Talk met votre musique en pause et active le mode ambiant lorsqu’il détecte que vous parlez, et l’option VoiceAware donne la priorité au son des autres paroles afin que vous puissiez éliminer le bruit de fond sans manquer les personnes essayant d’attirer votre attention.

En plus d’un égaliseur personnalisé, vous pouvez utiliser le test Personi-Fi amélioré de la société pour régler les bourgeons en fonction de votre audition, y compris en compensant toute perte auditive. Le son spatial indépendant de la source crée un paysage sonore plus ouvert, peu importe ce que vous écoutez, et les modes film et jeu en option peuvent modifier l’ambiance de cet espace virtuel, avec d’autres options pour réduire la latence et vous assurer de ne rien manquer .

La société a cependant raté une astuce aveuglément évidente : alors que les écouteurs incluent une sélection de fonds d’écran approuvés par JBL à mettre sur l’écran, pour le moment il n’y a aucune option pour utiliser vos propres images ici. JBL attribue cela à des problèmes de mise à l’échelle pour la faible résolution de l’écran, mais ce n’est pas vraiment une excuse – d’autant plus que Samsung a réussi à mettre à l’échelle non seulement des images, mais même des .gifs ou des vidéos personnalisés, pour s’adapter à la même taille. écran de couverture sur le nouveau téléphone pliable Galaxy Z Flip 4.

Ce n’est pas aussi fantaisiste que cela puisse paraître à l’époque, et JBL affirme également qu’il n’y a pas vraiment beaucoup d’inconvénients. L’inquiétude évidente concerne la durée de vie de la batterie, mais les représentants de JBL m’ont dit que les bourgeons devraient durer dix heures avec l’ANC désactivé, et un total de 40 heures, y compris le boîtier de charge – bien qu’ils soient toujours en train de régler et de tester ces chiffres avec l’annulation du bruit pris en compte. .

Le prix n’est pas exorbitant non plus – à leur arrivée en janvier 2023, les bourgeons Tour Pro 2 devraient coûter 220 £ au Royaume-Uni, ce qui réduit à la fois les Apple AirPods Pro et les récents Samsung Galaxy Buds 2 Pro, aux côtés de beaucoup de nos autres favoris. véritables écouteurs sans fil.

Dominic Preston / Fonderie

Parallèlement au Tour Pro 2, JBL a également annoncé le casque supra-auriculaire Tour One M2. Ces boîtes haut de gamme sont conçues pour rivaliser avec les modèles Sony WH-1000XM5 et Bose Noise Cancelling Headphones 700, mais le crochet ici est le même ensemble complet de fonctionnalités intelligentes (moins l’écran) que les bourgeons Pro 2 – plus d’options que l’une ou l’autre de ces alternatives plus coûteuses.

Le lancement du Tour One M2 aux côtés des bourgeons Pro 2 en janvier prochain et vous coûtera 280 £ au Royaume-Uni.

Pendant ce temps, les haut-parleurs Bluetooth Go 3 et Clip 4 de JBL ont été mis à jour avec des conceptions plus respectueuses de l’environnement. La paire utilise désormais 90 % de plastique recyclé post-consommation, ainsi que des emballages à base de papier certifiés FSC plus durables, imprimés avec de l’encre de soja.