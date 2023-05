Jayson Tatum prend feu, les Celtics battent les 76ers pour forcer le match 7

Jayson Tatum a raté ses six premiers 3 points avant de percer deux coups d’embrayage consécutifs en fin de match qui ont poussé les Celtics de Boston devant les 76ers de Philadelphie 95-86 jeudi soir pour renvoyer les demi-finales de la Conférence de l’Est à Boston pour le match 7.

Les champions en titre de la conférence sont en territoire familier. Boston a tiré de l’arrière 3-2 la saison dernière au deuxième tour contre Milwaukee avant de remporter le sixième match sur la route et le clincher à domicile.

Le match 7 est dimanche.

Tatum, qui a récolté en moyenne 30,1 points en saison régulière, n’a jamais cessé de tirer même si les ratés continuaient à arriver. Il a raté 14 de ses 15 premiers tirs au sol et son inefficacité a été l’une des principales raisons pour lesquelles les Celtics n’ont pas pu conserver une avance de 16 points.

Avec un tir à leur première finale de conférence depuis 2001 en jeu, les Sixers ont traversé la première mi-temps avant que Joel Embiid ne montre sa forme de MVP et ne rallie les Sixers à une avance au quatrième quart.

Tyrese Maxey a frappé deux lancers francs avec 5:25 à jouer pour un avantage de 83-81.

Cependant, c’était tout pour Philly.

Tatum a enterré un 3 pour l’avance 84-83 et un second qui a fait 87-83 et a permis aux Celtics de contrôler fermement le match 6.

Embiid et Maxey ont chacun marqué 26 points pour les 76ers.

L’entraîneur des 76ers, Doc Rivers, a perdu trois avances de 3-1 au cours de sa carrière en séries éliminatoires. Bien que les 76ers n’aient jamais pris autant d’avance, il s’agit de leur deuxième défaite à domicile dans la série, et ils avaient apparemment pris de l’élan au quatrième quart.

Tatum l’a plutôt collé aux 76ers avec un dernier poignard à 3 points pour une avance de 95-84.

Tatum a raté les 10 tirs, dont cinq tentatives à 3 points, en première mi-temps, alors que les Celtics menaient par sept. Tatum a déclaré qu’il pourrait avoir besoin d’une intervention chirurgicale au poignet gauche pendant l’intersaison à la suite d’une chute brutale. Quelle que soit la cause de ses maux de tir, il a trouvé le remède dans les 12 dernières minutes et les champions de l’Est ont encore la vie.

Reportage de l’Associated Press.

