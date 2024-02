Jazz Jam devient classique 18 février | Culture & Loisirs

Joignez-vous à la fête en tant que partenaire du H3O Jazz Trio et du Winona Symphony Orchestra pour soutenir le concert annuel pour enfants de la Symphonie. Le Jazz Jam de ce mois-ci aura lieu dans la salle des fêtes de l’Island City Brewing Company le dimanche 18 février, de 14h30 à 17h30.

Depuis 1910, le Winona Symphony Orchestra (WSO) propose des concerts pour enfants à des milliers d’élèves des écoles de la région. Avec une programmation spéciale pour enfants et des suppléments éducatifs, c’est une merveilleuse occasion pour les étudiants de la région de découvrir l’excellence de la musique classique à travers un engagement significatif et des performances amusantes.

Cette année, WSO est ravi d’offrir aux étudiants une expérience en direct mettant en vedette la musique de deux compositeurs dont le travail créatif s’étend du 19e au 21e siècle. La Suite Holberg d’Edvard Grieg est basée sur des danses du XVIIIe siècle et illustre la tradition du XIXe siècle consistant à mettre en musique une musique ancienne dans un style plus récent. « Un jour où vous êtes né » de Steve Heitzig, originaire du sud-est du Minnesota, se concentre sur les thèmes de la paix et du monde naturel. Alan Dunbar, professeur de musique à la Winona State University, rejoindra la symphonie. Le mardi 20 février, à 9h et 10h30 à l’auditorium du Winona Middle School, le concert est recommandé aux élèves de la deuxième à la cinquième année. Veuillez contacter Margaret Cassidy, [email protected]pour réserver vos places.

H3O Jazz Trio et Island City Brewing ont contribué à soutenir des organisations à but non lucratif locales avec plus de 43 000 $ de dons totaux grâce à la générosité des mécènes de Jazz Jam. Le Jazz Jam de janvier a contribué à hauteur de 800 $ au Winona Community HUB. Tous les dons de Jazz Jam sont doublés par H3O et Island City.

Tous ceux qui souhaitent chanter, jouer ou encourager leurs amis sont invités à rejoindre le H3O Jazz Trio au Jazz Jam mensuel de l’Island City Brewing Company. Les joueurs intéressés peuvent choisir parmi une large sélection de chansons. La musique est disponible dans la série Hal Leonard Real Book, apportez votre propre musique ou nommez simplement cette mélodie.

Venez tôt pour prendre un verre dans la spacieuse salle à manger d’Island City et profitez d’un après-midi de bon jazz avec le H3O Jazz Trio et ses amis, tout en montrant votre soutien à notre communauté.

Un horaire à jour est toujours disponible sur H3OJazz.com. Le Jazz Jam familial est gratuit et ouvert à tous, jeunes et moins jeunes.

Il reste encore quelques mois pour désigner votre organisation à but non lucratif locale préférée pour une collecte de fonds Jazz Jam 2024. Utilisez ce formulaire simple sur le site Web de H3O : H3OJazz.com/jazz-jams/non-profit-nominations.html.

S’il vous plaît envoyer un courriel évé[email protected] ou [email protected] pour plus d’informations sur le Jazz Jam mensuel.