Jazz Weekend de retour au centre-ville de St. Charles le mois prochain – Shaw Local

La musique jazz reviendra au centre-ville de St. Charles le mois prochain dans le cadre du 11e week-end annuel de jazz de St. Charles.

Plus de 25 représentations auront lieu dans 17 lieux différents à travers Saint-Charles du 8 au 11 septembre. La St. Charles Business Alliance organise l’événement, qui est présenté par St. Charles Chrysler Dodge Jeep Ram.

Les lieux participant au week-end de jazz de cette année comprennent : le théâtre Arcada, le pub et grill de la station de remplissage, les restaurants et événements Eden, le pub et cuisine irlandais McNally, la galerie 116, l’échange de vins, le centre communautaire Baker, la société de brassage Pollyanna, le restaurant et le bureau Spirits, The Graceful Ordinary, St. Charles History Museum, Jeans and a Cute Top Shop, First Street Plaza, The Pep Line, ROX City Grill, Club Pilates et Mount St. Mary Park en collaboration avec le St. Charles Park District’s Sip & Flâner.

Ces performances mettront en vedette des solistes de jazz, des big bands et plus encore, qui couvriront une variété de styles de jazz, selon un communiqué de presse de la St. Charles Business Alliance. Parmi les interprètes figurera le saxophoniste lauréat d’un Grammy Frank Catalano, qui a joué avec l’Elgin Community College Jazz Band en tant qu’étudiant de l’ECC en 1999.

Catalano se produira au Filling Station Pub & Grill le 8 septembre. Le St. Charles North Jazz Workshop avec le trompettiste nominé aux Grammy Awards Victor Garcia se produira au First Street Plaza le 10 septembre et le célèbre pianiste de jazz Jeremy Kahn et The Chicago All -Stars se produira au Baker Community Center le 9 septembre dans le cadre d’un spectacle payant.

“Nous espérons que tout le monde aura la chance de venir écouter de la bonne musique et de soutenir également les entreprises locales”, a déclaré la directrice exécutive de la St. Charles Business Alliance, Jenna Sawicki, dans le communiqué.

Les autres sponsors du week-end de jazz de cette année incluent McGrath Honda de St. Charles, Comcast, Audi Exchange de St. Charles, Pollyanna Brewing & Distilling, 90.9FM WDCB, Reams Meat Market, Chicago Jazz Magazine, West Chicago Signarama, Onesti Entertainment, Kane County Magazine, West Valley Graphics et le district de St. Charles Park.

Pour voir le calendrier complet des performances et plus encore, rendez-vous sur stcjazzweekend.com. Toute question concernant Jazz Weekend peut être adressée à la St. Charles Business Alliance au 630-443-3967.