Jazz, Will Hardy ont encore un choix difficile à faire au poste de meneur

SEATTLE — Il ne faut pas envier Will Hardy en ce moment. Il a des choix difficiles à faire.

Les Utah Jazz comprennent un camp d’entraînement et deux matchs préparatoires pour la saison en cours. Il leur reste trois matchs préparatoires. Il leur reste une poignée d’entraînements, une tonne de films à étudier, des réunions d’entraîneurs à discuter et plus de candidats qu’une équipe NBA normale n’en a à cette époque.

Et, mercredi matin, ils n’ont aucune idée de qui sera leur meneur de jeu titulaire lors de la soirée d’ouverture.

Le problème à l’heure actuelle est le suivant : les choix que Hardy devra faire ne sont pas dus au fait que deux candidats ou plus se sont démarqués. Au lieu de cela, chacun des personnages principaux a montré des éclairs et des défauts importants. Mais Hardy et son équipe devront bientôt prendre une décision. Et cette décision déterminera probablement le plafond de cette équipe de Jazz avant la saison régulière.

« En tant qu’équipe, nous avons beaucoup de travail à faire pour déterminer ce que les groupes peuvent et devraient être », a déclaré Hardy.

Voici donc les problèmes et les raisons pour lesquelles les choix sont superposés et pourquoi cela pourrait être l’un des plus grands défis de la jeune carrière d’entraîneur de Hardy.

L’évidence est que personne n’a pris les rênes.

Collin Sexton a beaucoup de talent, mais ce n’est pas vraiment un meneur naturel. Il a débuté les deux matchs préparatoires à ce poste contre les LA Clippers, y compris la défaite 103-98 de mardi soir à Seattle. Mais certaines des choses que les meneurs doivent faire – amener les gens dans les sets, reconnaître les disparités, diriger une équipe – sont des choses que Sexton n’a pas eu à faire dans sa vie de basketteur. Il est habitué à entrer dans le couloir et à rechercher l’offensive, mais le poste de meneur de jeu est bien plus que cela.

Kris Dunn a bien joué dans les deux matchs, mais si vous le démarrez, vous devrez probablement soit retirer Sexton de la rotation, soit, à tout le moins, limiter considérablement son temps.

Talen Horton-Tucker a alterné entre les deux positions, a débuté aux deux positions lors des deux matchs préparatoires de l’Utah jusqu’à présent et a sans doute été le meilleur joueur de l’Utah hors dribble lors de la pré-saison. Mais il est toujours très brut, de la même manière que Sexton, en ce qui concerne les nuances du meneur.

Et puis il y a la recrue Keyonte George. En termes de talent naturel, il est clair qu’il est fait pour être meneur de jeu en NBA. Mais vous ne voulez probablement toujours pas le démarrer dès le premier jour et le jeter aux loups, Timber ou autre. Mais il est clair que le Jazz veut George dans la rotation, et les éclairs dont il a fait preuve ont été perceptibles. Il est sans doute le deuxième meilleur passeur de l’alignement, derrière l’attaquant vétéran Kelly Olynyk. Il est formidable en dribble et a la taille et les qualités athlétiques nécessaires pour pénétrer dans la peinture et finir dans le couloir, et la confiance suinte de ses pores lorsqu’il est au sol.

Le défi de George sera de se mettre au niveau défensif de la NBA et d’apprendre exactement comment diriger une équipe. Une fois qu’il aura franchi ces deux obstacles, il fera un long chemin pour devenir le meilleur meneur de jeu de la liste. Mais il doit aussi apprendre à vivre avec les erreurs qu’il commet et à s’accorder un peu de grâce.

Lors de la victoire de dimanche contre les Clippers, George s’est déprimé après quelques revirements. Il est encore adolescent pendant encore trois semaines et George doit réaliser qu’il va commettre des erreurs et rater certains tirs. Mais les minutes qu’il peut obtenir – s’il participe effectivement à la rotation de la soirée d’ouverture – seront précieuses pour lui au fur et à mesure que la saison avance.

«Je dois m’assurer de ne pas être trop dur avec moi-même», a déclaré George. « Je dois absolument apprendre ça. »

En fin de compte, ce que Hardy et son équipe doivent déterminer, c’est quel joueur correspond le mieux à quel groupe. Hardy met toujours un point d’honneur à souligner qu’un titulaire ne signifie pas être un finisseur, ce qui est vraiment important sur une liste de la NBA. Mais il comprend aussi l’élément humain. Tout le monde veut commencer. Très peu de joueurs parviennent à rejoindre la ligue et à y prospérer en se portant volontaires pour quitter le banc.

Jordan Clarkson, qui était titulaire l’année dernière, a quitté le banc pour les deux premiers matchs préparatoires de l’Utah. Mais il a été un sixième homme pendant la majeure partie de sa carrière et est considéré comme l’un des adultes de l’Utah dans le vestiaire. C’est quelqu’un qui peut gérer mentalement le fait de jouer en dehors du banc ou en tant que titulaire, son jeu n’étant affecté d’aucune façon. Cela ne sera probablement pas aussi facile pour Hardy avec le reste du casting. Dunn joue avec un contrat non garanti et se bat pour sa vie NBA. Sexton est aussi compétitif que possible et veut montrer qu’il est un gardien de niveau débutant de la NBA alors qu’il entre dans la fleur de l’âge de sa carrière. Horton-Tucker est sur un contrat qui arrive à expiration.

Le Jazz retournera dans l’Utah et participera à quelques entraînements complets cette semaine avant d’affronter les Portland Trail Blazers samedi. Ensuite, ils affronteront les New Zealand Breakers lundi avant de se rendre à Sacramento pour affronter les Kings lors de leur finale de pré-saison. Hardy aimerait connaître l’intégralité de sa rotation au début de la semaine prochaine au plus tard. Cela lui donne, ainsi qu’au Jazz, une semaine pour se préparer pour les Kings lors de la soirée d’ouverture.

Le meneur de jeu titulaire de la soirée d’ouverture de l’Utah pourrait bien être le gars qui correspond le mieux à la zone avant de départ. Après tout, le ballon doit passer par l’attaquant vedette Lauri Markkanen quand cela compte vraiment. Mais le fait que personne ne se soit séparé jusqu’à présent ne fait qu’approfondir l’intrigue de ce qui pourrait arriver dans les prochains jours.

