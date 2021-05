Jayson Tatum explose pour 50 alors que les Celtics de Boston remportent le 7e rang et la série éliminatoire avec Brooklyn Nets | Nouvelles de la NBA

Face au triple-double de tous les temps de la NBA et deuxième meilleur buteur de la ligue cette saison, c’est Jayson Tatum qui a consolidé son statut de superstar avec une performance électrisante de 50 points.

« Soyez le meilleur joueur sur le terrain. C’est ce que je me suis dit en entrant dans ce match », a déclaré Tatum après sa performance.

Il était à une distance assez considérable, ce qui n’était pas une mince affaire étant donné que Bradley Beal et Russell Westbrook partageaient également le terrain. Sans parler de son coéquipier Kemba Walker, qui a lui-même passé une excellente soirée et a terminé avec 29 points et 7 rebonds.

Beal n’avait toujours pas l’air tout à fait en forme et n’a tiré que 1 sur 6 de profondeur, tout en luttant pour contenir Tatum sur le côté défensif dans leur match en tête-à-tête (qui était personnel pour toutes les bonnes raisons). Pendant ce temps, Westbrook, malgré tous ses récents exploits en ligne triple-double statistique, a eu un match décevant.

Le meneur de jeu des Wizards avait 8/13/5 à la mi-temps, mais n’a ajouté aucune aide et un seul rebond à ce décompte dans les deux dernières périodes, avant de quitter le terrain avec plus de trois minutes à jouer et de marcher directement vers les vestiaires. On ne sait toujours pas si c’était une blessure, une maladie ou autre chose qui le dérangeait.

Quoi qu’il en soit, il n’y a pas grand chose que Washington aurait pu faire pour arrêter Tatum, qui s’est avéré une force dévastatrice pour les Celtics sur la fin offensive et a élevé son demi-siècle avec deux lancers francs et le genre de shimmy -votre-visage, reculez trois dont un certain Steph Curry serait fier.

Washington détenait un seul avantage de possession à la demie, mais les 32 points de Tatum après la pause ont permis à Boston de prendre la tête, ce qu’ils allaient porter à 22 points et finalement ne pas abandonner.

C’est au troisième quart que les choses sont devenues incontrôlables et les Celtics se sont retirés. Walker a amorcé 14 points consécutifs de Boston et une course de 19-2 avec trois points consécutifs à 3 points. Tatum a suivi avec un 16 pieds et un trois pour donner à Boston une avance de 69-56 avec 8:09 à faire.

Gafford a marqué sur un tip-in pour interrompre la course, mais Tatum a répondu avec un dunk et un autre trey alors que les Celtics prenaient un avantage de 74-58 avec 7:13 au chronomètre.

Tatum a renversé un 22 pieds avec 28,1 secondes à jouer pour couronner un énorme quart et donner à Boston une avance de 10 points avant la dernière période.

Après le match, l’entraîneur-chef des Wizards, Scott Brooks, n’a pas hésité à féliciter le swingman de Boston.

« Ils nous ont surclassés … Tatum est un excellent joueur », a déclaré Brooks. « Ce n’est pas un très jeune joueur, un grand joueur. Il va bientôt devenir MVP de cette ligue. »

Aussi décisif que soit Tatum, les 14% abyssaux (3-21) des Wizards ont également fortement contribué à la perte. L’utilisation par Brooks d’Alex Len dans la formation de départ au lieu du supérieur Daniel Gafford ou du vétéran fiable Robin Lopez semblait également être une erreur critique. Le centre des Celtics Robert Williams – qui était lui-même un appel de remise en forme de dernière minute – a surpassé et surpassé l’Ukrainien chaque seconde qu’il partageait sur le sol.

Washington doit maintenant mettre Beal et Westbrook sur la glace pendant 24 heures et se regrouper avant une rencontre à élimination directe avec les Indiana Pacers jeudi soir, une équipe qui a confortablement envoyé les Charlotte Hornets 144 à 117 lors du match précédent. Ils ont une dernière chance de se qualifier pour les séries éliminatoires et de remporter une série avec les 76ers de Philadelphie, tête de série.

Pour Tatum, la vie n’est pas plus simple. Les Brooklyn Nets Cerberus de James Harden, Kevin Durant et Kyrie Irving vous attendent au premier tour des éliminatoires. Il n’a plus rien à prouver, mais les Celtics de Boston auront besoin de lui pour être le meilleur joueur sur le terrain et continuer à souligner ce point pour avoir l’espoir de progresser plus loin dans les séries éliminatoires.

À vous encore une fois, Jayson.