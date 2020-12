SALT LAKE CITY: se rapprocher n’est pas suffisant pour l’Utah Jazz.

Le Jazz était à une ou deux pièces de la sortie du premier tour des éliminatoires de la NBA plus tôt cette année. Mais les revirements et les tirs manqués à des moments critiques leur ont coûté contre Denver et ont finalement conduit à l’effondrement de l’Utah après avoir pris une avance de 3-1 sur les Nuggets.

Maintenant, le Jazz est déterminé à écrire une histoire différente dans la saison à venir.

N’oublions pas que nous avons manqué une avance de 3-1, a déclaré le gardien Donovan Mitchell. Nous avons perdu au premier tour. Il n’y a pas de temps pour ça. Il n’y a pas de temps pour les démarrages lents. Nous ne pouvons pas être complaisants quand nous étions debout.

L’Utah n’a pas fait sensation avec plusieurs signatures ou échanges de grands noms d’agents libres comme il y a un an, choisissant de laisser la liste de la saison dernière presque intacte. Le Jazz a travaillé pour verrouiller des joueurs de base comme Mitchell et Jordan Clarkson avec de nouveaux contrats et a également ramené le grand homme de longue date du Jazz Derrick Favors après avoir passé une saison à la Nouvelle-Orléans.

La croissance continue de Mitchells en tant qu’Étoile de la NBA peut servir de baromètre pour savoir jusqu’où cette équipe peut aller. Il a porté sa capacité à créer à l’attaque à un niveau supérieur contre les Nuggets en séries éliminatoires, avec une moyenne de 36,3 points sur 52,9% de tirs en sept matchs. Mitchell a marqué 24 points par match sur 44,9% de tirs pendant la saison régulière.

Une autre clé est la façon dont des vétérans comme Clarkson, Mike Conley et Bojan Bogdanovic progressent en tant que pièces complémentaires autour de Mitchell à l’attaque. Les trois joueurs ont prouvé leur valeur à différents moments la saison dernière.

Un sentiment d’urgence imprègne tout ce que le Jazz veut faire maintenant que tant de joueurs reviennent qui connaissent ce que l’entraîneur Quin Snyder veut faire en attaque et en défense.

Nous voulons être une grande équipe, a déclaré le centre Rudy Gobert. Theres étapes que nous devons prendre. Nous nous améliorons individuellement et maintenant collectivement chaque année. Évidemment, l’année dernière, cela ne s’est pas vraiment traduit car nous avons perdu au premier tour. Mais nous avions vraiment l’impression que nous aurions pu nous retrouver en finale de la Conférence Ouest.

DEUXIÈME ÉTAPE

L’acquisition d’agents libres la plus prestigieuse de l’Utah pendant une intersaison tronquée s’est avérée être un visage familier. Favors est revenu à l’équipe où il a passé 8 de ses neuf premières saisons.

Lors de son premier passage avec le Jazz, Favors a affiché des moyennes de 12,1 points et 7,4 rebonds. L’Utah l’a échangé à la Nouvelle-Orléans en 2019 pour réduire les coûts afin que le Jazz puisse signer Bogdanovic. Les faveurs sont apparues dans 51 matchs pour les Pélicans, avec une moyenne de 9,0 points et 9,8 rebonds.

Il est heureux d’être de retour après une absence d’un an.

Je voulais revenir, dit Favours. Je voulais jouer pour Coach Quin. Il aime mon entraîneur préféré dans le monde en ce moment. J’adore l’organisation. J’adore la ville. Cela me semblait juste.

OBTENIR LA DÉFENSIVE

L’Utah s’est taillé une réputation d’équipe défensive d’élite sous Snyder. Gobert a remporté les honneurs consécutifs de joueur défensif de l’année de la NBA en 2018 et 2019. En tant qu’équipe, le Jazz s’est constamment classé parmi les meilleurs de la ligue en termes d’efficacité défensive.

Jusqu’à la saison dernière.

Les difficultés défensives sont devenues prononcées pour l’Utah au fil de la saison. Le Jazz a eu du mal à embouteiller les tireurs sur le périmètre et c’est finalement devenu leur perte en séries éliminatoires. Ils ont terminé avec une note défensive de 109,9, se classant 13e parmi 30 équipes de la NBA. L’Utah s’est classée deuxième au classement général dans la même catégorie lors des saisons 2017-18 et 2018-19.

Ce que ce groupe doit faire, c’est continuer à se concentrer sur la défense, a déclaré Snyder. S’adapter les uns aux autres de manière défensive est réel. Vous pouvez vous adapter les uns aux autres du côté offensif. Mais en même temps, défensivement, nous devons faire la même chose.

GUÉRISON

L’absence de fin de saison des Bogandovics après avoir subi une opération au poignet de fin de saison au cours de l’été était importante pour le Jazz. Ils ont raté son tir extérieur et sa polyvalence offensive dans la bulle et n’ont jamais pu combler le vide.

L’attaquant est de retour en action et se sent en bonne santé. Cela offre un signe encourageant pour une attaque de l’Utah où Bogdanovic est devenu un buteur fiable n ° 2 aux côtés de Mitchell la saison dernière. En 63 matchs, il a eu un sommet en carrière de 20,2 points par match tout en tirant 44,7% à une distance de 3 points.

C’est la première fois de ma vie que je ne joue pas aussi longtemps, a déclaré Bogdanovic. Même comme pour les matchs de ramassage, les matchs de pré-saison ou autre, c’était un peu étrange pour moi, mais je voulais vraiment jouer pour retrouver ce bon sentiment. Je suis heureux que je sois de retour.

___

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP_Sports