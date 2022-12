JB Pritzker signe des modifications aux dispositions de la caution en espèces de la loi SAFE-T – Shaw Local

SPRINGFIELD – Le gouverneur démocrate JB Pritzker a signé une mesure de suivi de la réforme de la justice pénale de la loi SAFE-T, le troisième amendement de ce type depuis l’adoption initiale de la loi en janvier 2021.

Les modifications, que Pritzker a promulguées mardi après que les législateurs les ont approuvées la semaine dernière lors de la session de veto d’automne, se concentrent sur les dispositions de la loi qui mettront fin à l’utilisation de la caution en espèces à partir de janvier.

Le système de cautionnement en espèces, qui dans la plupart des cas permet aux délinquants de déposer un montant en dollars pour être libéré avant le procès, sera remplacé par un système dans lequel un juge évalue le risque que l’individu représente pour la communauté et le potentiel de fuite des poursuites pour déterminer si la libération avant le procès sera être révoqué.

Ses opposants ont fait valoir que la liste des circonstances dans lesquelles la détention provisoire est spécifiquement autorisée est trop limitative pour les juges.

Les partisans, cependant, disent qu’une présomption de libération provisoire incluse dans la loi pour des infractions moins graves et non violentes permettra aux tribunaux d’accorder des audiences plus approfondies à ceux dont la liberté est en jeu avant la condamnation.

“Je suis heureux que l’Assemblée générale ait adopté des clarifications qui confirment le principe pour lequel nous nous sommes battus : mettre fin à un système dans lequel les riches délinquants violents peuvent acheter leur sortie de prison, tandis que les délinquants non violents moins fortunés attendent en prison pour être jugés. “, a déclaré Pritzker dans un communiqué. “Les défenseurs et les législateurs se sont réunis et ont consacré des heures de travail pour renforcer et clarifier cette loi, respecter notre engagement en faveur de l’équité et assurer la sécurité des personnes.”

Dans de nombreux cas, les changements étaient plus substantiels que des “clarifications”, car la mesure, contenue dans Projet de loi interne 1095, a élargi la liste des infractions pour lesquelles un juge peut refuser la mise en liberté provisoire. Le changement a fait en sorte que tous les crimes forcés peuvent conduire à la détention provisoire, que l’accusé soit ou non éligible à la probation si un juge les considère comme un danger pour la communauté.

Il a également précisé que les changements prendraient effet pour les personnes inculpées après le 31 décembre 2022, mais ceux qui bénéficiaient de l’ancien système de libération sous caution peuvent demander au tribunal d’être placés dans le nouveau système sans espèces selon des délais échelonnés en fonction de la gravité de leurs accusations.

Les membres des groupes de travail de la Chambre et du Sénat ont travaillé pendant des mois sur les changements avec le procureur de l’État et les groupes d’application de la loi, mais les républicains ont déclaré lors du débat au sol qu’ils n’étaient pas inclus dans le processus.

De nombreuses préoccupations citées par les opposants au cours de la récente saison électorale ont cependant été abordées.

Par exemple, le projet de loi de suivi précise que la police conserve le pouvoir d’arrêter les intrus.

Bien qu’il maintienne un langage ordonnant aux agents de délivrer une citation au lieu d’une arrestation sous garde pour les cas inférieurs aux délits de classe A, il précise également que la police conserve son pouvoir discrétionnaire de procéder à une arrestation si la personne constitue une menace pour la communauté ou si elle continue d’enfreindre la loi.

“Nous comprenons que la sécurité publique n’est pas une question statique”, a déclaré le chef adjoint de la majorité à la Chambre, Jehan Gordon-Booth, D-Peoria, dans un communiqué. «Cette législation renforce la loi SAFE-T sous-jacente grâce aux précieux commentaires des survivants, des forces de l’ordre, des procureurs et d’autres défenseurs de la sécurité publique. Si nous voulons rendre nos communautés plus sûres, nous devons travailler ensemble. Cette mise à jour est un pas dans la bonne direction.

La mesure clarifie l’autorité judiciaire pour révoquer la libération provisoire si le défendeur enfreint les conditions de surveillance électronique et stipule spécifiquement que des sanctions peuvent être imposées en cas de falsification intentionnelle des dispositifs de surveillance.

La loi SAFE-T précise que les accusés ont droit à un défenseur public dès leur première comparution devant le tribunal, un changement qui devrait augmenter la charge de travail du système judiciaire. La mesure crée un programme de subventions pour aider les défenseurs publics avec une charge de travail accrue, mais l’allocation des fonds pour le programme reviendrait aux futures assemblées générales.

Interrogé mercredi lors d’une conférence de presse indépendante sur la façon dont il évaluerait l’efficacité du projet de loi une fois qu’il entrerait en vigueur, Pritzker a déclaré qu’il se tournerait vers la Cour suprême de l’Illinois et les procureurs de l’État pour décrire les défis imprévus.

“Comme pour toutes les lois, nous allons toujours chercher à voir ce qui fonctionne vraiment bien et ce qui fonctionne peut-être moins bien et qui se présente et dit:” c’est problématique “”, a-t-il déclaré. “La chose la plus importante est que nous essayons de rendre nos quartiers et nos communautés plus sûrs dans tout l’État de l’Illinois. Cette loi et ces amendements sont conçus pour faire exactement cela.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État. Il est distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État, ainsi qu’à des centaines de stations de radio et de télévision. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.