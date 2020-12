À mi-chemin de «Ma Rainey’s Black Bottom», le nouveau drame Netflix basé sur la célèbre pièce de théâtre d’August Wilson, le personnage principal dérive dans un monologue. «Les Blancs ne comprennent pas le blues», dit Rainey (Viola Davis), une innovatrice à la croisée du blues et du jazz avec une foi inflexible en son propre moteur expressif. «Ils l’entendent sortir, mais ils ne savent pas comment cela est arrivé là», dit-elle alors qu’elle s’apprête à enregistrer dans un studio de Chicago en 1927. «Ils ne comprennent pas que c’est la façon de parler de la vie. Tu ne chantes pas pour te sentir mieux, tu chantes parce que c’est ta façon de comprendre la vie. » Le temps semble s’arrêter alors que Rainey parle. Le fossé entre ses paroles et ce que la société blanche est prête à entendre se déploie largement devant nous. Cela, vous vous rendez compte, est l’espace fertile où sa musique existe – un territoire non gouverné, trop rempli d’esprit, d’expression et d’abstention pour que la politique et le droit interfèrent. Mais peut-être que cette scène est si surprenante à cause de la rareté de son genre tout au long de l’histoire du cinéma. Les films, à quelques exceptions près, n’ont presque jamais raconté l’histoire du jazz à travers l’objectif de la vie noire.

Maintenant, inexcusablement tard, cela commence à changer.

Piloté par le metteur en scène vétéran George C. Wolfe, «Ma Rainey’s Black Bottom» est l’un des trois longs métrages sortis cette saison des fêtes qui se concentrent sur le jazz et le blues; tous ont été réalisés par des réalisateurs ou co-directeurs noirs. Les deux autres sont des histoires de New York: « Sylvie’s Love », d’Eugene Ashe, une romance du milieu du siècle entre un jeune saxophoniste de jazz et un producteur de télévision prometteur, et « Soul », un long métrage Pixar réalisé par Pete Docter et co -directé par Kemp Powers qui utilise l’expérience de mort imminente d’un pianiste pour soulever des questions ouvertes sur l’inspiration, la compassion et la façon dont nous naviguons tous contre le contrepoint sans fin de la vie entre la frustration et la résilience. Les films présentent des protagonistes noirs en fleurs – musicalement, visuellement, thématiquement – donnant à ces personnages une dimensionnalité et une profondeur qui reflètent la musique elle-même. Cela rappelle l’explication de Toni Morrison sur les raisons pour lesquelles elle a écrit «Jazz», son roman de 1992: Elle voulait explorer les changements de la vie afro-américaine provoqués par la Grande Migration – changements, elle a écrit plus tard»,« Mis en évidence dans la musique. » Les nouveaux films dépassent bon nombre, mais pas tous, des problèmes qui ont traqué les films de jazz du passé, qui ont historiquement fait un meilleur travail en contournant les limites du regard blanc que de montrer d’où vient la musique ou son pouvoir de transcender. L’écoute blanche et le mécénat n’entrent pas vraiment dans les récits de ces nouveaux films comme autre chose qu’une distraction ou un inconvénient nécessaire.