JB Smoove Styles sur ‘Em à la première de ‘Blockbuster’

Nous vous voyons, Smoove !

Comédien JB Smoove a commandé le tapis bleu dans un ensemble costume et chapeau pimpant qui a volé la vedette lors de la première de “Blockbuster” de Netflix à Los Angeles.

Regardez toutes les sélections ci-dessous :

La star de “Spider-Man” joue Percy Scott, propriétaire du centre commercial et du magasin de fête, sur la prochaine comédie Netflix qui sortira le 3 novembre 2022.

Il est l’autre moitié du meilleur duo d’amis de Timmy et Percy qui parle vite, élégant et trop confiant, qui ne semble pas pouvoir rester à l’écart de Blockbuster, surtout avec sa fille qui y travaille.

“Blockbuster” joue également Parc Randall dans le rôle de Timmy Yoon – un rêveur analogique vivant dans un monde 5G qui a passé toute sa vie d’adulte à se consacrer à son premier amour : le cinéma – une passion qui l’a maintenu à son premier et unique travail en gérant sa ville natale Blockbuster Video.

Dans une tournure intéressante, Park apprend qu’il exploite la dernière vidéo à succès en Amérique et n’a d’autre choix que de prendre des mesures pour rester ouvert et garder ses amis employés.

Timmy et son équipe se rendent vite compte que le fait d’être à la maison du dernier Superproduction pourrait en fait être exactement ce dont leur communauté a besoin pour raviver les liens humains qu’ils ont perdus à l’ère numérique.

Il le réunit également de manière inattendue avec son béguin de longue date Eliza (Mélissa Fumero) qui est récemment revenu travailler pour lui.

Cette bataille pour préserver le passé sera-t-elle la poussée dont Timmy a besoin pour entrer dans le présent ? Ses employés ne peuvent que l’espérer.

Regardez la bande-annonce ci-dessous :

“J’ai juste pensé [the story] était tellement génial. Que ce soit un blockbuster ou non, je pensais que l’histoire et les personnages étaient si forts », a déclaré Park dans un interview avec EO, ajoutant, “il se passait tellement de choses avec ces personnages. Il y a tellement d’histoire et tellement de sentiments compliqués, mais aussi juste des sentiments de véritable amour et de camaraderie… ça avait tellement de cœur. Je pense que c’est ce qui m’a vraiment vendu.