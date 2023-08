JB Smoove twerks à l’église dans le clip exclusif « Back On The Strip »

Tourne avec nous vers le Livre des Girations

JB Smoove alias « Slim Sexy » est une strip-teaseuse à la retraite devenue pasteur connue pour twerk pour la dîme dans la prochaine comédie de strip-teaseuse De retour sur le Strip.

Découvrez ses manigances épicées dans le clip exclusif ci-dessous :

Dans De retour sur le Stripla dure comme les ongles Verna (Tiffany Haddish) envoie son fils au cœur brisé Merlin (Spence Moore) à Vegas pour l’aider à réaliser ses rêves de magicien professionnel.

Mais une rencontre fortuite dans un hôtel délabré avec M. Big (Wesley Snipes)–le leader de l’équipe de strip-teaseurs noirs connue sous le nom de « The Chocolate Chips » (JB Smoove, Faïzon Love, Bill Bellamy et Gary Owen) a soudainement propulsé Merlin sous un autre type de projecteur.

Dans une course contre la montre pour récupérer sa copine et aider les « Chips » déformés et désynchronisés à retrouver leur rythme, Merlin découvrira bientôt qu’il a déjà tous les tours de magie dont il a besoin.

Regardez la bande-annonce sauvage ci-dessous:

Le film met également en vedette Raigan Harris et Colline Campaccompagné d’un caméo de Kévin Hart.

Chris Spencerqui a écrit le scénario avec Éric Danielfait ses débuts en tant que réalisateur près de 30 ans après le début de sa légendaire carrière de comédien.

« Mesdames et messieurs, nous avons obtenu la dérogation pour promouvoir le film », a écrit Spencer sur sa page Instagram. SAG veut que nous nous en tenions à l’homme et non à l’indépendant. Eh bien, devinez quoi, mesdames et messieurs, nous sommes indépendants. C’est @backonthestrip_ avec @tiffanyhaddish @realwesleysnipes @billbellamy @faizonlove @ohsnapjbsmoove @garyowencomedy @spencemooreii @raiganharris @ryanalexh @carynwardross @therealbuddylewisjokes @emelinaadams coécrit par @ericdscreenwriter1 produit par @vspencerbx22 #luminosityentertainment et distribué par @gvnreleasing S’IL VOUS PLAÎT S’IL VOUS PLAÎT TRANSMETTRE ET REPOSER. SOUTENEZ-NOUS. FAISONS DES COMÉDIES URBAINES ET DE RETOUR DANS LES SALLES. »

Le film est produit par Géno Taylor, Missy Valdez, Wesley Snipes, Tiffany HaddishChris Spencer, Eric Danieje, Elie Samaha, Donald Kushneret Jeru Tillman.

De retour sur le Strip se fraye un chemin dans les salles le 18 août 2023.