JBL dévoile les écouteurs et écouteurs sans fil Tour TWS; Actualise la série Live avec de nouveaux produits audio

JBL a annoncé le lancement d’une nouvelle gamme de produits audio dans le cadre de la dernière série Tour. Le nouveau portefeuille comprend les écouteurs supra-auriculaires JBL Tour One et les écouteurs JBL Tour Pro Plus TWS dotés de la suppression adaptative du bruit et de la technologie exclusive Pro Sound et TalkThru. Les deux appareils sont également livrés avec la prise en charge intégrée d’Amazon Alexa et de Google Assistant. En outre, la société audio basée aux États-Unis a également élargi sa série Live avec des écouteurs Live Pro Plus TWS et deux écouteurs sans fil.

À partir du JBL Tour One, les écouteurs intra-auriculaires sont dotés de la fonction « SilentNow » pour activer le mode d’annulation du bruit avec un bouton dédié. L’appareil dispose également de pilotes audio de 40 mm, d’un mode Adaptive Ambient Aware et d’une technologie à quatre microphones pour une qualité d’appel supérieure. Les utilisateurs peuvent personnaliser le son EQ et d’autres commandes tactiles avec l’application JBL Headphones pour Android et iOS. La société affirme que le JBL Tour One peut offrir 50 heures de lecture de musique au total et 25 heures avec le mode antibruit activé. L’appareil prend en charge la charge rapide via le port USB-C et peut fournir deux heures de lecture avec 10 minutes de charge. Le prix du casque JBL Tour One est fixé à 299 euros (26 900 Rs).

Les écouteurs JBL Tour Pro Plus TWS, quant à eux, ressemblent beaucoup aux Samsung Galaxy Buds et sont censés offrir jusqu’à 30 heures de lecture de musique (avec l’étui). L’appareil est livré avec une technologie de matrice de formation de faisceaux à trois microphones et Dual Connect et Sync & Fast Pair pour assurer respectivement une bonne qualité audio et une bonne connectivité. Il existe également une classification IPX4 pour la résistance à la poussière et à l’eau, ainsi que la prise en charge de la commande personnalisée du panneau de commande. Les paramètres des écouteurs TWS sont personnalisables via l’application JBL Headphones. Le JBL Tour Pro Plus est proposé à un prix de 199 EUR (environ 17 900 Rs). Les deux nouveaux appareils JBL Tour sont destinés aux professionnels et peuvent être achetés en mai 2021.

La gamme JBL Live actualisée comprend les écouteurs intra-auriculaires TWS Live Pro Plus qui présentent un design similaire aux AirPods d’Apple d’origine. Les écouteurs sont dotés d’une annulation adaptative du bruit et de fonctions ambiantes intelligentes afin que vous puissiez bloquer les bruits externes. Ils offrent également jusqu’à sept heures de lecture et six heures d’autonomie de la batterie si vous utilisez la fonction antibruit. Les autres caractéristiques du JBL Live Pro Plus incluent un indice de résistance à l’eau IPX4, une paire rapide, une charge rapide via le port USB Type-C, l’assistant Google intégré et la prise en charge d’Amazon Alexa, et la compatibilité Qi. Les écouteurs JBL Live Pro Plus TWS seront disponibles dans la boutique en ligne JBL en avril au prix de 179 EUR (environ 16 000 Rs) en noir, blanc, rose et beige.

Il y a aussi les écouteurs JBL Live 660NC et JBL Live 460NC qui se ressemblent assez. Les écouteurs intra-auriculaires Live 660NC sont livrés avec une réduction de bruit adaptative avec une ambiance intelligente, un assistant Google intégré et une prise en charge d’Amazon Alexa, une connexion multipoint et jusqu’à 50 heures de lecture de musique. D’un autre côté, les écouteurs supra-auriculaires JBL LIVE 460NC sont dotés de fonctionnalités similaires, mais avec une construction premium moindre.

En termes de prix, le JBL Live 660NC a un prix de 179 EUR pour les options de couleur noir, blanc et bleu, tandis que le prix du JBL Live 460NC est fixé à 299 EUR (environ 11600 Rs) pour les mêmes options de couleur plus un supplément. Finition couleur rose. Les deux seront disponibles à l’achat en mars de cette année.