SALT LAKE CITY: Bojan Bogdanovic a marqué 17 de ses 32 points, un sommet de la saison au troisième quart et l’Utah Jazz a complété un balayage des Dallas Mavericks avec une victoire de 120-101 vendredi soir pour mener à 11 leur meilleure séquence de victoires de la NBA.

Même sans Donovan Mitchell, qui a raté son deuxième match dans le protocole de commotion cérébrale, le Jazz (15-4) a eu peu de résistance de la part des Mavericks alors qu’ils ont affiché leur 10e victoire à deux chiffres dans leur séquence.

Luka Doncic a marqué 25 points et Jalen Brunson en avait 13 pour les Mavericks (8-11), qui en ont perdu quatre de suite.

Joe Ingles a frappé dos à dos 3 points au premier quart à peu près au même endroit pour dépasser le Hall of Famer John Stockton, qui en avait 845, et devenir le leader de la franchise dans les buts sur le terrain à 3 points. Le Jazz a manqué une avance de 37-11 à la fin de la période.

Bogdanovic, qui tire moins de 37% au-delà de l’arc après trois saisons consécutives au-dessus de 40, trouve son rythme après une opération au poignet hors saison. Il a réussi sept meilleurs trois points de la saison en 11 tentatives.

Mike Conley a marqué 22 points, Jordan Clarkson 18 et Rudy Gobert a ajouté 17 points et 12 rebonds pour son huitième double-double consécutif. Juwan Morgan a eu des sommets en carrière de 12 points, sept rebonds et trois interceptions.

Morgan a même fait une paire de 3 car le tir à longue distance de l’Utah vient à peu près tout le monde sauf Gobert. Le Jazz a fait 319 3 points cette saison, plus que n’importe quelle équipe de l’histoire de la NBA à travers 19 matchs. La victoire a marqué la cinquième fois que l’Utah a fait 20 3 points dans un match.

Affaiblis par de multiples blessures et absences virales cette saison, les Mav ont reconnu un manque de chimie après la défaite de mercredi contre l’Utah, mais ont également déclaré qu’ils ne jouaient tout simplement pas assez fort. Encore une fois, le Jazz a été un pas plus rapide pour perdre des balles et des rebonds tout au long du match.

Le Jazz a tenu les Mavericks à 3 tirs sur 19 et à 12 points au plus bas de la saison au premier quart. Dans un tronçon, le Jazz a volé la balle sur trois possessions consécutives de Dallas.

À la mi-temps, les Mavericks ont réduit l’avance à 61-45 grâce à 17 points de Doncics en première mi-temps. Le Jazz a commis 12 revirements au cours des deux premiers trimestres mais a dépassé Dallas 31-13. L’Utah avait 12 planches offensives tandis que les Mavericks n’ont attrapé que 10 rebonds défensifs.

TIP-INS

Mavericks: Les Mavericks ont tenu une avance pendant 19 secondes dans ce match après ne pas avoir mené du tout dans le match du mercredi. Kristaps Porzingis a décroché sa cinquième faute au début du troisième quart. Dallas a été dépassé 56-40.

Jazz: Mitchell a été annoncé comme le récipiendaire du prix NBA Cares Community Assist pendant l’intersaison en reconnaissance de ses efforts continus pour faire progresser la justice sociale et défendre l’éducation. Derrick Favors a raté son deuxième match en raison de douleurs lombaires. Gobert, qui fait à peine la moitié de ses tentatives de lancers francs cette saison, a fait sept de suite.

SUIVANT

Mavericks: rentrez chez vous pour jouer les Phoenix Suns samedi soir.

Jazz: visitez les Denver Nuggets dimanche après-midi.